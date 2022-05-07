США начали опасную игру на мировом рынке нефти

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7 мая, суббота  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

Российский Су-25 был поражен ПЗРК по время спецоперации на Украине, но успешно вернулся на базу Минобороны России/Youtube
Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им? Подробности...
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Новым голосом Белого дома станет ультралевая чернокожая лесбиянка

Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ Michael Reynolds/EPA/ТАСС
Джен Псаки покидает Белый дом. Ее место займет Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году. Почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украина считает мирных людей в катакомбах «Азовстали» своими. А азовцы являются военнослужащими Украины. Почему Владимир Зеленский позволяет менять граждан на еду? Да все просто: Зеленский ничем не отличается от азовцев. Подробности...
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Чем Мариуполь похож на Познань

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Германия в 1945-м в военном отношении напоминала Украину в 2022-м. С одной стороны, она имела армию с боевым опытом и внушительное количество военной техники. С другой стороны, соотношение сил было принципиально неравно. Подробности...
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Запад хочет подорвать отношения России и Индии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Намеки на общую позицию НАТО и Индии по Украине есть. Они осуждают гуманитарный кризис и призывают к деэскалации. Если НАТО нуждается в опоре на Индию для создания «антироссийского фронта», то индийцам Запад нужен для сдерживания Китая. Подробности...
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Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

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    США начали опасную игру на мировом рынке нефти

    США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка
    		   7 мая 2022, 10:30
    Фото: DADO RUVIC/REUTERS
    Текст: Ольга Самофалова

    Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна - и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка?

    Юридический комитет cената США одобрил «антикартельный законопроект» NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Этот документ позволит американскому правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК и другим государствам, участвущим, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.

    Ранее у США не получилось надавить на ОПЕК+, чтобы сбить цены на нефть. Вашингтон в разгар украинского кризиса призвал Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, чтобы «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Однако, как написал потом WSJ, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».

    Для США еще в 2021 году нефть была дорогой, а в этом году черное золото стоит дороже 110 долларов за баррель. Более того, стоимость нефти активно подбирается к 120 и вполне может вырасти даже до 130 долларов за баррель. Для США это крайне болезненная история, потому что дорогая нефть, которая торгуется в долларах, раскручивает инфляцию в стране и – главное – приводит к росту стоимости бензина. А это крайне чувствительный товар для американцев.

    «Если два года назад галлон (3,78 л) стоил 1,75 долларов, то сейчас его цена выросла до 5,5 долларов. Это следствие высоких цен на нефть.

    В США доступное дешевое топливо – это национальная идея, главная гордость Америки. Допустить такое резкое повышение цены – это риск социальной нестабильности. Поэтому Белый дом так стремится хоть как-то повлиять на цены, заставить их снизиться. Но США, как обычно, пытаются делать это за счет других, в данном случае за счет стран ОПЕК+»,

    – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    В марте Джо Байден в открытую обвинил в раскрутке инфляции российского президента. «В инфляции во многом виноват Владимир Путин. Не демократы создали эту проблему. Это сделал Путин, и мы работаем над тем, чтобы это исправить», – заявил тогда американский президент. Теперь США ищет виноватых среди членов ОПЕК, намекая в первую очередь, конечно, на Саудовскую Аравию и Россию, как на крупнейших производителей нефти в организации.

    На самом деле, конечно же, США искажают картину происходящего. Ведь главная причина высоких цен на нефть – это ввод эмбарго самими США на российскую нефть, на которой работают американские НПЗ, и готовящегося нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, к которому Европу подталкивают опять же сами США. Обвинениями в адрес России и Саудовской Аравии Власти США пытаются скрыть собственные просчеты перед американскими избирателями.

    «Невозможно ввести ограничения против крупнейшего экспортера нефти, а также газа и угля, и ожидать, что цены будут низкими. Очевидно, что цены вырастут»,

    – говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

    Во-вторых, слова об антимонопольном расследовании против ОПЕК являются способом психологического давления со стороны Америки. «США посылает ОПЕК сигнал, чтобы организация вела себя как надо – быстрее увеличивала добычу, тогда они не введут эти санкции», – говорит эксперт.

    «По сути, американцы пытаются ввести законодательство, которое даст им право делать с Саудовской Аравией то, что они сейчас делают с Россией. Однако они боятся перегнуть палку, ведь тогда весь мир поймет, что американская финансовая юрисдикция банально опасна. Вчера она заморозили Сирию с Ираном, сегодня – Россию, завтра будет Саудовская Аравия, а послезавтра Китай и Индия. Тогда зачем иметь дело с долларами?», – рассуждает Митрахович.

    Королевство ранее уже намекало Белому дому, что если NOPEC будет принят, то Саудовская Аравия откажется от расчетов в долларах при продаже сырья.

    «Всем понятно, что такой документ сильно настроит против Белого дома Саудовскую Аравию и может привести к хаосу и серьезным ценовым колебаниям на рынке. Если предположить, что американский суд признает вину ОПЕК+ в картельном сговоре, тогда страны-члены альянса, в первую очередь – Саудовская Аравия будут обязаны резко нарастить добычу, что тут же снизит цены на сырье во все мире и ударит прежде всего по американским сланцевикам. Себестоимость добычи нефти в США намного выше, чем в Саудовской Аравии. Из-за непредсказуемости последствий таких разбирательств для уровня цен на нефть пострадают сырьевой и фондовый рынки, капитализация нефтедобывающих компаний», – объясняет Деев.

    При этом он отмечает, чтло ОПЕК сложно назвать картелем. «Во-первых, он не контролирует весь рынок экспорта нефти, а лишь часть. Во-вторых, ОПЕК делает публичные расчеты и публичные заявления о своих планах по снижению или росту добычи членами. В-третьих, внутри ОПЕК существуют большие противоречия», – говорит эксперт. Известный американский консультант в сфере энергетики и автор книги «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» Ергин Дэниел в 2016 году говорил, что ОПЕК не является картелем, потому что у него нет власти над рынком, напоминает собеседник.

    Наконец, буквально в 2020 году президента США называл ОПЕК хорошими ребятами, потому что тогда силами трех стран – Саудовской Аравии, России и США удалось договориться о выводе нефтяного рынка из кризиса. Весной 2020 года цены на российскую Urals падали до 10 долларов за баррель, а на американскую нефть WTI – до минус 40 долларов за баррель. Но усилиями трех крупнейших экспортеров нефти удалось быстро стабилизировать рынок, убрав с рынка часть излишков.

    «Тогда три человека организовали эту сделку в рамках ОПЕК+: Трамп, принц Салман и Путин. Сокращение добычи нефти по новому плану стало элементом преодоления кризиса. Получается, что в 2020-м году ОПЕК была хорошей организацией, а всего лишь два года спустя США решают, что ОПЕК плюс – это ужасные ребята. Это непоследовательная позиция», - говорит Митрахович.

    Он напоминает, что та же ситуация наблюдается с Ираном, который то враг, то хорошая страна, с которой можно снимать санкции. Похожая история с Венесуэлой, с которой США придется снять санкции, так как венесуэльская нефть нужна будет для замены российской. «Такая непоследовательность США, на самом деле, многих пугает. Репутация Америки может пострадать», – считает Митрахович.

    Критика в адрес ОПЕК+ означает в первую очередь критику Саудовской Аравии. Однако США боятся совсем разорвать отношения с арабами. Саудовская Аравия уже и так недовольна многими действиями Вашингтона. «Во-первых, важны личные отношения, а саудовский принц до сих пор ни разу не говорил с Байденом. Во-вторых, Саудовская Аравия и Эмираты недовольны попытками американцев пойти на сделку с Ираном. В-третьих, арабы недовольны методами арестов активов России. Потому что понимают, что следующими могут быть они», – говорит Митрахович.

    Любопытно, что США сами являются крупнейшим производителем и экспортером нефти. И Вашингтон сам способен нарастить добычу и сбить мировые цены. Но этого не происходит.

    «Если бы сейчас на дворе был 2016 год, то при таких ценах на нефть как сейчас, всю Северную Америку бы перебурили ради новых объемов нефти. Но сейчас этого не происходит, потому что Байден объявил «зеленую» повестку.

    Многие банки подписали манифесты, что они больше не будут вкладываться в нефтяные проекты, так как добывать нефть стало постыдным делом. Появилась куча активистов, которые подают иски против нефтяных компаний. Добывать нефть в США стало опасно», – объясняет Митрахович. Байден «кинул» нефтяников, которым пришлось из-за ковида и «зеленой» повестки резко сократить сотрудников, в том числе инженеров, и теперь они боятся инвестировать в рост добычи. Тем более, что кредиты получить крайне сложно.

    Более того, нефтяное лобби внутри США продолжает выступать против NOPEC. «Американским нефтяникам тоже выгодно продавать нефть по цене выше 100 долларов за баррель. И для них, как и для всей мировой отрасли в целом, опасно, что регулируемый и предсказуемый рынок нефти после принятия документа погрузится в хаос. Действующие договоренности будут нарушены и начнутся новые ценовые войны, которых никто не хочет. Производители нефти не хотят рисковать стабильностью ради того, чтобы обеспечить американцам низкие цены на бензин», – заключает Артем Деев.

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