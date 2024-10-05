Россия отвергла требования Украины по морскому иску

Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях

Tекст: Валерия Городецкая

На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.

В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.

Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.