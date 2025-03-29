В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в тележке

В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где обнаружены части тела женщины

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге был задержан 78-летний мужчина, в тележке которого были обнаружены части человеческого тела. Задержание произошло на лестничной площадке на улице Загородной, где пенсионера остановил участковый уполномоченный полиции. Полицейские также нашли человеческие останки в квартире, где проживал задержанный, передает РИА «Новости».

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство». На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, включающая следователей и криминалистов, которые начали работу над делом. По итогам осмотра места преступления будет проведен ряд судебных экспертиз.

В пятницу у входа в парк на Павловском шоссе в Петербурге обнаружили человеческие останки в пакете.

В начале марта в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве, после того как на берегу Невы в чемоданах были найдены человеческие останки.