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Премьер Эстонии запросил у Брюсселя дополнительные средства из-за Украины
Премьер Эстонии попросил у ЕС дополнительные средства из-за Украины
Эстония и другие страны на восточной границе Европейского союза несут тяжелое бремя в сфере безопасности и экономики из-за конфликта на Украине и нуждаются в дополнительном финансировании, заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал.
Как сообщил Кристен Михал, страны на восточной границе Европейского союза из-за последствий войны несут более тяжелое бремя как в сфере безопасности, так и в экономике, и нуждаются в дополнительных средствах, чтобы справиться с этой ситуацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Эстонский премьер выступил с обращением к Брюсселю о необходимости выделить дополнительные средства странам на восточной границе Евросоюза из-за последствий конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о влиянии конфликта на Украине на экономику страны и призвал предоставить Хельсинки поддержку из нового бюджета Евросоюза.
В среду лидеры стран Евросоюза пока не смогли договориться о финансировании помощи Украине из бюджета ЕС.
В четверг чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о необходимости разделить вопросы долгосрочного бюджета Евросоюза и финансовой помощи Украине.