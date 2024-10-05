Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Россия отвергла требования Украины по морскому иску
Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях
Российская сторона требует отклонения всех требований Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.
На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.
В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.
Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.