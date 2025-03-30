МИД РФ объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины

Tекст: Денис Тельманов

МИД РФ подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

Как сообщает ТАСС, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие прецеденты имели место в прошлом, например, в Камбодже и Восточном Тиморе.

Логвинов отметил, что формально ООН не имеет единого механизма для создания таких администраций, но исторический опыт показывает, что передача территорий под временное управление предполагает несколько этапов. Важнейшим из них является достижение соглашения между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН, что может происходить напрямую или через посредников.

Далее, по словам Логвинова, следует обращение к ООН с просьбой о создании временной администрации. Это обращение может исходить от одной или обеих сторон конфликта, либо от посредников, и включает согласованные параметры урегулирования. Совбез ООН затем поручает генсекретарю разработать конкретные модальности администрации, что требует поддержания документов членами Совбеза.

На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. Совбез принимает окончательное решение по созданию администрации, согласуя его с постоянными членами.

Президент России Владимир Путин ранее упоминал о возможности введения временного управления на Украине, ссылаясь на международную практику и прецеденты. Он предложил обсудить эту возможность с международными партнерами, включая США и европейские страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.