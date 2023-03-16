AT: Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США

Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало «ошеломляющим поражением для США», угрожающим их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, сообщает обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

По словам автора статьи, Китаю удалось убедить двух заклятых врагов восстановить дипотношения в рамках той сделки, которая была согласована в Пекине, это стало ударом для Штатов и определило влияние США в тех регионах как ошеломляющее поражение, передает РИА «Новости».

Лифсон добавил, что в случае, если Саудовская Аравия больше не является надежным партнером Белого дома в «сдерживании» Ирана и налаживании отношений с Израилем, расчет Штатов насчет баланса сил на Ближнем Востоке пошел прахом.

По словам обозревателя, как минимум речь идет о том, что престиж США и восприятие их влияния в мире резко снизились, несмотря на то что «американские пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом».

Лифсон признал, что факт того, как ловко Китай сместил США с позиции важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, к которой привели действия администрации президента Джо Байдена.

«Это очень плохие новости для нас, наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля», – заключил Лифсон.

Ранее Тегеран и Эр-Рияд договорились о начале процесса нормализации отношений и о первом шаге – открытии посольств, который стал первым за долгие десятилетия шагом в сторону от большого цивилизационного конфликта.

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