Россия вышла на второе место по экспорту нефти в Индию

Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.

Как сообщает Reuters, в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали 819 тыс. баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 277 тыс. баррелей в сутки в апреле, передает ТАСС.

Согласно сведениям Reuters, в мае на долю России пришлось около 16,5% от общего объема ввезенной в Индию нефти.

Крупнейшим экспортером нефти в Индию остается Ирак, добавляет агентство.

В мае министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России. В ведомстве отмечали, что потребности Индии в энергоносителях огромны и составляют 5 млн баррелей нефти ежедневно. В министерстве напомнили, что индийские энергетические компании покупают нефть в России на постоянной основе в течение последних нескольких лет. При этом, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, импорт энергоносителей из России остается ничтожно мал по сравнению с общим потреблением Индии.

В начале июня Bloomberg сообщало, что Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании «Роснефть».

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