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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    17 сентября 2026, 10:20 • Новости дня

    Новак провел совещание по ситуации в российской экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак обсудил текущую экономическую ситуацию в стране с представителями профильных министерств и Банка России, уделив особое внимание макроэкономическим показателям.

    Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина.

    В ходе заседания Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. Согласно данным ведомства, ВВП России за январь-июль 2026 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Потребительский спрос в стране остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%. При этом оборот розничной торговли вырос на 5,4%. Реальные заработные платы россиян в первом полугодии увеличились на 6,5%.

    Безработица в России сохраняется на исторически низком уровне, составив 2,3% в июле текущего года. Участники совещания также уделили отдельное внимание динамике цен: годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, а в августе цены снизились на 0,1% за счет удешевления продовольственных товаров и услуг.

    В августе министр экономического развития Максим Решетников сообщил о преодолении низкой динамики роста ВВП страны.

    Также Решетников заявил о возвращении российской экономики к уверенному росту благодаря оживлению потребительского спроса.

    Ранее вице-премьер Александр Новак отметил начало восстановления российской экономической системы после периода снижения темпов.

    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

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    16 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку

    ФРС США увеличила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых

    Tекст: Вера Басилая

    Американская Федеральная резервная система (ФРС) увеличила ключевой показатель на 25 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания.

    Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, передает РИА «Новости». Данный шаг полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

    В последний раз ведомство шло на подобное ужесточение монетарной политики в июле 2023 года. Тогда ставка была увеличена до 5,25-5,5% годовых.

    Ранее участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    14 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Бельгийский суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы BCS Bank

    Tекст: Антон Антонов

    Высший административный суд Бельгии – Госсовет – признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

    Судебное постановление отменяет решение бельгийского Казначейства, передает РИА «Новости».

    BCS Bank обратился к властям Бельгии в январе 2023 года с просьбой разморозить средства и ценные бумаги, оказавшиеся под блокировкой после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. В июле 2024 года Казначейство отказало банку, сославшись на недоказанность прекращения отношений с НРД и планы перевести средства в финансовое учреждение за пределами Евросоюза.

    BCS Bank обжаловал этот отказ в Госсовете. Суд установил, что решение было принято должностным лицом, которому полномочия передали с нарушением бельгийского законодательства. «Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным», – говорится в решении суда.

    По мнению судей, министр финансов не установил никакого принципа или ограничения для подчиненного при принятии индивидуальных решений. В итоге оспариваемый акт был признан принятым некомпетентным органом, и решение Казначейства от 15 июля 2024 года отменили.

    Вынесенное постановление не означает автоматической разблокировки средств BCS Bank – бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть его заявление. Решение суда также может повлиять на других владельцев замороженных активов, поскольку ставит под сомнение законность самого механизма принятия решений Казначейством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем замороженных в Euroclear российских активов достиг 200 млрд евро по итогам первого квартала 2026 года.

    Бельгия официально закрепила за национальным казначейством полномочия по управлению замороженными активами и финансовыми санкциями Евросоюза.

    Власти Бельгии при этом подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление ряда стран ЕС.

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    15 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Гендиректора «Рус-Строя» осудили за неуплату налогов на миллиард рублей

    Гендиректор «Рус-Строя» получил три года за неуплату налогов на миллиард рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор строительной компании «Рус-Строй» Левон Абьян и фактический владелец фирмы Карен Кучукян получили тюремные сроки за масштабные махинации с налогами, скрыв от государства более миллиарда рублей.

    Суд в Москве вынес обвинительный приговор руководству строительной компании ООО «Рус-Строй». Абьян и Кучукян признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России в Max.

    Следствие установило, что руководители компании, занимающейся строительством автомобильных дорог, создали фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами. Они вносили ложные сведения о налоговых вычетах по НДС в декларации, которые затем подавали в налоговые органы.

    В период с декабря 2019 по март 2021 года фигуранты дела не уплатили в государственный бюджет более одного миллиарда рублей. В ходе предварительного расследования ущерб был частично возмещен на сумму свыше 850 млн рублей. Суд назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел объявило в розыск создателя крупнейшей площадки фиктивного НДС Александра Осина.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гендиректора компании «Экологистика» из-за налоговых махинаций на 500 млн рублей.

    До этого Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал нескольких бизнесменов за использование незаконных схем с налогами.

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    14 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России с 15 октября вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями по потребительским кредитам.

    Требования также коснутся кредитных требований к специализированным обществам, выпускающим такие бумаги, передает ТАСС. Размер надбавки составит 250% как для банков-оригинаторов, так и для кредитных организаций, инвестирующих в подобные облигации. Ипотечные ценные бумаги под действие новых правил не подпадут.

    Мера призвана ограничить системные риски и снизить возможности для регулятивного арбитража.

    В последние годы банки резко нарастили секьюритизацию потребительских ссуд. С начала 2023 года по июль 2026 года состоялось 64 выпуска облигаций на 1,5 трлн рублей. Для сравнения, за 2019-2022 годы было проведено лишь восемь выпусков на 51 млрд рублей.

    Регулятор отмечает, что перекрестные вложения банков в такие бумаги могли приводить к высвобождению надбавок у банка-оригинатора без их формирования у инвестора. При этом риск фактически оставался внутри банковского сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

    Позже регулятор ввел количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства.

    Осенью прошлого года в стране заработали новые правила выдачи потребительских займов с обязательным периодом охлаждения.

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    15 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Доля евро в международных расчетах Китая упала до минимума

    Доля евро в международных расчетах Китая опустилась до 1,79%

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе востребованность европейской валюты в международных платежах КНР упала до рекордно низких 1,79%, уступив позиции юаню, следует из данных государственного валютного управления страны.

    Доля евро в международных расчетах Китая в августе опустилась до исторического минимума в 1,79%, передает РИА «Новости». За месяц востребованность европейской валюты в платежах снизилась на 0,52 процентного пункта.

    Наиболее часто для международных платежей использовался юань. Его доля по сравнению с предшествующим месяцем выросла на 1,07 процентного пункта, достигнув 50,2%.

    Доля доллара вновь перешла к снижению. В месячном выражении она сократилась на 0,43 процентного пункта, составив 45,68%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о тенденции к сокращению доли доллара в международных расчетах.

    Министр финансов Антон Силуанов отметил практически полный перевод торговли между Россией и Китаем на национальные валюты.

    Доля американской валюты в мировой торговле через SWIFT снизилась до исторического минимума в декабре прошлого года.

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    15 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Состояние богатейших людей США достигло рекорда

    Forbes: Состояние богатейших людей США достигло рекордных восьми трлн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Состояние 400 богатейших граждан США достигло рекордных восьми трлн долларов, причем половина этих средств принадлежит всего 20 миллиардерам, пишет Forbes.

    «Разрыв в уровне благосостояния растет даже среди сверхбогатых. Совокупное состояние 400 самых богатых людей Америки… достигло рекордных 8 триллионов долларов по сравнению с 6,6 триллиона годом ранее», – приводит РИА «Новости» данные рейтинга Forbes.

    Двадцатка лидеров рейтинга владеет четырьмя трлн долларов, что на 970 млрд больше, чем в 2025 году. Порог вхождения в список вырос до 4,4 млрд долларов, из-за чего 590 американских миллиардеров не смогли в него попасть.

    Первую строчку списка удерживает предприниматель Илон Маск с капиталом в 908 млрд долларов. Вторую позицию занимает основатель Amazon Джефф Безос (378 млрд долларов), а третью – сооснователь Google Ларри Пейдж (278 млрд долларов). В пятерку также вошли Майкл Делл и Сергей Брин.

    В июне капитал Илона Маска достиг рекордной отметки в 1,05 трлн долларов после первичного размещения акций SpaceX.

    В июле американский бизнесмен потерял статус триллионера из-за резкого обрушения стоимости ценных бумаг этой космической корпорации.

    К середине августа пакет акций предпринимателя в компании оценивался примерно в 908 млрд долларов.

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    14 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте вложений россиян в инвестиции и страховки

    ЦБ: Вложения россиян в инвестиции и страховки достигли 42 трлн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем средств, направленных гражданами на долгосрочные сбережения, увеличился более чем в два раза с начала 2023 года, следует из данных Банка России.

    С начала 2023 года общие вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные продукты увеличились почти в 2,2 раза, достигнув 41,9 трлн рублей, передает РИА «Новости».

    «Суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги выросли с начала 2023 года почти в 2,2 раза, до 41,9 трлн рублей, а средства на вкладах и счетах в банках (без эскроу), составляющих большую часть сбережений граждан, с начала 2023 года увеличились на 83,1%, до 67,1 трлн рублей, на 01.07.2026», – отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка от Банка России.

    К 1 июля 2026 года доля долгосрочных накоплений в общем объеме сбережений населения возросла до 38,5%. В начале 2023 года этот показатель составлял 33,9%.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сохранении высокой нормы сбережений россиян.

    Министерство финансов сообщило о введении нового налогового вычета по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценил общий объем накоплений граждан в 70 трлн рублей.

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    14 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    ЦБ назвал самый доходный инструмент на российском финрынке в августе

    ЦБ: Золото обошло валюту по уровню доходности в августе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конце лета инвестиции в золото принесли максимальную выгоду на российском финансовом рынке, показав рекордный рост в 17,4% за месяц, следует из данных Банка России.

    По итогам августа золото продемонстрировало наивысшую доходность на российском финансовом рынке, достигнув показателя в 17,4% за месяц, передает ТАСС. Эти данные приводятся в свежем «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

    Вторую строчку в рейтинге прибыльности заняли банковские вклады в евро, обеспечившие инвесторам доход в 9,75%. Замкнули тройку лидеров депозиты в китайских юанях, показавшие рост на 8,17%.

    Вложения в американскую валюту также принесли инвесторам прибыль. Долларовые депозиты зафиксировали доходность на уровне 7,19% по итогам месяца.

    В августе биржевая стоимость золота превысила отметку в 4,6 тыс. долларов за тройскую унцию.

    За предыдущие семь лет доходность этого драгоценного металла составила почти 295%.

    При этом средняя ставка по трехмесячным банковским вкладам в конце лета достигла 13,76% годовых.

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    14 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки

    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки тремя годами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России планирует ужесточить правила покупки недвижимости у застройщиков, установив максимальный период выплат в три года после сдачи объекта в эксплуатацию.

    Банк России разработал проект развития финансового рынка на 2027-2029 годы, предусматривающий новые ограничения для строительной отрасли, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на снижение скрытой долговой нагрузки граждан и повышение защиты их прав.

    «Для минимизации рисков, возникающих при предоставлении застройщиками рассрочек в сфере долевого участия в строительстве, предлагается установить требование об оформлении жилья в собственность участника долевого строительства после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование, ограничить максимальный срок рассрочки тремя годами после ввода дома в эксплуатацию», – отмечается в материалах регулятора.

    ЦБ также намерен ввести предельную ответственность покупателей при систематических просрочках платежей. Штрафные санкции планируют ограничить на уровне 20% годовых от суммы задолженности. Кроме того, информацию о выданных рассрочках обяжут передавать в бюро кредитных историй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России предупредил граждан о рисках потери жилья при покупке в рассрочку.

    Глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила против изъятия квартир за долги по таким договорам.

    Весной в стране вступили в силу новые нормы для снижения долговой нагрузки населения.

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    14 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    ЦБ запланировал повысить лимит переводов между юридическими лицами через СБП

    ЦБ запланировал повысить лимит B2B-переводов через СБП до одного млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через Систему быстрых платежей, которая сейчас ограничена одним млн рублей.

    Банк России намерен повысить лимит для переводов между юридическими лицами (B2B) через Систему быстрых платежей, передает РИА «Новости». В настоящее время максимальный размер такой операции составляет 1 млн рублей.

    «Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП (текущий – один млн рублей)», – отмечается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Точная сумма нового ограничения в документе не раскрывается.

    В мае Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через СБП до 30 млн рублей.

    В августе регулятор разрешил гражданам пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью этой системы.

    С сентября Росфинмониторинг получит доступ к информации о транзакциях пользователей.

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    14 сентября 2026, 14:00 • Новости дня
    Банк России определил стратегию развития финансового рынка до 2029 года

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы и направил проект документа президенту и в правительство.

    Банк России направил президенту и в правительство проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы, сообщается на сайте Центробанка.

    «Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», – говорится в сообщении регулятора.

    В дальнейшем проект документа планируется обсудить на парламентских слушаниях в Государственной думе.

    Ранее Банк России подтвердил приоритет ценовой стабильности в проекте денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

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    15 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета

    BFMTV: Премьер Франции Лекорню распорядился заморозить госрасходы в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава французского правительства Себастьян Лекорню направил письмо министрам, распорядившись не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году, за исключением оборонной сферы, для сокращения дефицита бюджета, сообщил телеканал BFMTV.

    Лекорню распорядился заморозить государственные расходы на 2027 год. Исключение составит лишь финансирование оборонного сектора, сообщает телеканал BFMTV. «Лекорню просит, чтобы расходы государства, за исключением сферы обороны, остались в 2027 году на уровне 2026 года», – сказано в сообщении телеканала.

    Отмечается, что заморозка затронет исключительно траты центрального аппарата, не касаясь местных администраций и социального обеспечения.

    В своем обращении премьер-министр указал на сложную экономическую ситуацию во Франции. Учитывая уровень инфляции, сохранение расходов на прежней отметке фактически приведет к их снижению. Ранее министр финансов Ролан Лескюр подтвердил, что власти не смогут достичь цели по снижению дефицита бюджета ниже 5% в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года премьер-министр Себастьян Лекорню утвердил бюджет страны без одобрения парламента.

    Летом президент Эммануэль Макрон заявил о досрочном достижении целевого уровня финансирования армии. На прошлой неделе Министерство экономики и финансов Франции снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5%.

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