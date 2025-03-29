СК возбудил дело об убийстве предпринимателя в Подмосковье

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя возле магазина

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, подозреваемого в убийстве предпринимателя в Московской области. Инцидент произошел 29 марта в поселке Мисайлово, где 47-летний мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по предпринимателю, приехавшему на встречу. От полученных ранений коммерсант скончался на месте.

В официальном сообщении ГСУ СК России по Московской области говорится, что подозреваемый по делу об убийстве и незаконном обороте оружия задержан. «В Ленинском городском округе задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя. Следователем возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия», – приводятся слова из заявления ведомства.

После совершенного преступления мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. В настоящее время с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

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