То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
В Твери задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней
В Тверской области задержан 34-летний житель Твери в рамках дела об убийстве несовершеннолетней, следствие готовится к ходатайству о его аресте.
В рамках расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней в Тверской области оперативным путем был установлен и задержан подозреваемый, сообщает Telegram-канал СК. Им оказался 34-летний житель города Твери.
В настоящее время с задержанным проводят необходимые следственные действия. Готовится ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в колонии в Тверской области обнаружили осужденного по чужому паспорту.