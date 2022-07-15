Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста

Глава американского государства Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи.

Рассказывая о встрече в пятницу Байден сообщил, что принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – приводит его слова ТАСС.

Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. Он заявил, что инцидент с Хашогджи «был возмутительным», передает РИА «Новости».

Когда его спросили, уверен ли он в том, что аналогичный случай не повторится, Байден сказал: «Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь». По словам Байдена, он «ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше». «Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», – заявил президент США.

Невеста убитого саудовского журналиста Хатидже Дженгиз заявила, что на президенте США будет лежать ответственность за следующие преступления, которые, по ее словам, могут быть совершены по приказу наследного принца Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Напомним, Байден отправился в ближневосточное турне. Он заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.

В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».