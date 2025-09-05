Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
NBC сообщил о планах создать буферную зону на Украине без НАТО
США и союзники обсуждали демилитаризацию территории на Украине без НАТО
Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.
Планы по организации буферной зоны на Украине обсуждаются военными чиновниками стран – союзников, включая США, сообщает NBC News.
По данным телеканала, зона будет большой демилитаризованной территорией с неуточненными пока границами. США могли бы играть ключевую роль в обеспечении наблюдения за этой зоной благодаря использованию дронов, спутников и других средств разведки.
Силы для укрепления буферной зоны могут быть предоставлены странами, не входящими в НАТО, например Бангладеш или Саудовской Аравией. Американские военные не будут размещаться непосредственно на украинской территории.
«Составители планов стараются избежать использования сил НАТО и хоть какого-либо ее упоминания», – приводит NBC слова своего источника. Подчеркивается, что участие альянса вызвало бы серьезные вопросы у Москвы.
В качестве альтернативы Киеву могут быть предложены двусторонние соглашения с союзниками для получения гарантий безопасности без привлечения НАТО, что не позволит задействовать коллективную оборону по статье 5 альянса. NBC отмечает, что все инициативы находятся на стадии обсуждения и не будут реализованы без согласия Москвы, Вашингтона, Киева и стран-гарантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется. Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения.
Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, куда входит демилитаризованная зона с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.