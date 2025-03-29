В Твери задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

Tекст: Дмитрий Зубарев

В рамках расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней в Тверской области оперативным путем был установлен и задержан подозреваемый, сообщает Telegram-канал СК. Им оказался 34-летний житель города Твери.

В настоящее время с задержанным проводят необходимые следственные действия. Готовится ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в колонии в Тверской области обнаружили осужденного по чужому паспорту.



