Израиль начал использовать ИИ для выселения палестинцев

Al Jazeera: Израиль применяет искусственный интеллект для сноса домов палестинцев

Tекст: Игорь Иножарский

Израильская армия стала использовать программу ImiSight, разработанную компанией Rafael, для мониторинга изменений ландшафта, пишет Al Jazeera.

Программа на основе ИИ анализирует спутниковые снимки, выявляя новые постройки, которые затем признаются незаконными и сносятся. Первоначально система применялась в пустыне Негев против бедуинов, но теперь ее использование распространилось на Западный берег.

По данным правозащитников, внедрение системы ускорило процесс выселения палестинцев. В период с января по сентябрь 2025 года израильские силы разрушили 1288 строений.

Эксперт по цифровым медиа Халед Сафи отметил, что ИИ позволяет обойти человеческий контроль, превращая решения о выселении в автоматизированный процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль передал властям сектора Газа тела 15 погибших палестинцев. В октябре прошлого года израильские власти приняли решение депортировать 154 палестинцев. В сентябре прошлого года половина опрошенных британцев приравняла действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту.