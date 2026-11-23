Tекст: Валерия Городецкая

В течение двух дней участники мероприятия обсудят экономическое развитие и международное сотрудничество, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особое внимание уделят обучению команд для внедрения лучших мировых практик по развитию городов.

«Нас объединяет одна главная задача: сделать жизнь граждан наших стран комфортнее, безопаснее и современнее», – заявил заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев. Он добавил, что форум стал частью системных решений главы государства по укреплению межмуниципальных связей.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева отметила важность перехода от диалога к совместным проектам. По ее словам, муниципальная дипломатия служит реальным драйвером устойчивого развития территорий.

Как подчеркнул губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, постоянное взаимодействие глав регионов и муниципалитетов необходимо для применения передовых решений.

Организатором форума выступил фонд Росконгресс при поддержке правительства России, МИД, Минэкономразвития и администрации президента. Генеральным партнером мероприятия стало правительство Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Всероссийском форуме-выставке «Большие решения малой родины» представили более тысячи муниципальных практик.

В апреле в Национальном центре «Россия» начал работу форум «Малая Родина – сила России».

В том же месяце международное сотрудничество назвали ключевым направлением взаимодействия российских муниципалитетов.