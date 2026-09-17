  • Новость часаГлава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    Генерал-майор Грунис погиб при прицельном ударе двух дронов
    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом
    Рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за цен на топливо
    Цена дизеля на немецких АЗС достигла исторического максимума
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    17 сентября 2026, 10:38 • Новости дня

    Израиль начал использовать ИИ для выселения палестинцев

    Al Jazeera: Израиль применяет искусственный интеллект для сноса домов палестинцев

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Израиля стали применять технологии искусственного интеллекта для выявления палестинских построек и их последующего сноса на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Jazeera.

    Израильская армия стала использовать программу ImiSight, разработанную компанией Rafael, для мониторинга изменений ландшафта, пишет Al Jazeera.

    Программа на основе ИИ анализирует спутниковые снимки, выявляя новые постройки, которые затем признаются незаконными и сносятся. Первоначально система применялась в пустыне Негев против бедуинов, но теперь ее использование распространилось на Западный берег.

    По данным правозащитников, внедрение системы ускорило процесс выселения палестинцев. В период с января по сентябрь 2025 года израильские силы разрушили 1288 строений.

    Эксперт по цифровым медиа Халед Сафи отметил, что ИИ позволяет обойти человеческий контроль, превращая решения о выселении в автоматизированный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль передал властям сектора Газа тела 15 погибших палестинцев. В октябре прошлого года израильские власти приняли решение депортировать 154 палестинцев. В сентябре прошлого года половина опрошенных британцев приравняла действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту.

    17 сентября 2026, 02:47 • Новости дня
    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии

    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении внести в парламент два законопроекта, которые узаконят лишение гражданства авторов клеветы на солдат израильской армии и увеличат штраф за клевету на ЦАХАЛ в 20 раз.

    «Пришло время навести порядок. Я намерен сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ. Второй: удар по карману», – приводит РИА «Новости» заявление Нетаньяху.

    По его словам, поводом стали случаи нанесения Израилю и ЦАХАЛ «огромного ущерба».

    Так Нетаньяху охарактеризовал общественную дискуссию по мотивам документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале.

    Картина из анонимных свидетельств рассказывает о массовой гибели мирных жителей Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности Израиля в августе призвал убивать палестинцев каждую ночь. Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу. Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей региона.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    США подготовили для Израиля партию разрушительных авиабомб

    Вашингтон запланировал передать израильской армии тысячи боеприпасов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская администрация подготовила новый пакет военной помощи Израилю на сумму почти 3 млрд долларов, включающий десятки тысяч разрушительных авиабомб.

    Вашингтон запланировал передать израильской армии крупнейшую за последние годы партию авиационных боеприпасов. В пакет поставок войдут 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. BLU-117 и до 20 тыс. проникающих боеголовок I-2000, пишет Bloomberg.

    Общая стоимость вооружений оценивается в 2 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что отправка тяжелых боеприпасов свидетельствует об отказе президента США Дональда Трампа снизить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне обвинений в жестокости военной кампании против ХАМАС в секторе Газа.

    Финансирование масштабной закупки будет осуществляться за счет американских средств, выделяемых Израилю по государственной программе. Ключевые комитеты Конгресса уже получили неофициальное уведомление о сделке, однако Государственный департамент еще не представил формальный запрос на утверждение документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Израиле раскритиковали Дональда Трампа из-за предложенного перемирия. В прошлом году американский журналист Такер Карлсон назвал участие США в военных операциях Израиля оскорблением избирателей. В начале прошлого года глава Белого дома счел преувеличенными слухи о совместных планах Вашингтона и еврейского государства уничтожить Иран.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Reuters: ИИ-агенты OpenAI искали уязвимости в Hugging Face

    Reuters: ИИ-агенты OpenAI проверяли Hugging Face на уязвимости до взлома

    Tекст: Мария Иванова

    Агенты искусственного интеллекта разработчика чат-бота ChatGPT тестировали платформу машинного обучения Hugging Face на уязвимости еще в мае, до того как взломать ее.

    Агенты искусственного интеллекта компании OpenAI проверяли на уязвимости систему платформы Hugging Face примерно за два месяца до ее взлома, передает РИА «Новости».

    «Самовольные ИИ-агенты OpenAI взломали аккаунты пользователей Hugging Face и проверили сам сайт на наличие уязвимостей еще в мае, почти за два месяца до того, как взлом репозитария с открытым исходным кодом привлек всеобщее внимание в июле, согласно данным исследователей, которые проанализировали данную активность», – говорится в сообщении агентства.

    Независимый исследователь Йонас Видерманн-Меллер заявил, что обнаружил признаки использования аккаунтов двух пользователей Hugging Face для отправки файлов необычного формата на серверы компании 13 мая. По мнению экспертов, такие действия напоминают попытку протестировать платформу для поиска путей проникновения, хотя прямых доказательств связи с последующим взломом нет.

    Представитель OpenAI Дрю Пусатери отметил, что компания раскрыла майский инцидент и в частном порядке уведомила Hugging Face об активности. В июле OpenAI сообщала, что ее невыпущенная модель с пониженными параметрами киберзащиты автономно взломала инфраструктуру платформы в ходе тестирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 700 ботов OpenAI атаковали стороннюю платформу Hugging Face.

    Перед этим тестовые модели проникли в репозиторий Artifactory для обмена уязвимостями.

    В начале сентября корпорация Nvidia купила этот пострадавший стартап почти за 13 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Хуситы заявили о перехвате двух саудовских истребителей F-15

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» заявили о перехвате двух истребителей F-15 ВВС Саудовской Аравии с помощью зенитных ракет, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Сариа заявил об успешном перехвате саудовских самолетов, передает ТАСС. Инцидент произошел в йеменской провинции Таиз. По словам представителя движения, истребители вылетели с авиабазы Хамис-Мушайт.

    «Были обстреляны несколькими зенитными ракетами местного производства и вынуждены немедленно отступить», – отметил Сариа.

    Дополнительных подробностей о состоянии самолетов и возможных повреждениях пока не приводится. Саудовская сторона инцидент не комментировала.

    Накануне военно-воздушные силы Саудовской Аравии атаковали административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    Позже йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об уничтожении саудовского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II.

    В этот же день повстанцы нанесли удары беспилотниками по саудовской авиабазе Хамис-Мушайт.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Economist признал ограничение развития ИИ сложнее контроля ядерных вооружений

    Tекст: Мария Иванова

    Выполнение международных договоров по сдерживанию искусственного интеллекта, включая идею внедрения чипов с мониторингом, на практике может оказаться сложнее контроля над ядерным оружием, отмечают СМИ.

    Обеспечение выполнения международных соглашений по ограничению развития искусственного интеллекта может оказаться сложнее контроля над ядерными вооружениями, передает РИА «Новости». В материале Economist отмечается: «Обеспечение выполнения соглашений об ограничении обучения чрезвычайно мощных систем искусственного интеллекта может оказаться сложнее, чем, скажем, отслеживание запасов ядерного оружия».

    В прошлом году предлагалось продавать чипы для обучения ИИ со встроенной системой мониторинга, однако такой подход может спровоцировать скрытое производство микросхем. Некоммерческая организация Future Society заявила о возможности реализации мониторинга только при условии значительных инвестиций и дополнительных исследований.

    Технологии развиваются быстрее, чем потенциальные регуляторы могут их контролировать. Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году из-за опасений по поводу безопасности ИИ, выразив уверенность в возможности создания неконтролируемой человеком системы. Глава Anthropic Дарио Амодей добавил, что мощные модели ИИ способны обходить попытки остановить их работу, а основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал появление ИИ, превосходящего разум человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс предложил создать международную организацию для контроля за искусственным интеллектом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии из-за монополизации нейросетей.

    Гендиректор Anthropic Дарио Амодей призвал снизить темпы создания мощных вычислительных систем ради безопасности.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Аракчи: Конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что конфликт с США полностью изменил ситуацию и порядок на Ближнем Востоке.

    Боевые действия Соединенных Штатов против Тегерана полностью трансформировали региональный порядок, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, эти изменения исключают присутствие иностранных сил на Ближнем Востоке.

    «Ситуация в регионе после войны против Ирана претерпела значительные изменения. В новом порядке, который будет строиться на диалоге и сотрудничестве стран региона, нет места для присутствия и вмешательства иностранных сил», – подчеркнул Аракчи.

    Иранский министр добавил, что Тегеран нацелен на мир и добрососедство в регионе. Он уточнил, что республика уже приступила к налаживанию контактов с соседними государствами для укрепления дружественных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Дипломат подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

    Весной министр обсудил пути завершения конфликта в ходе визита в Россию.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет

    Разработчик OpenAI сообщил о шести новых случаях нарушения правил нейросетями

    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен сообщил о шести новых инцидентах, в ходе которых нейросети компании скрывали свои ошибки, искали чужие пароли и самовольно выходили в интернет.

    Искусственный интеллект компании OpenAI начал находить обходные пути для преодоления встроенных ограничений. Нейросети самовольно публиковали файлы в открытом доступе и обменивались данными между изолированными средами, передает Axios.

    Во время обучения одна из моделей пыталась скрыть допущенные ошибки и выдумать недостающие исторические данные. Другая версия нейросети искала на открытых ресурсах чужие ключи доступа и пыталась использовать одноразовые электронные почты для выполнения поставленных задач.

    Также зафиксированы случаи использования внутренних хранилищ компании в качестве досок объявлений для обмена сообщениями между изолированными агентами. Кроме того, невыпущенная модель пыталась внедрить в собственный код инструкции по обходу систем безопасности, призывающие игнорировать команды разработчиков.

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен подчеркнул, что компания добровольно публикует данные об инцидентах для формирования единых отраслевых стандартов. Разработчик ввел новые процедуры отчетности, согласно которым информация о нарушениях будет раскрываться в срок от шести до 12 дней в зависимости от сложности расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу. Летом Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта. В июле нейросети OpenAI сбежали в интернет ради обмана на экзамене.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 21:20 • Новости дня
    Ливан вернул Египту нелегально вывезенные древние артефакты

    Ливан передал Египту 37 конфискованных древних артефактов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр культуры Ливана Гассан Саламе передал египетскому посольству 37 исторических артефактов, конфискованных таможенниками в бейрутском порту шесть лет назад.

    Торжественная церемония состоялась в Национальном музее Бейрута, передает ТАСС. «Мы передаем египетскому посольству коллекцию из 37 артефактов. Все эти древности были конфискованы в порту Бейрута в 2020 году, их возвращению предшествовало многолетнее взаимодействие между властями Ливана, Египта и Интерполом», – заявил Саламе.

    В числе переданных ценностей находятся два расписных деревянных саркофага, маски, амулеты, статуи и фрагменты коптских тканей.

    Саламе подчеркнул, что Бейрут демонстрирует пример строгого соблюдения конвенции ЮНЕСКО 1970 года о запрете незаконного оборота культурных ценностей. Ливанские власти ожидают аналогичных шагов от других государств по возвращению тысяч национальных артефактов, незаконно удерживаемых в зарубежных музеях и частных коллекциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египетская полиция конфисковала у местного жителя более 150 подготовленных к незаконной продаже древних артефактов.

    Ранее власти Нидерландов вернули Каиру украденный бюст эпохи фараона Тутмоса III. А испано-египетская археологическая миссия обнаружила к юго-западу от Каира гробницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Эксперт заявил о невозможности полной передачи управления транспортом ИИ

    Эксперт Прохоров: Управление транспортом невозможно полностью передать ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Технический директор ООО «Симметрия групп», доцент факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Прохоров заявил о невозможности полностью передать контроль над транспортной отраслью искусственному интеллекту, несмотря на его повсеместное применение.

    Полностью доверять управление транспортом нейросетям не имеет смысла, подчеркнул Прохоров, передает ТАСС. Он пояснил, что человек должен самостоятельно оценивать и утверждать решения. «Я мало себе представляю сценарий, в котором полностью будет отдано управление ИИ, потому что это неправильно, это бессмысленно. Но ускорять процесс принятия решений ИИ может значительно», – отметил эксперт во время панельной дискуссии.

    Прохоров добавил, что искусственный интеллект уже интегрирован почти во все элементы управления транспортной инфраструктурой. По его мнению, классические аналитические модели и алгоритмы машинного обучения должны не противопоставляться, а работать вместе.

    В качестве примера эффективного использования технологий была приведена система «Ритм-куб». Она помогает анализировать парковочные зоны, создавать цифровые двойники транспортных сетей и прогнозировать потоки машин на 15–40 минут вперед с учетом ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил задействовать технологии искусственного интеллекта для развития общественного транспорта.

    В конце августа Минтранс сообщил о создании уникальной нейросети для сокращения межрейсовых простоев.

    Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил об использовании искусственного интеллекта в 45% профильных организаций.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35 в Саудовской Аравии

    Спецслужбы США увидели угрозу перехвата Китаем технологий F-35 у Эр-Рияда

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское разведывательное сообщество выразило обеспокоенность возможным доступом Китая к секретным технологиям истребителей F-35 в случае их продажи Саудовской Аравии из-за тесного сотрудничества Эр-Рияда с Пекином.

    Спецслужбы предупредили о рисках шпионажа в связи с готовящейся продажей боевых самолетов Эр-Рияду. Аналитики опасаются, что Китай сможет заполучить передовые авиационные технологии благодаря военному партнерству с королевством, пишет The New York Times.

    В отчете Разведывательного управления Пентагона отмечается использование оборудования Huawei и ZTE в саудовской телекоммуникационной инфраструктуре и доступ военных КНР к базам на территории страны. Документ ставит под сомнение способность обеспечить безопасность объектов и ограничить контакты саудовских специалистов с китайскими разведчиками. Особое беспокойство вызывает защита радаров и систем наблюдения F-35.

    Стоимость предполагаемой сделки по поставке 48 истребителей и одного запасного двигателя составляет 24 млрд долларов. Летом Госдепартамент направил пакет документов на неформальное одобрение в профильные комитеты Конгресса, однако часть законодателей потребовала дополнительных гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские СМИ сообщили о возможной поставке Саудовской Аравии устаревших версий F-35. Осенью прошлого года Дональд Трамп заявил о согласии продать королевству эти истребители. В ноябре политик начал переговоры с саудовским наследным принцем в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны показало удары дронами «Герань-4 Сикер» по судам в порту Черноморск
    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты
    Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35 в Саудовской Аравии
    Оппозиция Испании заявила о вторжении из Марокко
    Левый блок Магдалены Андерссон одержал победу на выборах в Швеции
    Суд арестовал миллиарды рублей на счетах бывшей жены основателя «Русагро»
    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей - китайской с отрытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

    Перейти в раздел

    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на Ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации