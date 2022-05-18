США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии»

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18 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
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США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии»

Байден вынужден пойти на сделку с «диктатором» Венесуэлы REUTERS
Венесуэла, власти которой Вашингтон считает одним из главных антидемократических режимов в Латинской Америке, может превратиться в партнера США. Виной тому – экономический и топливный кризис в самих Штатах, вернувший интерес американцев к венесуэльским залежам нефти. Простит ли президент Мадуро американцам былые обиды и чем это может обернуться для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...

Личная выгода на празднике ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В любом столкновении проявляются субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Подробности...

Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
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Самый скандальный «путинский агент»

Историческое поражение батальона «Азов»

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Расширение НАТО споткнулось о Турцию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии»

    Байден вынужден пойти на сделку с «диктатором» Венесуэлы
    		   18 мая 2022, 13:52
    Фото: REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная

    Венесуэла, власти которой Вашингтон считает одним из главных антидемократических режимов в Латинской Америке, может превратиться в партнера США. Виной тому – экономический и топливный кризис в самих Штатах, вернувший интерес американцев к венесуэльским залежам нефти. Простит ли президент Мадуро американцам былые обиды и чем это может обернуться для России?

    Накануне Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – пояснила она.

    Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций». Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на этом фоне добавил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.

    Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел в столице Мексики первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости». Добавим, что переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.

    Кроме того, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

    В то же время британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что США пытаются любыми способами снизить мировые цены на нефть. Для этого задействуются различные инструменты, среди них – попытка давления на ОПЕК. Не так давно, например, Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. С другой стороны, интересы России на рынке совпадают со многими другими нефте- и газодобывающими странами, что отдельно подтвердилось в рамках визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман.

    Что касается Венесуэлы, чья внешняя политика довольно дружественна по отношению к России, то она располагает значительными запасами нефти. «Но ввиду ошибок руководства страны и санкционного режима со стороны США, добыча ресурсов там серьезно сократилась. Даже при идеальном развитии событий увеличить оборот более чем на полмиллиона баррелей в сутки в ближайшее время они не смогут», – сказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

    «Каракасу придется возвращать в страну технологии, ремонтировать почти всю инфраструктуру, а также ликвидировать имеющиеся разливы нефти. Полное восстановление, как мне кажется, возможно не ранее чем через пять лет», – утверждает собеседник.

    «Отдельный вопрос, снимут ли с Венесуэлы все санкции. Они понимают, что американцы активно пытаются заместить 7,5 млн баррелей российской нефти ежесуточно. Так что Каракас будет торговаться за каждое послабление в свой адрес. При этом возможные компромиссы, на которые мог бы согласиться Байден, вызовут недовольство внутри Сената. Республиканцы, которые и настаивали на рестрикциях, выступят против поддержки экономики Мадуро», – подчеркнул Митрахович.

    «Эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии. И не очень понятно, сколько лет уйдет у Каракаса на полное восстановление нефтедобывающего комплекса. Им потребуются очень серьезные инвестиции», – сказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

    По словам собеседника, Вашингтон в нынешних реалиях готов поступиться частью своих интересов в области «демократических ценностей», чтобы побыстрее отказаться от российской нефти. «Американцы хотят понизить стоимость нефти на мировом рынке, поэтому они всячески способствуют увеличению добычи ресурсов в других странах. Они пытались сделать это сами, договаривались с другими государствами о продаже стратегических запасов, но нефть только подорожала. И если в ближайшее время в игру снова вступит Китай, то цены взлетят еще выше», – пояснил Юшков.

    Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос снятия санкций с Венесуэлы. «США попытаются понять, на что готов пойти Каракас ради снятия ограничений. Аналогичная ситуация происходит и с Ираном. Сейчас на этом направлении переговоры стихли. Но мотивы Вашингтона при обращении к Тегерану понятны – они хотят довольно быстро нарастить добычу нефти приблизительно на 1,5 млн баррелей в сутки», – заключил Юшков.  

    В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале напомнил, что «впервые речь о восстановлении отношений с Каракасом шла еще в марте – но тогда Байдену так и не удалось ни о чем договориться. Сейчас намечается попытка номер два».

    «На фоне топливного кризиса Вашингтону позарез нужна венесуэльская нефть. В марте Байден пытался уговорить Мадуро пойти на частичные реформы, которые бы дали Белому дому возможность сохранить лицо, отменяя санкции. Теперь о реформах уже речи не идет – Мадуро лишь предложили провести формальные переговоры с оппозицией в Мексике», – уточнил американист: 

    «Причем США готовы закрыть глаза на тесное сотрудничество Каракаса с Москвой, на которое эта сделка не повлияет. Мадуро на днях даже назначил экс-посла в России главой венесуэльского МИД».

    «В обмен Вашингтон откроет доступ венесуэльским компаниям к финансовым рынкам США и отменит нефтяное эмбарго. В Госдепе отказываются комментировать подробности сделки – понимая, как она бьет по репутации США. Но на это приходится идти, лишь бы спасти свою экономику», – пояснил Дудаков.

    В то же время цены на топливо продолжают безостановочно расти – впервые во всех штатах Америки, включая нефтеносные, они превысили 4 доллара за галлон. Приближается традиционно активный летний сезон – когда стоимость бензина и дизеля может достичь в ряде штатов психологического барьера в 10 долларов.

    «Байден еще хочет пригласить Венесуэлу на свой «Саммит Америк» в июне. Удастся ли его администрации со второй попытки уговорить Мадуро к сотрудничеству – во многом зависит от давления испаноязычного лобби в Вашингтоне, которое резко негативно восприняло очередные переговоры с Каракасом. Ясно одно: другого такого шанса поумерить топливный кризис у Байдена может уже и не быть», – заключил Дудаков.

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