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Илон Маск стал первым в истории триллионером
Bloomberg: Илон Маск стал первым в истории триллионером
Капитал американского предпринимателя Илона Маска достиг рекордной отметки в 1,05 трлн долларов благодаря успешному старту торгов акциями его космической корпорации.
Состояние основателя SpaceX и Tesla достигло 1,05 трлн долларов в первый день торгов после первичного размещения акций его аэрокосмической компании, передает РИА «Новости». Этот финансовый успех сделал бизнесмена первым в истории человечества триллионером.
«Акции SpaceX открылись на отметке 150 долларов, сделав Маска первым в мире триллионером... Состояние Маска на момент начала торгов акциями SpaceX составляет приблизительно 1,05 триллиона долларов», – отмечает Bloomberg.
Успешное IPO подтвердило высочайший интерес инвесторов к космической отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебютный день торгов котировки предприятия выросли на 18,33%.
Ранее космическая корпорация намеревалась выпустить на рынок более 555 млн акций.
До начала продажи ценных бумаг журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена примерно в 780 млрд долларов.