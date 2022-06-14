США захотели снизить возросшие доходы России от нефти

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14 июня, вторник  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
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Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

Цены на продукты питания растут даже в самых богатых странах Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Во всем мире, от стран самых богатых до самых бедных, бушует невиданная за много десятилетий продовольственная инфляция. В Великобритании предупреждают, что «эпоха дешевой еды закончилась», и ряд государств вводят ограничения на экспорт продуктов питания. На этом фоне положение России выглядит исключительным – наша страна готовится собрать рекордный урожай, а цены на продовольствие идут вниз. Подробности...
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У британских наемников в ДНР хороший шанс выжить

Все трое осужденных не ожидали столь сурового приговора и уже подали апелляцию Владимир Гердо/ТАСС
Смертный приговор для британских наемников в ДНР стал шоком для Лондона, где пока не могут определиться с тактикой. Одни чиновники заверяют, что для переговоров будут использованы «все каналы», другие называют процесс «цирком». В любом случае шансы на спасение своих граждан у британского правительства хорошие, и вот почему. Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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Как прекратить артиллерийский терроризм ВСУ

ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы из-за артиллерийского беспредела со стороны ВСУ Сергей Аверин/РИА Новости
ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом. Зачем украинские войска продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка и чем Россия может помочь? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад сделал из Украины террористическое государство

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше? Подробности...
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Нам есть о чем говорить с Меланшоном

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются. Подробности...
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Ответ России на террор всегда одинаковый и неотвратимый

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Киев потребовал у Вашингтона половину американского арсенала РСЗО

    инструкция на английском


    Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin

    Видео

    «конец эпохи дешевой еды»


    Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

    крупнокалиберные орудия


    Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

    денацификация Украины


    Зеленский невольно признал успех российской спецоперации

    «газовая независимость»


    Отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова

    химкомбинат-крепость


    У украинских боевиков с «Азота» осталось только два выхода

    послание миру


    Владимир Можегов: Россия будет строить новый мир

    кристальная ясность


    Игорь Караулов: Запад испугался величия русской культуры

    работа алгоритмов


    Никита Данюк: Почему в соцсетях правит конспирология

    на ваш взгляд


    Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?

    США захотели снизить возросшие доходы России от нефти

    14 июня 2022, 22:47

    Текст: Антон Антонов

    Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.

    Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как заявил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.

    Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.

    Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.

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    США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
    		    14 июня 2022, 08:00
    Фото: Christina Horsten/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.

    Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.

    Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.

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    Коментарии (37)
    США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России

    13 июня 2022, 23:51

    Текст: Антон Антонов

    Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.

    Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».

    Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.

    Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.

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    Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома изучать опыт Ястржембского

    14 июня 2022, 13:01

    Текст: Елизавета Булкина

    Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер следует перенять опыт представителя Бориса Ельцина Сергея Ястржембского, который смог одной фразой описать состояние президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она отметила в своем Telegram-канале, что Жан-Пьер на вопрос «Есть ли у Байдена запас жизненных сил – физических и ментальных, – чтобы оставаться на посту после 2024?» ответила: «Вы задаете такой вопрос, боже мой! Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Это… это… не вопрос, который вы вообще должны задавать. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией. Послушайте, это… это… эта статья, о которой мы говорим, это ересь, это не то, что нас волнует. Нам важно, как мы будем выступать перед американцами, как мы улучшим их жизни. Об этом президент и говорит, на этом он сосредоточен, и мы продолжим сосредотачиваться на этом».

    «Вот не знает Карин, что до нее все уже придумал пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, ответив на аналогичный вопрос одной фразой: у Бориса Николаевича «крепкое рукопожатие», – заявила Захарова.

    По словам дипломата, Жан-Пьер «нужно срочно приступить к изучению перлов (от слова «жемчуг») своего российского коллеги эпохи «святых 90-х» – ей многое должно пригодиться».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что действующий глава американского государства Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году.

    Коментарии (2)
    Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
    		    14 июня 2022, 11:48
    Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    «Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.

    «Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.

    «Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.

    «Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.

    «Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.

    «А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».

    В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.

    В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.

    Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».

    В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».

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    Коментарии (17)
    JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
    		    14 июня 2022, 01:58
    Фото: Shen Hong/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщили источники.

    Bloomberg сообщает, что в июне JPMorgan Chase и Goldman Sachs еще вели деятельность по торговле российским долгом. Соответствующие операции были прекращены после указания со стороны минфина США, передает ТАСС.

    Напомним, минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет все возможности платить по внешним долгам.

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    Коментарии (4)
    Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin
    		    14 июня 2022, 18:48
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные испытывают серьезные проблемы с американскими ПТРК Javelin, в некоторых случаях установки не работали, поскольку перевод инструкции в Google Translate был некорректен, сообщают американские СМИ.

    В некоторых случаях ПТРК не удавалось пользоваться, поскольку выдаваемый Google Translate перевод инструкции к Javelin был некорректен, и бойцы ВСУ не могли им пользоваться, сообщает Washington Post.

    На самих комплексах отсутствовал номер техподдержки, по которому бойцы могли бы связаться с кол-центром и устранить причину. Также в комплекте поставок нет учебных модулей и запасных батарей, что усложняет эксплуатацию Javelin.  В случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, это же не дает возможности тренироваться с ними, указали собеседники издания.

    Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявлял, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.

    Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, плененный в мае, заявлял, что Javelin «себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев». «Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие», – сообщал украинский полковник.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что боевая эффективность Javelin, «Байрактаров» и других вооружений, поставляемых на Украину, оказалась очень низкой.

    Коментарии (18)
    Минфин США разрешил операции по энергоносителям с попавшими под санкции банками
    		    14 июня 2022, 18:22
    Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство финансов США разрешило проводить операции по энергоносителям с попавшими под санкции российскими банками до 5 декабря 2022 года, следует из опубликованной ведомством генеральной лицензии.

    До этого срока разрешаются операции, связанные с энергоносителями, с банками ВЭБ, «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и ЦБ РФ, передает РИА «Новости».

    «Для целей этой генлицензии термин «относящийся к энергоносителям» означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть», – сказано в документе.

    Также разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, «производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».

    Ранее аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice отметил, что западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. По его словам, российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.

    Коментарии (40)
    Пентагон решил передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
    		    14 июня 2022, 19:37
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательные данные для нанесения ударов РСЗО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

    При использовании РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах, заявил Кол, передает ТАСС.

    «Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», – сказал он.

    Кол напомнил, что США решили выделить четыре РСЗО на шасси Himars, и сейчас Пентагон ожидает, что вскоре они окажутся в бою.

    «Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры [США] – тоже», – добавил представитель военного ведомства. По его словам, эти поставки – только начало.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО.

    Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.

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    Коментарии (30)
    Пушков: Запад не выдерживает собственных санкций против России
    		    14 июня 2022, 08:51
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Парадоксы Большого разрыва с Россией: США не выдерживают собственных санкций. Изоляция России – ваша цель, говорите? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.

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    Коментарии (3)
    Ноам Хомский пожаловался на замалчивание в США российской информации об Украине
    		    14 июня 2022, 05:56
    Фото: Martin Bialecki/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В США замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона, в том числе слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

    Хомский заявил, что «блокировка российских источников – чистой воды безумие». «Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте «Аль-Джазиры» искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», – приводит слова философа РИА «Новости» со ссылкой на Massachusetts Peace Action.

    Хомский указал, что Лавров выдвинул предложения по преодолению зернового кризиса, но власти США препятствуют тому, чтобы американцы получили эту информацию. По словам философа, «если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой». «Просто удивительная ситуация», – сказал он.

    Напомним, Хомский заявил, что вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России из-за риска повторения плана «Барбаросса» в силу особенностей географии, ни один российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО. Он также заявил, что бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток.

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    Коментарии (2)
    США выразили надежду на переговоры России и Украины
    		    14 июня 2022, 00:55
    Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон рассчитывает, что ситуацию на Украине урегулируют путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Как заявила Жан-Пьер, США «надеются, что все завершится переговорами», но «сейчас не видят, чтобы это исходило от Кремля». На данный момент, Вашингтон «хочет убедиться, что поставил Украину в наилучшую позицию, чтобы, если придет время, они могли это сделать», передает ТАСС.

    США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию». В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.

    Она также сообщила, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, которая запланирована в Европе на этой неделе, намерен призвать союзников США продолжать военную поддержку Киева, «в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине», передает РИА «Новости».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».

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    Французские СМИ заметили готовность Запада принудить Киев к территориальным уступкам

    14 июня 2022, 09:05

    Текст: Антон Никитин

    Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, пишет французский портал AgoraVox.

    Автор материала подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе», передает РИА «Новости» сообщение портала.

    По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.

    «Результат: все больше западных политиков [начиная со «старого мудреца» (экс-госсекретаря США Генри] Киссинджера) призывают к «прекращению огня», к «мирным переговорам» с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», – указал портал.

    В середине июня в интервью Times Киссинджер призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации «нужно будет найти место» в мире для обеих стран.

    Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

    Американские СМИ писали, что на Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой.

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    Россия вышла на второе место по экспорту нефти в Индию

    14 июня 2022, 12:10

    Текст: Антон Никитин

    Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.

    Как сообщает Reuters, в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали 819 тыс. баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 277 тыс. баррелей в сутки в апреле, передает ТАСС.

    Согласно сведениям Reuters, в мае на долю России пришлось около 16,5% от общего объема ввезенной в Индию нефти.

    Крупнейшим экспортером нефти в Индию остается Ирак, добавляет агентство.

    В мае министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России. В ведомстве отмечали, что потребности Индии в энергоносителях огромны и составляют 5 млн баррелей нефти ежедневно. В министерстве напомнили, что индийские энергетические компании покупают нефть в России на постоянной основе в течение последних нескольких лет. При этом, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, импорт энергоносителей из России остается ничтожно мал по сравнению с общим потреблением Индии.

    В начале июня Bloomberg сообщало, что Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании «Роснефть».

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    В США решили не запрещать россиянам участвовать в US Open

    14 июня 2022, 18:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская ассоциация тенниса (USTA) не планирует запрещать российским атлетам участвовать в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщают СМИ.

    Российские теннисисты смогут участвовать в этом чемпионате, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.

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    Нефть подешевела на укреплении доллара

    14 июня 2022, 08:16

    Мировые цены на нефть во вторник несколько опускаются на фоне удорожания доллара к мировым валютам, на котировки также влияют ожидания по спросу из Китая и ситуация в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 7.55 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16%, до 122,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,12%, до 120,78 доллара, передает РИА «Новости».

    Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США) находится на уровне выше 105 пунктов после многодневного роста, преодолев такую отметку впервые с декабря 2002 года. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.

    Трейдеры также оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку коронавируса, при этом в понедельник власти города начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов. Инвесторы опасаются нового ужесточения коронавирусных ограничений в КНР, что может негативно сказаться на ожиданиях спроса.

    Со стороны предложения важным фактором для рынка является ситуация в Ливии. Ранее министр нефти страны Мохамед Оун* заявил Bloomberg, что добыча нефти в стране практически остановилась из-за политического кризиса и находится на уровне около 100 тыс. баррелей в сутки вместо 1,2 млн баррелей в прошлом году.

    Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о нефтяном рынке. Участники торгов надеются найти в документе больше подсказок от организации о прогнозах спроса и предложения.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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