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США захотели снизить возросшие доходы России от нефти
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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала продавать меньше нефти, но из-за роста цен может получать больше прибыли.
Выступая в комитете Сената США по ассигнованиям, Адейемо заявил, что Россия, по мнению американской стороны, «продает меньше нефти в пересчете на баррели», чем до начала спецоперации на Украине. Однако, добавил он, «из-за роста цен она может получать больше прибыли». Как заявил Адейемо, цель США – «снизить уровень доходов» России, «несмотря на то что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», передает ТАСС.
Адейемо также сообщил, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть, но не желают сейчас раскрывать подробности, касающиеся данных консультаций. США хотят добиться того, чтобы Москва «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть.
Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
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США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
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Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
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Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома изучать опыт Ястржембского
Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер следует перенять опыт представителя Бориса Ельцина Сергея Ястржембского, который смог одной фразой описать состояние президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила в своем Telegram-канале, что Жан-Пьер на вопрос «Есть ли у Байдена запас жизненных сил – физических и ментальных, – чтобы оставаться на посту после 2024?» ответила: «Вы задаете такой вопрос, боже мой! Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Это… это… не вопрос, который вы вообще должны задавать. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией. Послушайте, это… это… эта статья, о которой мы говорим, это ересь, это не то, что нас волнует. Нам важно, как мы будем выступать перед американцами, как мы улучшим их жизни. Об этом президент и говорит, на этом он сосредоточен, и мы продолжим сосредотачиваться на этом».
«Вот не знает Карин, что до нее все уже придумал пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, ответив на аналогичный вопрос одной фразой: у Бориса Николаевича «крепкое рукопожатие», – заявила Захарова.
По словам дипломата, Жан-Пьер «нужно срочно приступить к изучению перлов (от слова «жемчуг») своего российского коллеги эпохи «святых 90-х» – ей многое должно пригодиться».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что действующий глава американского государства Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Американист объяснил изменение риторики США в отношении Украины
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«Изменению позиции Белого дома в отношении Украины пока еще рано придавать серьезное значение. Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах, – уже хорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров.
«Заявления Белого дома и даже самого Байдена о том, что им хотелось бы начать переговорный процесс, мы слышим уже некоторое время. Россия готова к любым переговорам, но что нам могут предложить США?» – задается вопросом политолог.
«Предложения «давайте начнем переговоры» идут рука об руку с другим требованием – отвести наши войска на позиции до 24 февраля. Эта идея декларируется уже месяц-полтора, как только для них стало очевидным, что Украина проигрывает. Но Россия на такие условия, конечно же, не пойдет», – отметил собеседник.
«Поэтому я бы не расценивал это заявление как желание проводить реальные переговоры. К этой фазе мы тоже придем, но попозже, после тотального разгрома украинской армии. Тогда западный мир будет без особых требований договариваться с нами о будущем украинского проекта», – подчеркнул Дудаков.
«Но то, что в Вашингтоне на официальном уровне стали чаще говорить о переговорах – это уже хорошо. Слова Жан-Пьер – это официальная линия Белого дома. Понятно, что в Госдепе и в Пентагоне есть «голуби» – то есть те, кто готов идти на переговоры сейчас, без особых предварительных требований. Есть и представители ястребиных взглядов, периодически мы слышим их заявления и комментарии в прессе, и это оказывает влияние на позицию Украины», – рассказал американист.
«А чтобы в позиции Украины что-то поменялось, должен случиться либо тотальный разгром украинской армии, что уже крайне близко, либо окончательное прекращение поставок западного оружия, которое и так все реже и реже прибывает на Украину. И тут, конечно, многое зависит от Вашингтона», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам. США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию».
В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
В то же время французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Журналист AgoraVox подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе».
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
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JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщили источники.
Bloomberg сообщает, что в июне JPMorgan Chase и Goldman Sachs еще вели деятельность по торговле российским долгом. Соответствующие операции были прекращены после указания со стороны минфина США, передает ТАСС.
Напомним, минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет все возможности платить по внешним долгам.
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Американские СМИ рассказали о проблемах украинских военных с комплексами Javelin
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Украинские военные испытывают серьезные проблемы с американскими ПТРК Javelin, в некоторых случаях установки не работали, поскольку перевод инструкции в Google Translate был некорректен, сообщают американские СМИ.
В некоторых случаях ПТРК не удавалось пользоваться, поскольку выдаваемый Google Translate перевод инструкции к Javelin был некорректен, и бойцы ВСУ не могли им пользоваться, сообщает Washington Post.
На самих комплексах отсутствовал номер техподдержки, по которому бойцы могли бы связаться с кол-центром и устранить причину. Также в комплекте поставок нет учебных модулей и запасных батарей, что усложняет эксплуатацию Javelin. В случае разрядки батарей комплекс становится небоеспособным, это же не дает возможности тренироваться с ними, указали собеседники издания.
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявлял, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, плененный в мае, заявлял, что Javelin «себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев». «Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие», – сообщал украинский полковник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что боевая эффективность Javelin, «Байрактаров» и других вооружений, поставляемых на Украину, оказалась очень низкой.
Минфин США разрешил операции по энергоносителям с попавшими под санкции банками
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Министерство финансов США разрешило проводить операции по энергоносителям с попавшими под санкции российскими банками до 5 декабря 2022 года, следует из опубликованной ведомством генеральной лицензии.
До этого срока разрешаются операции, связанные с энергоносителями, с банками ВЭБ, «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и ЦБ РФ, передает РИА «Новости».
«Для целей этой генлицензии термин «относящийся к энергоносителям» означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть», – сказано в документе.
Также разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана, «производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».
Ранее аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice отметил, что западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире. По его словам, российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
Пентагон решил передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
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Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательные данные для нанесения ударов РСЗО, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
При использовании РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах, заявил Кол, передает ТАСС.
«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать», – сказал он.
Кол напомнил, что США решили выделить четыре РСЗО на шасси Himars, и сейчас Пентагон ожидает, что вскоре они окажутся в бою.
«Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры [США] – тоже», – добавил представитель военного ведомства. По его словам, эти поставки – только начало.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно получить от Запада порядка 300 реактивных РСЗО.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
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Пушков: Запад не выдерживает собственных санкций против России
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Попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Парадоксы Большого разрыва с Россией: США не выдерживают собственных санкций. Изоляция России – ваша цель, говорите? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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Ноам Хомский пожаловался на замалчивание в США российской информации об Украине
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В США замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона, в том числе слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Хомский заявил, что «блокировка российских источников – чистой воды безумие». «Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте «Аль-Джазиры» искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», – приводит слова философа РИА «Новости» со ссылкой на Massachusetts Peace Action.
Хомский указал, что Лавров выдвинул предложения по преодолению зернового кризиса, но власти США препятствуют тому, чтобы американцы получили эту информацию. По словам философа, «если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой». «Просто удивительная ситуация», – сказал он.
Напомним, Хомский заявил, что вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России из-за риска повторения плана «Барбаросса» в силу особенностей географии, ни один российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО. Он также заявил, что бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток.
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США выразили надежду на переговоры России и Украины
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Вашингтон рассчитывает, что ситуацию на Украине урегулируют путем переговоров, но пока не видит готовности Москвы к таким переговорам, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как заявила Жан-Пьер, США «надеются, что все завершится переговорами», но «сейчас не видят, чтобы это исходило от Кремля». На данный момент, Вашингтон «хочет убедиться, что поставил Украину в наилучшую позицию, чтобы, если придет время, они могли это сделать», передает ТАСС.
США намерены «продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию». В качестве приоритетов Белого дома Жан-Пьер назвала вопрос экспорта зерна с Украины и проблемы глобальной продовольственной безопасности, которые, по ее утверждению, якобы обостряет Россия.
Она также сообщила, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, которая запланирована в Европе на этой неделе, намерен призвать союзников США продолжать военную поддержку Киева, «в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине», передает РИА «Новости».
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
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Французские СМИ заметили готовность Запада принудить Киев к территориальным уступкам
Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, пишет французский портал AgoraVox.
Автор материала подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о «неудачах» Москвы. Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии в Донбассе», передает РИА «Новости» сообщение портала.
По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.
«Результат: все больше западных политиков [начиная со «старого мудреца» (экс-госсекретаря США Генри] Киссинджера) призывают к «прекращению огня», к «мирным переговорам» с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», – указал портал.
В середине июня в интервью Times Киссинджер призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации «нужно будет найти место» в мире для обеих стран.
Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Американские СМИ писали, что на Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой.
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Россия вышла на второе место по экспорту нефти в Индию
Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.
Как сообщает Reuters, в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали 819 тыс. баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 277 тыс. баррелей в сутки в апреле, передает ТАСС.
Согласно сведениям Reuters, в мае на долю России пришлось около 16,5% от общего объема ввезенной в Индию нефти.
Крупнейшим экспортером нефти в Индию остается Ирак, добавляет агентство.
В мае министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России. В ведомстве отмечали, что потребности Индии в энергоносителях огромны и составляют 5 млн баррелей нефти ежедневно. В министерстве напомнили, что индийские энергетические компании покупают нефть в России на постоянной основе в течение последних нескольких лет. При этом, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, импорт энергоносителей из России остается ничтожно мал по сравнению с общим потреблением Индии.
В начале июня Bloomberg сообщало, что Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании «Роснефть».
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В США решили не запрещать россиянам участвовать в US Open
Американская ассоциация тенниса (USTA) не планирует запрещать российским атлетам участвовать в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщают СМИ.
Российские теннисисты смогут участвовать в этом чемпионате, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.
Нефть подешевела на укреплении доллара
Мировые цены на нефть во вторник несколько опускаются на фоне удорожания доллара к мировым валютам, на котировки также влияют ожидания по спросу из Китая и ситуация в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16%, до 122,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,12%, до 120,78 доллара, передает РИА «Новости».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США) находится на уровне выше 105 пунктов после многодневного роста, преодолев такую отметку впервые с декабря 2002 года. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.
Трейдеры также оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку коронавируса, при этом в понедельник власти города начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов. Инвесторы опасаются нового ужесточения коронавирусных ограничений в КНР, что может негативно сказаться на ожиданиях спроса.
Со стороны предложения важным фактором для рынка является ситуация в Ливии. Ранее министр нефти страны Мохамед Оун* заявил Bloomberg, что добыча нефти в стране практически остановилась из-за политического кризиса и находится на уровне около 100 тыс. баррелей в сутки вместо 1,2 млн баррелей в прошлом году.
Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о нефтяном рынке. Участники торгов надеются найти в документе больше подсказок от организации о прогнозах спроса и предложения.