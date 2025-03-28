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Песков: Путин не обсуждал с Трампом внешнее управление на Украине
Внешнее управление на Украине не обсуждалось Путиным и Трампом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ходе телефонных разговоров между лидерами России и США эта тема не затрагивалась, сообщает ТАСС.
Песков отметил, что президент Владимир Путин упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.
Также Песков указал на преждевременность обсуждения деталей внешнего управления, поскольку эта тема пока не получила дальнейшего развития. «Что касается детализации – никаких деталей, как вы знаете, президент вчера не приводил. Да и, наверное, говорить об этом пока преждевременно», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, однако в Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.
В международной практике известны примеры введения внешнего управления под эгидой ООН, и в случае с Украиной все будет зависеть от развития переговорного процесса и адекватности нынешних властей в Киеве, отметил политолог Тимофей Бордачев.