Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.8 комментариев
МИД Китая заявил, что позиция по Украине «последовательна и ясна»
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.
Цзякунь, выступая на брифинге, заявил, что позиция Китая по Украине остается последовательной и ясной, передает РИА «Новости».
Это заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать инициативу президента России Владимира Путина о введении временного управления на Украине.
Го Цзякунь подчеркнул, что Китай всегда придерживался принципов территориальной целостности и суверенитета стран, включая Украину.
Напомним, Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
Представитель Совета национальной безопасности США, комментируя предложение президента России, заявил Reuters, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны. Агентство не назвало имени своего собеседника.
Политолог Тимофей Бордачев заметил, что внешнее управление Украиной станет предметом переговоров России и США.