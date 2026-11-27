Премьер Эстонии попросил у ЕС дополнительные средства из-за Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил Кристен Михал, страны на восточной границе Европейского союза из-за последствий войны несут более тяжелое бремя как в сфере безопасности, так и в экономике, и нуждаются в дополнительных средствах, чтобы справиться с этой ситуацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Эстонский премьер выступил с обращением к Брюсселю о необходимости выделить дополнительные средства странам на восточной границе Евросоюза из-за последствий конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о влиянии конфликта на Украине на экономику страны и призвал предоставить Хельсинки поддержку из нового бюджета Евросоюза.

В среду лидеры стран Евросоюза пока не смогли договориться о финансировании помощи Украине из бюджета ЕС.

В четверг чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о необходимости разделить вопросы долгосрочного бюджета Евросоюза и финансовой помощи Украине.