Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине

Политолог Бордачев: Внешнее управление Украиной станет предметом переговоров России и США

Tекст: Анастасия Куликова

«Спектр возможных решений украинской проблемы очень широк. Один из вариантов – введение на Украине временного управления под эгидой ООН – накануне озвучил Владимир Путин», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

По его мнению, инициатива вполне рабочая, поскольку в международной практике существуют подобные примеры, например, в частях бывшей Югославии. «В нынешнем случае все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве», – считает собеседник.

Политолог уточнил: за последние несколько недель офис Владимира Зеленского неоднократно демонстрировал, что он «слабо контролирует ситуацию, в том числе в своих головах». Говорить о реакции Соединенных Штатов на озвученный президентом России вариант преждевременно, продолжил эксперт.

«Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», – подчеркнул Бордачев, посчитав при этом не удивительным, что в западной прессе на этом фоне появляются различные спекуляции. «Не удивлюсь, если слова неназванного чиновника из Белого дома Reuters и вовсе выдумало. Тем более, такое уже случалось», – заключил он.

Напомним, Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его мнению, это позволило бы провести в стране выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

«Непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Он напомнил, что прецеденты с введением внешнего управления уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. «Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Сейчас просто нет возможности все по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно все разложить, потому что ситуация быстро меняется», – указал российский лидер.

Представитель Совета национальной безопасности США, комментируя предложение президента России, заявил Reuters, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны. Агентство не назвало имени своего собеседника.



