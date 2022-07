Как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США Почему Байдену не удалось настроить саудитов против России 16 июля 2022, 19:00

Фото: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию показал, что президент США превратился в сбитого летчика, не способного проводить успешную внешнюю политику. Цель заставить саудитов добывать больше нефти, чтобы обрушить доходы России, не была достигнута в полной мере. Это указывает на усиление влияния Москвы в регионе. Кроме того, с критикой в адрес Байдена обрушились в самих США – за отказ от обещаний превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя. В субботу президент США Джо Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который фактически взял на себя основные лидерские функции вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. По мнению наблюдателей, энергетические интересы вынудили американского лидера и его помощников отказаться от изоляции одного из крупнейших поставщиков нефти в мире. Как пояснил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, президент намерен «перекалибровать» отношения Вашингтона с Саудовской Аравией. США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в разгар украинского кризиса – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной спецоперации России на Украине. Газета Wall Street Journal сообщала, что наследный принц не только «накричал» на Салливана после этой просьбы, но и заявил, «что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Журналист, который жил в США и сотрудничал с газетой The Washington Post, был убит и расчленен в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По мнению ЦРУ, наследный принц, вероятно, отдал приказ устранить критика Эр-Рияда. Рассказывая об итогах встречи, Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя за убийство Хашогджи. В ходе переговоров журналисты заметили, как наследный принц усмехнулся в лицо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос о том, остается ли Саудовская Аравия страной-изгоем? Байден заявил, что инцидент с Хашогджи «был возмутительным». По его словам, он «ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они будут должны ответить и сделать гораздо больше». «Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», – заявил Байден. В свою очередь принц при общении с журналистами указал, что его страна приняла все необходимые процессуальные действия, чтобы предотвратить «повторение подобных ошибок в будущем». Бен Салман заявил, что подобные события происходят во всех уголках мира, напомнив, что «США тоже совершили ряд ошибок», среди которых инцидент с тюрьмой в Абу-Грейб, где американские военные пытали и унижали иракских узников. В то же время наследный принц допустил, что королевство может нарастить ежесуточную нефтедобычу с 10 млн баррелей до 13 миллионов максимум и «за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства». Стиль общения Байдена с бен Салманом вызвал недовольство в США. Гендиректор The Washington Post Фред Райан раскритиковал президента за кулачное приветствие принца в начале беседы. «Удар кулаком между президентом Байденом и Мохаммедом бен Салманом был хуже рукопожатия – это было позорно», – говорится в заявлении Райана, опубликованом в Twitter пресс-секретаря издания. С более жесткой критикой выступил лидер саудовской оппозиционной партии «Национальная ассамблея» Абдулла Алауд, который сейчас проживает в США. В интервью NBC News он заявил, что «мы чувствуем себя преданными», потому что визит Байдена может помочь наследному принцу «выйти сухим из воды» после убийства Хашогджи. В субботу Байден выступил в Джидде перед широкой аудиторией лидеров Ближнего Востока – саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Президент дал твердое обещание, что США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не дадут занять их место России, Китаю или Ирану. «Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – более сложными», – заявил Байден. Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский отмечает, что Байден добивается от Саудовской Аравии и других стран региона не только увеличения поставок нефти, но и хочет сбалансировать их отношения с Израилем. «Байдену удалось добиться того, что Саудовская Аравия открыла воздушный коридор для Израиля. Президент США прилетел в Джидду непосредственно из Израиля, что раньше было просто невозможно», – отметил Надеин-Раевский. На эту тему Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Саудовская Аравия вежливо выслушала предложение Байдена и согласилась на символическое увеличение нефтедобычи, чтобы «американцы особо не возмущались». «В чем-то стороны даже нашли общий язык, например, по вопросу создания против Ирана большой коалиции. Но Саудовская Аравия показала, что вопрос повышения добычи нефти интересует ее не так сильно, как США. Вполне возможно, что какое-то наращивание добычи произойдет, но в целом позиция Эр-Рияда заключается в том, что топливный кризис на Западе – дело рук самого Запада, поэтому даже если Саудовская Аравия сможет больше выдавать нефти, то мощности НПЗ от этого не вырастут и топливный кризис не разрешится», – считает эксперт. По мнению Надеина-Раевского, Саудовская Аравия чисто технически могла бы незначительно увеличить добычу нефти, но пока страна верна договоренностям в рамках ОПЕК+. «Страна производит достаточно нефти, чтобы поддержать цену на рынке. Как только начинается перепроизводство – цена падает. Отсюда и появление ОПЕК+, где Россия и другие участники, не входящие в ОПЕК, договариваются о квотах, которые позволяют сдерживать падение цен», – пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. В частности, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр заявил, что соглашение по нефти не достигнуто и страны ОПЕК примут решение на основе рынка, а не «истерии» или «политики». Следующая встреча группы ОПЕК+ запланирована на 3 августа. Чтобы Эр-Рияд существенно увеличил нефтедобычу, потребуется вложение огромных средств в разработку новых месторождений. «Какой смысл вкладывать деньги в то, чтобы не получать доход? Поэтому сама постановка вопроса американцами абсолютно нелогична и не имеет никаких рыночных оснований. Это чисто политические и конъюнктурные подходы, которые Америка демонстрирует практически везде, забыв о сущности своего замечательного капитализма, который предполагает борьбу за доход, а не убытки», – подчеркивает Надеин-Раевский. Что касается дискуссии по поводу убийства Хашогджи, то Байден просто не мог не затронуть эту тему, добавляет собеседник. Поэтому ожидать от саудовцев готовность идти на идейное сближение с США нереально. «Дискуссия по поводу покойного Хашогджи показала абсолютную несовместимость позиций. У Саудовской Аравии тоже есть, чем крыть – это американская политика в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и т.д. Вопросов к Америке хватает и саудовский лидер совершенно четко это продемонстрировал», – пояснил Надеин-Раевский. Ближневосточное турне Байдена стало темой номер один в мировых СМИ. Так, немецкое издание Welt обратило внимание на различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США. Российскому лидеру Владимиру Путину «предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства». А Байдена ждало «довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива». Издание напомнило, что попытка Вашингтона заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины потерпела неудачу. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН. Все это показывает усиливающуюся роль Москвы, констатирует издание. Надеин-Раевский указывает, что церемониальные вещи играют большую роль в дипломатии и подчеркивают уровень отношений. «В свое время США и Саудовская Аравия обрушили доходы СССР от продажи нефти, выбросив огромное количество черного золота на рынок, но в данном случае подобного не происходит. Россия демонстрирует уважение к национальным традициям, образу жизни и не вмешивается во внутренние дела Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, чего нельзя сказать о США, которые устроили арабские революции, что привело к обрушению правящих режимов и разрушению стран», – напомнил собеседник. Дудаков добавляет, что Саудовская Аравия рассматривает Байдена как сбитого летчика с низким рейтингом «и отсутствием мандата на проведение внешней политики». «Эр-Рияд уже готовится к тому, что в 2024 году власть в Америке поменяется и президентом станет более дружелюбный для Саудовской Аравии политик, с которым начнется серьезный разговор о будущих взаимоотношениях», – прогнозирует американист.