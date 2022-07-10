Байден едет к саудитам ради победы над Россией

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10 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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Россия принудила Европу к важным уступкам

В ЕС не хотят загонять свою экономику в рецессию и вынуждены идти навстречу России Stefan Sauer/Global Look Press
Иллюзии Европы и США о победе над Россией на поле боя начинают рассеиваться. Усталость ЕС от украинского кризиса побуждает Брюссель сесть за стол переговоров и искать компромиссы с Москвой. О том, что ответное давление России оказалось эффективным, говорит несколько уступок, на которые вынужден был пойти Запад. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Толпа наказала власть за разорение Шри-Ланки

Митингующим хватило три месяца, чтобы свергнуть непопулярный правящий режим на Шри-Ланке REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Президентская резиденция Шри-Ланки захвачена народом, руководство страны уходит в отставку, а на улицах столичного города Коломбо бушуют многотысячные протесты. Таким стал результат грандиозного кризиса, который вот уже несколько месяцев переживала Шри-Ланка. Почему правящую верхушку удалось свергнуть с такой легкостью – и кто может за этим стоять?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Узбекистан может пойти по пути империи

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Волнения в Каракалпакии показали, что построение национального государства для Узбекистана связано с серьезной проблемой, которую могут использовать против Ташкента внешние силы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мазепа и Бандера отравили украинское сознание

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев. Подробности...
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Россия возвращает мир в сознание

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов. Подробности...
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Япония вернулась на век назад

Обсуждение: 4 комментария

Следующая цель – Северск

Борис Джонсон всё

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Байден едет к саудитам ради победы над Россией

    За визит к саудитам Байдена критикуют даже сторонники, поэтому президент решил написать статью о важности этого визита
    		   10 июля 2022, 20:15
    Фото: Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден отправляется на Ближний Восток, в частности он посетит Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем. Но согласятся ли саудиты оказать ему подобную помощь?

    На следующей неделе президент США Джо Байден отправится в ближневосточное турне, чтобы начать там «новый и более многообещающий этап участия Америки» в региональных делах. Эта поездка состоится в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению американских интересов – об этом написал сам глава Белого дома в статье для Washington Post.

    «Более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях. Ближневосточные морские пути необходимы для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Энергетические ресурсы региона жизненно важны для смягчения на мировых рынках последствий боевых действий России на Украине», – указал хозяин Белого дома.

    Он пообещал «противостоять российской агрессии» и создать для США «наилучшие условия, чтобы превзойти Китай». Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия является одной из них, отметил Байден.

    Турне начнется с визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан. Затем американский лидер отправится прямым рейсом из Тель-Авива в Джидду, где примет участие в саммите с властями Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

    Ранее британское издание Guardian писало: «Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его электората, который видит в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики».

    Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф действительно заявил, что Байдену не следует совершать визит в Саудовскую Аравию. «Я бы не поехал», – ответил он на прямой вопрос журналиста.

    По словам политика, он «понимает, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти», но считает это «убедительным аргументом в пользу отказа от зависимости от иностранной нефти». Наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, по его словам, «следует сторониться», передает ТАСС.

    «Будущий визит Байдена весомая часть политиков, экспертов и простых американцев ставит главе Белого дома в вину, ведь в прошлом году он декларировал, что не ведет переговоров с такими автократиями, как Саудовская Аравия.

    Помнят все и ссору с Эр-Риядом из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги, из-за публикации отчета ФБР по 11 сентября, где указывается на связь саудовских разведчиков с произошедшим. Однако топливный кризис диктует Вашингтону необходимость восстанавливать отношения с монархиями Персидского залива, так что этот момент оказался для США важнее», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что изначально Байден утверждал, будто визит не связан напрямую с топливным кризисом и что есть множество тем, которые нужно обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. «Эта статья в WP мне видится второй попыткой Байдена оправдать свой визит в Эр-Рияд. На этот раз тем, что США нужно улучшать отношения с Саудовской Аравией, иначе она окажется в сфере влияния Китая и России», – отметил Дудаков.

    В первую очередь Байдену нужна подтвержденная готовность саудитов помогать Западу решать топливный кризис, считает эксперт. «Но немедленных шагов здесь ждать не стоит, потому что ОПЕК+ и так уже пообещал нарастить добычу нефти, а у саудитов – судя по их заявлениям – пока просто нет технической возможности хранить и транспортировать избыточную часть углеводородов», – напомнил он.

    При этом Байден прав в том, что касается веса России и Китая на Ближнем Востоке, поскольку Эр-Рияд действительно углубляет отношения и с Москвой, и с Пекином. Даже, судя по всему, планирует вести торговлю с Китаем в юанях.

    «Таким образом, второй задачей Байдена будет попытаться обратить вспять процессы переориентации монархий Залива на других крупных игроков – на Россию и Китай. Получится ли это сделать? Я думаю, нет. Во всяком случае, этого точно не сделать в ходе одного визита. Но Байден покажет Саудовской Аравии, насколько для него важен этот вопрос», – подчеркнул американист.

    Ранее собственное ближневосточное турне совершил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В Бахрейне он провел переговоры с королем Хамадом бен Иса Аль Халифой и главой МИД Абдель Латыфом аз-Зайяни, указав им на пагубную роль Запада, в первую очередь США и НАТО.

    «Сейчас концепция однополярности продвигается полным ходом. Будем продолжать отстаивать принципы международного права и Устава ООН, нарушаемые сейчас нашими западными коллегами. Вместо международного права они выдвинули концепцию «миропорядка, основанного на правилах». В соответствии с этой концепцией Запад решает все», – сказал министр.

    Также он встретился с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. В Эр-Рияде Лавров заявил, что Запад пытается «мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее», передает «Коммерсант».

     МИД Саудовской Аравии, среди прочего, заявил: Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Лавров и Фархан дали высокую оценку их уровню взаимодействия, «подчеркнув стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией».

    Дудаков считает, что на Ближнем Востоке к России отношение «нейтрально-положительное», что и продемонстрировал визит Лаврова в Эр-Рияд на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине в июне. «Москва, безусловно, и дальше будет наращивать сотрудничество с Саудовской Аравией, и одним визитом американской делегации это не перечеркнуть», – уверен политолог.

    Байден будет просить саудитов выйти в добыче нефти за рамки квот, о которых договорились страны ОПЕК+, чтобы «выбросить» на мировой рынок больше углеводородов, тем самым снизить на него цены и смягчить последствия нефтяного эмбарго в отношении России, соглашается генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «США хотят предотвратить возвращение на рынок российской нефти. Кроме того, Байден хочет напомнить Салману, что Вашингтон ждет от Эр-Рияда максимального выполнения санкционного режима против России, а не попыток саудитов обойти рестрикции», – добавил он.

    Еще одной важной задачей Белого дома, указывает Кортунов, является сохранение Саудовской Аравии в качестве крупнейшего покупателя американского оружия. «Сейчас в США слышны тревожные заявления из-за того, что Эр-Рияд может диверсифицировать покупки вооружения за счет Китая и России. Наконец, для Вашингтона важно не дать саудитам и странам Залива в целом подключиться к китайским проектам «Морского шелкового пути», – детализировал он.

    Впрочем, отметил эксперт, Саудовская Аравия не будет, забыв про все, идти навстречу Вашингтону. «Все знают, какова цена гарантий США. Поэтому саудиты не станут поступаться сотрудничеством с другими партнерами ради американской стороны», – резюмировал эксперт.

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