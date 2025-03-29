То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в тележке
В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где обнаружены части тела женщины
В Петербурге задержали 78-летнего мужчину, который перевозил в продуктовой тележке фрагменты человеческого тела, в его квартире обнаружены останки, сообщает городское ГСУСК.
В Петербурге был задержан 78-летний мужчина, в тележке которого были обнаружены части человеческого тела. Задержание произошло на лестничной площадке на улице Загородной, где пенсионера остановил участковый уполномоченный полиции. Полицейские также нашли человеческие останки в квартире, где проживал задержанный, передает РИА «Новости».
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство». На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, включающая следователей и криминалистов, которые начали работу над делом. По итогам осмотра места преступления будет проведен ряд судебных экспертиз.
В пятницу у входа в парк на Павловском шоссе в Петербурге обнаружили человеческие останки в пакете.
В начале марта в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве, после того как на берегу Невы в чемоданах были найдены человеческие останки.