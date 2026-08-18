Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Тегеран заявил об отказе открывать Ормузский пролив
Власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.
Исламская Республика не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока Вашингтон не реализует договоренности, достигнутые в середине июня, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
«Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума», – написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее глава Белого дома объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было заключено 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.
В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл стратегически важный пролив. Иранская сторона также обвинила Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне военное командование Ирана закрыло Ормузский пролив для судоходства.
Позже Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.
В августе исламская республика передала Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.