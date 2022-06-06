Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании «Роснефть», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО «Роснефть», поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Грузы запрашиваются на условиях поставки от Роснефти, а продавец будет заниматься вопросами транспортировки и страхования. При этом объемы нефти и цены еще обсуждаются, а индийские банки намерены полностью финансировать все поставки.

В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит российской компании.

Сообщается, что Индия закупила более 40 млн баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% превышает объем поставок за весь 2021 год.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва увеличивает продажи на альтернативные рынки, и, учитывая цены на нефть, потерь для бюджета России не будет.

Напомним, Россия предложила Индии платить за импорт энергоносителей по двойной схеме: за нефть – в долларах или евро, за остальное – в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилась попытка США натравить Индию на Россию.

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