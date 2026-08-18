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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 12:23 • Новости дня

    Тегеран заявил об отказе открывать Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.

    Исламская Республика не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока Вашингтон не реализует договоренности, достигнутые в середине июня, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Ранее глава Белого дома объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было заключено 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.

    В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл стратегически важный пролив. Иранская сторона также обвинила Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне военное командование Ирана закрыло Ормузский пролив для судоходства.

    Позже Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

    В августе исламская республика передала Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.

    15 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре

    Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24

    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое летчиков иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24 оказались захвачены катарскими военными после крушения их самолетов во время мартовского боевого вылета, сообщили в генштабе Ирана.

    Глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде рассказал о судьбе экипажей потерянных весной бомбардировщиков Су-24.

    «Три пилота Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен катарскими вооруженными силами», – заявил представитель военного ведомства в эфире гостелерадиокомпании IRIB, пишет РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN передавал, что во время весеннего обострения конфликта между Ираном и США два иранских Су-24 приблизились к крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке. По данным американских журналистов, самолеты находились всего в двух минутах полета от цели, когда их сбили ВВС Катара.

    Бомбардировщики следовали к авиабазе Аль-Удейд, где дислоцируются около 10 тыс. американских солдат. Для перехвата иранской авиации в воздух подняли истребители F-15, после поражения сбитые машины упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских бомбардировщиков Су-24 перед ударом по базе США в Катаре.

    До этого официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил факт перехвата самолетов после пересечения границы. Также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Катара с конца февраля перехватили более ста иранских ракет.

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    16 августа 2026, 18:41 • Новости дня
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским войскам запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив, заявили в руководстве ВС Ирана.

    Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

    «Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

    По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

    В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

    При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив

    Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз

    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в Конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Bloomberg сообщил о скрытых поставках нефти через главную ближневосточную артерию.

    «Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.

    Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.

    «Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.

    «Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.

    И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.

    Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.

    По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.

    «Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.

    До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.

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    17 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Иран и США в последнюю минуту договорились продлить перемирие

    Тегеран и Вашингтон договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней

    Tекст: Мария Иванова

    Иран и США согласились сохранить режим тишины еще на 60 дней, поскольку действие подписанного в июне меморандума истекает уже в понедельник.

    Соединенные Штаты и Иран достигли окончательной договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Информацию об успешном завершении диалога подтвердил саудовский канал Al Arabiya.

    «Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США», – сообщили источники телеканала.

    Собеседники также добавили, что срок действия предыдущего меморандума о взаимопонимании истекает в понедельник. Известно, что первоначальный документ стороны подписали в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле иранский МИД констатировал кризис в исполнении документа из-за взаимных военных ударов.

    Для подготовки окончательного мирного договора стороны сформировали специализированные технические группы.

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    16 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

    WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.

    «В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

    Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

    «Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

    По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

    Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

    Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

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    15 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу

    В Иранe загрязнение Ормуза оценили в триллионы долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В сети появились кадры нефтяного пятна, распространяющегося из Персидского залива к берегам иранского острова Кешм, загрязнение зафиксировано в трех прибрежных районах и на некоторых участках морской поверхности, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Этот инцидент – лишь один из наглядных примеров масштабного загрязнения – как явного, так и скрытого, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», – написал Багаи в соцсети Х.

    Остается открытым вопрос о компенсации нанесенного ущерба. В числе возможных ответчиков называются страны-потребители энергоресурсов, страховые компании судов и участники военных действий в регионе.

    Иран, обладающий самой протяженной береговой линией, настаивает, что все стороны, получающие выгоду от судоходства через Ормузский пролив, несут  ответственность за устранение последствий.

    «Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет как юридическую, так и моральную обязанность по устранению экологического ущерба, нанесенного Персидскому заливу и Оманскому морю», – подытожил Багаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Caroline Bezengi дало течь у юго-западного побережья Омана. Иран заявил, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм. Нефтяное пятно растянулось на 12 километров побережья Омана.

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    16 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Иранская армия назначила награду за убитых или плененных солдат США

    Tекст: Ольга Иванова

    Командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные денежные премии за нейтрализацию американских военнослужащих, а для женщин предусмотрен двойной тариф.

    Командующий армии Ирана Амир Хатами объявил о назначении награды в 30 тыс. долларов за каждого убитого или взятого в плен американского солдата, передают РИА «Новости». По его словам, инициатива стала ответом на многочисленные просьбы граждан.

    «Учитывая большое количество запросов на участие в финансовом джихаде, был разработан план, согласно которому лицу, убившему или захватившему в плен американского солдата, армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США или 5 миллиардов иранских туманов. Иранские женщины, добившиеся успеха в этом деле, получат двойное вознаграждение», – заявил военачальник.

    Кроме того, иранские вооруженные силы намерены скупать оружие, использованное для ликвидации солдат США. Военное ведомство готово платить за него двойную рыночную цену, а взамен изъятого арсенала будет выдавать исполнителям новое вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана утвердили правило ликвидации одного американского военнослужащего за каждого погибшего иранца.

    Ранее государственное телевидение одной из иранских провинций объявило о денежном вознаграждении за захват живым пилота американского истребителя F-35.

    В августе верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил генерала Али Абдоллахи новым главой Генерального штаба армии.

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    16 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз

    Иран и Оман договорились по карте судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман, как два прибрежных государства, уже почти три месяца ведут интенсивные переговоры о создании безопасного морского маршрута, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью.

    «Несмотря на препятствия со стороны США, эти переговоры [Тегеран-Маскат] за последние три недели достигли позитивного и перспективного прогресса, было достигнуто соглашение по карте морских маршрутов», – приводит слова Багаи Press TV.

    Он добавил, что обсуждения по ряду оставшихся вопросов продолжаются, включая совместное заявление, которое должны выступить Тегеран и Маскат.

    Представитель МИД Ирана подчеркнул, что ирано-оманская договоренность представляет собой независимое соглашение между двумя прибрежными государствами, направленное на обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив при сохранении суверенитета обеих стран.

    Багаи подчеркнул, что процесс полного восстановления безопасности в Ормузском проливе и нормального прохода торговых судов зависит от прекращения «противоправных действий, вмешательства, угроз и военно-морской блокады, введенной США, а также от выплаты компенсаций за нарушения обязательств, имевших место в течение последних двух месяцев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу.

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    16 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    КСИР: Катар запретил въезд иранским экспертам по делу летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Катара не разрешают иранским специалистам прибыть в эмират для расследования судьбы задержанных военных пилотов, находящихся в плену уже шесть месяцев, заявили в КСИР.

    Иранские власти обвинили Доху в препятствовании расследованию дела пилотов ВВС Ирана. Представитель Корпуса стражей исламской революции отметил, что иранские эксперты ожидают разрешения на визит уже несколько месяцев, передает ТАСС.

    «Катар отказывается разрешить иранскому эксперту и следственной комиссии расследовать судьбу иранских пилотов», – заявил представитель КСИР. В Тегеране считают, что катарской стороне следует допустить следователей, а не отрицать факт задержания военных.

    Днем ранее в Генштабе ВС Ирана сообщили о захвате трех летчиков Су-24 в марте после крушения их самолетов. Представитель ведомства Мохаммад Багерзаде призвал Международный комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию и помочь организовать встречи пленных с семьями.

    В свою очередь МИД Катара категорически отверг обвинения в захвате иранских летчиков. Официальный представитель ведомства Маджид аль-Ансари пояснил, что самолеты нарушили воздушное пространство эмирата, и после игнорирования предупреждений были приняты меры для защиты территории.

    Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил о пленении Катаром трех летчиков сбитых бомбардировщиков Су-24.

    Катарские военные сбили два иранских самолета после пересечения границы эмирата в марте.

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    17 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    КСИР Ирана опроверг заявления о тайных переговорах с американцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой слова президента США Дональда Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    Представители Корпуса стражей исламской революции категорически отрицают ведение любых переговоров с властями США, передает РИА «Новости». Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что между сторонами якобы существует неофициальный канал общения.

    Эту информацию также распространял журналист телеканала Fox News Трей Йингст. Однако официальный представитель иранского военного подразделения Хосейн Мохеби жестко раскритиковал подобные утверждения.

    «Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», – заявил Мохеби иранскому агентству Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг слова Дональда Трампа об инициативе возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала ложью заявления американского президента о контактах с представителями Тегерана.

    Весной дипломатическое ведомство Исламской Республики сообщило об отсутствии любых переговоров с Соединенными Штатами.

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    17 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    МИД Ирана: США и Израиль сорвали сделку с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Мария Иванова

    Подписание соглашения о безопасности судоходства между Тегераном и Маскатом приостановилось на фоне вмешательства третьих стран и сложной обстановки в регионе, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Диалог Исламской республики с соседним государством столкнулся с серьезными препятствиями, передает ТАСС. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи возложил ответственность за задержку на Вашингтон и Тель-Авив.

    «Разработка дорожной карты морского судоходства с Оманом затянулась из-за сложностей в сфере безопасности, вызванных действиями США и сионистского режима, большого числа участников и саботажа со стороны деструктивных сил», – заявил дипломат.

    По словам представителя министерства, стороны пытаются создать механизм для защиты прав прибрежных государств и обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. Ранее, 5 августа, дипломат отмечал успешное согласование координат нового маршрута. При этом немедленное открытие пролива пока не планируется, поскольку этот шаг напрямую зависит от дальнейших действий американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран и Оман договорились о создании безопасного морского маршрута.

    Ранее арабские телеканалы сообщили о принципиальном согласии двух стран полностью возобновить судоходство.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал скорое завершение двусторонних консультаций.

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    17 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в триллионном экологическом ущербе

    Иран связал экологический ущерб Персидского залива с действиями США

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский МИД объяснил, что оценка экологического вреда в триллионы долларов относится к полувековой военной активности США в районе Персидского и Оманского заливов.

    Предполагаемая оценка ущерба окружающей среде Персидского и Оманского заливов в триллионы долларов складывалась в результате действий США в регионе за последние пятьдесят лет, а не из-за недавних боевых операций, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

    Дипломат пояснил, что речь идет о длительном воздействии американского военного присутствия.

    Поводом для разъяснений стала его запись в соцсети о нефтяном загрязнении у берегов иранского острова Кешм, предположительно вызванном инцидентом с иностранным балкером.

    В ней Багаи допускал, что ущерб прибрежным водам Ирана может достигнуть триллионов долларов, и ставил вопрос об ответственности США и их союзников за военную активность в регионе.

    На брифинге, который транслировало иранское телевидение, представитель МИД заявил: «Нанесенный окружающей среде Персидского и Оманского заливов ущерб не ограничивается последними шестью месяцами или годом, а военного присутствия США и их союзников, с которым столкнулся наш регион в течение последних пяти десятилетий».

    По его словам, это постоянное присутствие с использованием новейших вооружений, проведением маневров и боевых действий нанесло «колоссальный ущерб, оценивающийся в триллионы долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США и Израиль в нефтяном загрязнении побережья острова Кешм после их атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил о масштабном загрязнении вод Персидского залива и Оманского моря и оценил ущерб прибрежным районам Ирана в триллионы долларов.

    Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а эскалация конфликта привела к фактической блокировке Ормузского пролива.

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    17 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Иран начал выяснять судьбу трех пропавших пилотов бомбардировщиков Су-24

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран продолжает поиски трех летчиков фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые пропали в марте во время боевого вылета.

    Иранское внешнеполитическое ведомство задействовало дипломатические каналы для поиска пропавших экипажей с первых дней крушения боевых машин, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи заявил, что летчики выполняли задачу по нанесению ударов по позициям, откуда США атаковали Иран в ходе конфликта, начавшегося 28 февраля.

    «Переписка с Красным Крестом началась 16 или 17 марта, вопросом начали заниматься как наше посольство в Дохе, так и мы в Тегеране через посольство Катара. Пока их состояние не прояснится, они будут считаться взятыми в плен», – сообщил дипломат в ходе брифинга. Багаи добавил, что Тегеран использует весь двусторонний и многосторонний потенциал для прояснения обстоятельств инцидента.

    Ранее глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде отмечал, что три пилота были захвачены в плен в Катаре, однако Доха эту информацию опровергла

    По данным канала CNN, в марте два иранских Су-24 находились в двух минутах от удара по крупнейшей американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, где размещалось около 10 тыс. военнослужащих США. Самолеты были сбиты катарскими истребителями F-15 и упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил о пленении катарскими военными трех летчиков сбитых весной бомбардировщиков Су-24.

    Власти Катара запретили иранским специалистам приезд в эмират для расследования судьбы задержанных пилотов.

    Катарские системы противовоздушной обороны сбили эти два самолета после пересечения ими воздушной границы страны.

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    17 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    В МИД Ирана указали на участие Канады в конфликте в угоду США

    Tекст: Катерина Туманова

    Канада ввязалась в конфликте против Ирана ради угоды США, которые в отношении Оттавы действуют не самым корректным образом, отметил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Иранский дипломат напомнил, как Вашингтон называет Канаду своим 51-м штатом, вводит тарифы на канадские товары, оскорбляет Канаду и угрожает наказать её за дым от лесных пожаров. При этом ответ Оттавы на это все: «Слушаюсь, сэр!»

    «Тем временем Оттава участвует в незаконной войне по выбору под руководством США против Ирана, чтобы умилостивить Вашингтон! Какова награда?» – задался вопросом Багаи в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран, среди которых была и Канада.

    После того, как американский президент 8 июля объявил об окончании режима прекращения огня, стороны продолжают противостояние. В частности, командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив. При этом Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.


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    17 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Главы МИД Турции и Ирана обсудили открытие Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководители дипломатических ведомств Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры на тему Ормузского пролива, сообщил источник в турецком министерстве иностранных дел.

    Телефонный разговор состоялся в понедельник, 17 августа, сказал собеседник РИА «Новости».

    «В ходе переговоров была обсуждена последняя ситуация в продолжающихся переговорах по открытию Ормузского пролива и продолжению режима прекращения огня», – добавил он. Другие подробности состоявшейся беседы не раскрываются.

    В начале августа Аракчи анонсировал финальную стадию переговоров с Оманом по судоходству.

    Позже Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении движения судов.

    В рамках этих контактов стороны согласовали создание единого среднего коридора через Ормузский пролив.

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