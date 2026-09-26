Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

Tекст: Мария Иванова

Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.