Кронпринц допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия

Кронпринц Мухаммед бен Сальман допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия, если такое оружие получит Иран

Tекст: Ольга Никитина

Мухаммед бен Сальман в интервью каналу Fox News подчеркнул, что негативно относится к стремлению некоторых стран получить ядерное оружие. Он назвал это «плохим шагом», подчеркнув, что мир «не должен увидеть еще одну Хиросиму», передает ТАСС.

По словам кронпринца, странам нет нужды получать ядерное оружие, поскольку они не смогут его применить. Однако, продолжил он, если та или иная страна применит ядерное оружие, она вступит в войну с остальным миром.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене против движения «Ансар Аллах» (хуситы). Королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном в начале 2016 года, после нападений на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде.

В марте 2023 года Тегеран и Эр-Рияд договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств.

Американские СМИ писали, что восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало «ошеломляющим поражением для США», угрожающим их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире.

В середине сентября Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые следили за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе.