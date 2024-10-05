МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

Tекст: Валерия Городецкая

«Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.