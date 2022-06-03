Что помешает Байдену «наказать Россию» с помощью саудитов

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3 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Идеология России должна стать привлекательной для всего мира

Россия может предложить миру новую цивилизационную модель Александр Гальперин/РИА Новости
После начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией. Но какой она должна быть – направленной только на решение национальных задач, или наоборот – объединять вокруг России другие страны и народы, разделяющие наши базовые ценности? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Что помешает Байдену «наказать Россию» с помощью саудитов

Байден планирует встречу с человеком, которого хотел сделать изгоем Yuri Gripas/Global Look Press,Amr Nabil/AP/ТАСС
«Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать Россию». Так западные СМИ описывают вероятный визит президента США на Ближний Восток. При этом в 2019 году Байден обещал изолировать Эр-Рияд за нарушения прав человека. Что вынуждает Байдена изменить своим принципам и удастся ли ему склонить Эр-Рияд на сторону Вашингтона в вопросах цен на нефть? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему не стоит недооценивать санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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В Болонской системе вреда больше, чем пользы

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Что помешает Байдену «наказать Россию» с помощью саудитов

    Байден планирует встречу с человеком, которого хотел сделать изгоем
    		   3 июня 2022, 13:00
    Фото: Yuri Gripas/Global Look Press,Amr Nabil/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    «Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать Россию». Так западные СМИ описывают вероятный визит президента США на Ближний Восток. При этом в 2019 году Байден обещал изолировать Эр-Рияд за нарушения прав человека. Что вынуждает Байдена изменить своим принципам и удастся ли ему склонить Эр-Рияд на сторону Вашингтона в вопросах цен на нефть?

    Накануне стало известно, что президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться на Ближний Восток, чтобы встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщают агентство Reuters и газета Guardian.

    Как отмечает британская газета, визит Байдена в Саудовскую Аравию знаменует собой отход президента США от предвыборного обещания изолировать Эр-Рияд и превратить ближневосточную монархию в изгоя из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги.

    Таким образом желание «наказать Россию», а также снизить цены на нефть и урегулировать топливный кризис в США на фоне грядущих выборов в Конгресс оказались важнее для Байдена и его администрации, чем проблематика прав человека в Саудовской Аравии.

    «Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его сторонников, которые видят в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики», – констатирует Guardian.

    При этом сразу несколько западных СМИ сообщили об условиях, при которых Саудовская Аравия согласится нарастить добычу нефти. По данным New York Times, эмбарго ЕС на импорт российской нефти может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Эр-Рияд, например, в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 млрд долларов на экспорте нефти.

    В то же время Financial Times указывает, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если в России она существенно снизится из-за наложенных западных санкций. Кроме того, по данным FT, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения» между США и Эр-Риядом.

    С другой стороны, страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти и хотят покупать ее по ценам ниже рыночной. Об этом недавно сообщил сам Джо Байден. Как следует из его слов, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».

    На этом фоне 1 июня МИД Саудовской Аравии заявлял, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках сделки ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК+», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией. 

    «Попытки США вести переговоры с Саудовской Аравией продолжаются долгое время. При этом отношения между странами находятся на очень низком уровне. У Саудовской Аравии для этого есть достаточно много причин», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

    «Саудовская Авария была возмущена попытками заключения иранской «ядерной сделки» и возмущалась публичными заявлениями Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку тот называл наследного принца бин Салмана убийцей», – отметил эксперт. «Возмущалась Саудовская Аравия и тем, что сейчас рассекречиваются документы о причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена», – считает он.

    «При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис. В этом году уже шесть делегаций дипломатов и разведчиков съездили в Эр-Рияд и теперь возможно состоится поездка самого Байдена, но это пока окончательно не решено», – отмечает эксперт. «Штаты переживают, что принц Салман может как-то отомстить Байдену, издеваясь над ним во время встречи. В США не исключают, что в последний момент саудиты откажутся подписывать заранее подготовленное соглашение. Это будет сильный удар по репутации Байдена», – полагает Дудаков.

    Для России же никаких рисков нет, считает политолог. «ОПЕК объявила о том, что они наращивают добычу нефти, но это носит скорее виртуальный характер. Мы слышали заявления самой Саудовской Аравии о том, что у них нет возможности хранить и транспортировать избыточную нефть. Поэтому мы видим скорее разрешение странам ОПЕК добывать нефти больше, но далеко не все из них согласятся это делать, особенно в нынешней ситуации», – отмечает он.

    «В то же время у нас улучшаются отношения с Саудовской Аравией, особенно на фоне того, что Эр-Рияд старается переориентироваться от США в сторону Китая и России», – продолжил собеседник. «С другой стороны, у США имеется долгий опыт взаимного сотрудничества с Саудовской Аравией. Но сейчас Саудовская Аравия пытается наладить контакты с другими странами, другими мировыми державами и видит, что на Америку нельзя положиться», – заключил Дудаков.

    «США действительно хотят, чтобы Саудовская Аравия все же присоединилась к экономической борьбе с Россией.

    А для этого необходимо, чтобы Эр-Рияд увеличил объемы добычи нефти, заместив российское топливо на мировом рынке», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем пока что Саудовская Аравия не «торопилась идти на поводу у Вашингтона». «Между странами накопилось достаточное количество противоречий. Так, саудиты недовольны попыткой США заключить «ядерную сделку» с Ираном, им не нравится позиция Байдена по теме убийства журналиста Хашогги, они хотят гарантий, что их активы не будут арестовываться, как это произошло с Россией», – перечислил собеседник.

    «Опять же, не очень понятно, для чего Саудовской Аравии увеличивать объемы добываемой нефти. Сейчас сырье торгуется по высокой цене. Так что при меньшем экспорте они могут больше зарабатывать», – сказал Митрахович. «Но если Байден туда съездит, польстит Салману, если он не будет поднимать вопрос убийства Хашогги, а также снизит обороты по заключению «ядерной сделки» с Ираном, то не исключено определенное сближение стран», – рассуждает Митрахович.

    Но даже в этом случае саудиты не смогут заместить Россию на мировом рынке. «Москва поставляет около 7,5 млн баррелей нефти в сутки. А Саудовская Аравия даже вместе с Эмиратами в лучшем случае может дать не более 3 млн баррелей. Да и политически это будет выглядеть довольно странно. Евросоюз и Америка – все из себя такие любители демократии, борющиеся с Россией, а теперь у них главным спасителем становится Саудовская Аравия», – акцентировал эксперт.

    «Тем не менее России все же устоит учитывать эти риски. Но также стоит понимать, что нас Эр-Рияд тоже не бросает. Они готовы и дальше работать с Москвой, в том числе по ОПЕК+, о чем недавно на встрече с Сергеем Лавровым заявил глава местного МИД», – подчеркнул Митрахович.

    «Поэтому даже если США сумеют добиться частичного замещения России на мировом рынке – это будет большим успехом для американцев. И мы видим, что Вашингтон идет на увеличение собственной добычи, а также привлекает иранскую, арабскую и венесуэльскую нефть. Но мы – слишком крупный игрок на мировом рынке, поэтому вытеснить Москву с него не получится», – заключил собеседник. 

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