CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

  • Новость часаЗахарова поставила диагноз Сикорскому после очередной реплики о России
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    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и порту Одессы
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике
    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    14 сентября 2026, 04:10 • Новости дня

    CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным трех источников CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке сообщили участникам переговоров в Персидском заливе, что они хотят переориентировать американо-иранские переговоры на ядерную программу Тегерана вместо ормузской темы.

    «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне гораздо больше нравится наше нынешнее положение: почти полный контроль над Ормузским проливом и полный крах их экономики», – написал Трамп в Truth Social во вторник вечером после того, как Иран нанес ответный удар по США.

    По словам источника CNN, одной из целей встречи в понедельник было согласование карт маршрутов, проходящих через пролив. Тем не менее вероятность того, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иран поддержат всеобъемлющий план открытия водного пути, практически равна нулю без участия США.

    Администрация не стала препятствовать встрече, заявив, что будет внимательно следить за ходом обсуждений.

    «США находятся в тесном контакте со всеми нашими региональными партнерами и будут поддерживать его до, во время и после встречи. Иран не контролирует Ормузский пролив и никогда не будет контролировать», – заявил в воскресенье американский чиновник примерно за час до заявления министра иностранных дел Омана.

    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

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    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы, предположительно, овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Аллах» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовская Аравия столкнется с нехваткой запасов нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю, что приведет к потере до 4% мирового предложения, заявили саудовские покупатели и трейдеры нефти.

    «Дальнейшее сокращение притока саудовских инвестиций усугубит глобальный дефицит предложения, который уже привел к рекордно высоким мировым ценам на топливо, спровоцировал инфляцию во всем мире и поднял доходность американских облигаций до самых высоких уровней со времен финансового кризиса 2008 года», – передает Reuters.

    Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит максимум на неделю после остановки ключевого трубопровода из-за атаки беспилотников.

    После атаки дронов, остановившей работу крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, Эр-Рияд не раскрыл данные о масштабах ущерба. По информации агентства, сроки ремонта остаются неопределенными.

    Один из источников сообщил: «На ремонт может потребоваться от пяти до шести недель».

    Другой собеседник отметил, что восстановительные работы могут завершиться быстрее, а откачку нефти можно будет частично возобновить во время ремонта.

    Выведенный из строя трубопровод использовался для перенаправления около 4 млн баррелей в день в порт Янбу, что составляет примерно 4% мирового предложения. Это позволяло избегать последствий закрытия Ормузского пролива. Теперь запасов нефти в Янбу хватит лишь на пять-семь дней экспорта.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти в Саудовскую Аравию в августе упали до минимума за 30 лет. МЭА прогнозирует сокращение мировых поставок в этом году на 5,7 млн баррелей в сутки.


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    13 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Экс-министр армии США Дрисколл выступил в Киеве после отставки

    Tекст: Катерина Туманова

    В первом после отставки публичном выступлении бывший министр армии США Дэн Дрисколл предупредил о «переломном моменте в ведении войны», заявив, что крупнейшие армии мира «не приняли необходимую скорость и инновации».

    «Дрисколл в галстуке с вышивкой традиционного украинского узора выступал вместе с Эриком Шмидтом, бывшим генеральным директором Google, который сейчас возглавляет американскую оборонную компанию Perennial Autonomy, работающую на Украине», – передает CBS News.

    В своем выступлении Дрисколл отметил, что Украине следует наращивать вычислительные мощности и расширять возможности в области искусственного интеллекта, чтобы превзойти противника.

    Дрисколл – ветеран войны в Ираке и бывший венчурный инвестор, является давним другом вице-президента Джей Ди Вэнса, с которым он познакомился в Йельской юридической школе. Будучи министром армии, он принимал участие в усилиях администрации по переговорам о прекращении украинского конфликта.

    О его отставке было объявлено 31 августа на фоне разногласий с министром обороны Питом Хегсетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине. Wall Street Journal сообщала о поданном Дрисколлом рапорте об отставке после месяцев напряженных отношений с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

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    12 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран направил Вашингтону список из семи требований, выполнение которых необходимо для возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.

    Иранские власти выдвинули американской стороне семь требований, от которых зависит возобновление судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. Требования были переданы через дипломатических посредников.

    Источник сообщил, что пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива.

    Отмечается, что дальнейшая судьба стратегически важного водного пути сейчас полностью находится в руках Вашингтона. Именно от действий американского руководства зависят перспективы снятия блокады.

    Американские власти предложили Тегерану отмену санкций в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи потребовал от Вашингтона прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возврата замороженных средств.

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    12 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Йемена заявили об уничтожении военной техники хуситов в районе Мохи.

    Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

    Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

    Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

    Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

    На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

    В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

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    12 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудили сотрудничество на встрече, куда арабский гость прибыл в традиционной открытой обуви.

    Встреча политиков состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Кадры с мероприятия, на которых запечатлен необычный дресс-код, опубликовал арабский телеканал Sky News Arabia.

    Наследный принц предпочел надеть традиционную темно-серую рубашку-платье и белый мужской платок. На его ногах были тяжелые кожаные сандалии темного цвета, которые мужчины в странах Персидского залива часто носят даже на официальных приемах.

    Стороны уделили внимание вопросам двустороннего взаимодействия и текущей ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер прибыл в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения, которые проходят 12 и 13 сентября.

    Ранее Путин заявил о превращении Арабских Эмиратов в одну из самых близких для Москвы стран.

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    12 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    Масштабный протест прошел в Дублине против визита Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Дублина собралась масштабная акция протеста против визита президента США Дональда Трампа, участники которой недовольны действиями американской администрации в секторе Газа.

    В субботу американский лидер прилетел в Ирландию, где провел встречу с руководством страны, после чего отправился в свой гольф-клуб в Дунбеге на Открытый чемпионат по гольфу, передает РИА «Новости».

    «В центре Дублина собралась большая толпа в знак протеста против визита Дональда Трампа в Ирландию», – сообщает телеканал Sky News.

    Участники демонстрации скандируют лозунги, несут транспаранты и национальные флаги. Местные СМИ публикуют фотографии, из которых следует, что недовольство вызвано ситуацией в секторе Газа, вину за которую возлагают на американскую администрацию. Сам президент США на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что не заметил никаких протестов.

    В августе прокуратура Шотландии предъявила обвинения в терроризме разгромившим гольф-поле Трампа пропалестинским активистам.

    Годом ранее жители Эдинбурга и Абердина устроили массовые акции против приезда американского президента.



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    11 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода

    Прокачку нефти по саудовскому трубопроводу Восток-Запад приостановили

    Tекст: Вера Басилая

    Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Министерство энергетики королевства сообщило о временном прекращении прокачки нефти по нефтепроводу «Восток – Запад», передает РИА «Новости». Поводом для остановки магистрали послужили атаки на инфраструктурные объекты.

    «В четверг утром нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины подвергся нескольким ударам, после чего работа нефтепровода была приостановлена в качестве меры предосторожности», – говорится в сообщении ведомства.

    В министерстве уточнили, что раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Аварийные службы и профильные технические бригады немедленно приступили к ликвидации последствий происшествия.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» атаковало объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    Из-за возникших пожаров профильное министерство королевства приостановило работу предприятий энергетической инфраструктуры.

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    13 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    Кушнер оценил поездки в Москву и Киев как «очень успешные»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев, которые он и его коллега Стив Уиткофф совершили на прошлой неделе, «очень успешными», о чем он сообщил на ежегодной конференции YES в Киеве.

    «Я бы сказал, что она была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги. Я считаю, что в любой сложной проблеме нужно сначала создать определенные рамки, в которых четко определить: во-первых, чего именно мы пытаемся достичь», – приводит его слова украинская «Европейская правда».

    По словам Кушнера, после поездок у США есть «четкое представление не только, что может положить конец» конфликту, но и «привести к длительному и устойчивому миру».

    «Думаю, нам удалось хорошо это сформулировать. Возможность получить актуальную информацию от обеих сторон была чрезвычайно важна. Провести время с россиянами, задать им различные вопросы, попытаться понять, что они видят, как они воспринимают ситуацию, какую гибкость могут проявить. И я думаю, что это привело к появлению новых идей, которые, надеюсь, мы сможем обсудить в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время», – отметил Кушнер.

    Он подчеркнул, ведется работа для организации такой встречи, которую назвал «одной из главных целей».

    «Мы поняли, когда удается собрать обе стороны, это значительно продуктивнее, чем так называемая «челночная дипломатия», если мы хотим в конечном итоге прийти к конкретному результату», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер назвал территориальный вопрос одной из основных проблем в переговорах по Украине. США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа.

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    12 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

    Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив экономическое и политическое сотрудничество.

    В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

    Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

    «Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

    Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.

    «Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

    Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

    Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

    Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.

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    12 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Песков отметил риск мегаэскалации в Баб-эль-Мандебском проливе

    Кремль заявил о неконтролируемой ситуации и риске эскалации в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о риске масштабной эскалации из-за неконтролируемой ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Кремль выражает серьезную обеспокоенность развитием событий в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешнее положение дел грозит масштабным обострением конфликта, передает ТАСС.

    «Весь мир следит за ситуацией. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что происходящее может привести к мегаэскалации, поскольку контроль над обстановкой, судя по всему, утрачен.

    Резкое обострение в Йемене началось в начале сентября. Йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Хуситы начали наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками прибрежные районы Красного моря. Их цель – перерезать пути к Мохе и приблизиться к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы заняли стратегический порт Моха и два важных острова вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал не допустить повторения Ормузского кризиса в этом регионе. А МИД России выразил глубокую обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в стране.

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    13 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Дом детства Дональда Трампа продан за 2 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Дом, в котором прошло детство Дональда Трампа, был продан почти за 2 млн долларов после того, как в ходе ремонта нью-йоркский особняк превратился из запущенного жилища, кишащего кошками и покрытого плесенью, в современный комфортабельный дом.

    Особняк в нью-йоркском районе Куинс, где первые четыре года жизни жил будущий президент США, приобретен за 1,93 млн долларовt. Информация о сделке, заключенной еще в июле с неназванным покупателем, появилась на сайтах недвижимости в пятницу, передает Associated Press (AP).

    Отец Дональда – девелопер Фред Трамп построил этот дом в престижном районе Джамейка-Эстейтс в 1940 году. Семья Трампа не владела им уже много лет.

    Предыдущий владелец, Томми Лин, купил пустующий дом с пятью спальнями и тремя ванными в 2025 году за 835 тыс. долларов. Новый хозяин вложил еще 500 тыс. долларов в восьмимесячный капитальный ремонт, превратив заброшенное строение в современное жилье.

    По данным сервиса Zillow, недвижимость неоднократно меняла владельцев. В 2017 году, после вступления Дональда Трампа в должность, дом продали за 2,14 млн долларов компании Trump Birth Home LLC.

    Некоторое время особняк сдавался в аренду через Airbnb, а его интерьер украшали картонная фигура политика, экземпляры книги «Искусство заключать сделки» и обложка журнала People.

    В 2019 году здание выставляли за 2,9 млн долларов, но покупатель нашелся лишь спустя несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 млн долларов. Элитную квартиру Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу за один млрд рублей. Австралийский город Куладди с населением в два человека выставили на продажу.

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