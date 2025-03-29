Как Франция помогает Украине из космоса

Tекст: Валерия Вербинина

Утром 28 марта по газоизмерительной станции «Суджа» с помощью ракетной системы залпового огня «Хаймарс» был нанесен удар, который практически полностью ее уничтожил. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: «Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы», при этом ввод координат осуществлялся британскими специалистами.

Замечание о том, что британцы вынуждены использовать французские военные спутники, заслуживает некоторых пояснений. Дело в том, что Великобритания до недавнего времени удачно паразитировала на своей бывшей колонии там, где дело касалось вопросов обороны. Попросту говоря, британцы без особых проблем имели доступ к военным данным, предоставляемым спутниковой группировкой США, которая насчитывает около 250 спутников военного назначения.

С приходом в Белый Дом президента Трампа, однако, многое изменилось: в частности, США недвусмысленно заявили, что желают завершить конфликт на Украине как можно скорее. Здесь позиция Трампа встретила сопротивление со стороны европейцев – особенно Франции и Великобритании – которые считают, что затягивание конфликта означает ослабление России и отвечает их интересам.

Кроме того, новые власти США дали понять, что намерены пересмотреть формат своего военного сотрудничества с Европой. Всполошившись, европейские власти стали лихорадочно прикидывать, смогут ли они обойтись без американской «крыши».

Если говорить о военных спутниках, то ответ очевиден: у многих стран Европы их не хватает. Конкретно у Великобритании по состоянию на 2023 год было всего шесть таких аппаратов – меньше, чем даже у Италии. Еще один британский спутник был запущен в 2024 году, причем двойного назначения – для поддержки военных операций, а также для отслеживания стихийных бедствий и для контроля за изменением климата.

В феврале британские власти заключили контракт с корпорацией «Эйрбас» на 158 млн евро. Цель – создание военных спутников, предназначенных для наблюдения. Известно, что это два спутника-шпиона типа Nova SAR-1, которые станут первыми элементами будущей спутниковой группировки, названной «Оберон». Спутники будут оснащены радарами, которые позволят им передавать подробные изображения земной поверхности как днем, так и ночью. Эта технология обеспечивает непрерывный мониторинг вне зависимости от погодных условий.

Сами спутники должны быть готовы к 2027 году и произведены на заводах «Эйрбас», расположенных на территории Великобритании. Также к этому сроку должен быть готов еще один военный спутник, заказанный ранее и оснащенный инфракрасной электрооптической технологией. В целом же проект «Оберон» предполагает, что в будущем будут заказаны другие спутники и что британская спутниковая группировка будет полностью развернута к 2031 году.

В отличие от Великобритании, Франция (которая помимо всего прочего обладает собственным космодромом на территории Французской Гвианы) относилась к спутникам серьезно и старалась не отставать от мировых тенденций. Французские военные спутники делятся на несколько разновидностей: есть спутники, предназначенные для разведки (CERES, ранее ELISA), спутники, предназначенные для наблюдения (CSO, до них Helios 2, Pleiades) и спутники для передачи данных (Syracuse IV, ранее Syracuse III и др.).

Группировка космической электромагнитной разведки включает три спутника CERES, которые перемещаются на низкой орбите. Все три спутника были запущены одновременно в ноябре 2021 года и рассчитаны на семилетний срок службы. До ввода в строй CERES к разведке относилась группировка из четырех спутников ELISA, которые были запущены в 2011 году.

Спутники CSO (сокращение от французского выражения «оптический космический компонент») являются аппаратами, предназначенными для военного наблюдения, и используются для нужд ВС Франции и ее партнеров. Они пришли на смену двум спутникам Helios 2 и должны, как сообщает сайт французского министерства обороны, «способствовать укреплению космической разведки, поддержки и проведения операций на театрах боевых действий… Сочетая несколько видимых… и инфракрасных диапазонов спектра, они дают такой уровень разрешения, у которого нет аналогов в Европе». Сейчас группировка состоит уже из трех спутников CSO, причем третий был запущен считанные недели тому назад, 6 марта, с космодрома в Гвиане.

Два спутника Pleiades сочетали военное и гражданское предназначение и перемещались вокруг планеты, обновляя данные о ее поверхности каждые 26 дней. Они были запущены с космодрома Куру в 2011 и 2012 годах с помощью российских ракет «Союз», которые также использовались для запуска некоторых других французских военных спутников. Позже на смену Pleiades пришли уже чисто коммерческие спутники Pleiades Neo нового поколения, запущенные в 2021 году.

Syracuse IV – группировка из двух спутников нового поколения, которые пришли на смену группировке предыдущего поколения Syracuse III, также состоявшей из двух аппаратов. Это военные телекоммуникационные спутники, которые призваны обеспечивать французские вооруженные силы надежными средствами связи в любых ситуациях, включая кризисы и катастрофы. Работу Syracuse III дополняли более тяжелый спутник Athena-Fidus и спутник Sicral 2, разработанный совместно Францией и Италией.

На этот год Францией запланирован запуск низкоорбитальных военных наноспутников Yoda, которые называют «патрульными» космоса и которые, в отличие от обычных массивных спутников, будут весить от 10 до 20 кг.

Предположительно их целью будет защита других спутников от враждебного воздействия, хотя французское министерство обороны предпочитает не слишком распространяться на этот счет.

Военные спутники находятся в ведении французского космического командования, штаб-квартира которого находится в Тулузе. Связь с разведывательными спутниками осуществляется через центр спутникового наблюдения 1/92 «Бургундия» в городе Крей (Creil), который также занимается обработкой данных и обменом сведениями со стратегическими партнерами.

Хотя Франция по количеству спутников уступает таким странам, как США, Китай или Россия, можно не сомневаться, что возможности у ее космических сил имеются, и когда французы дали понять, что готовы заместить украинцам американскую космическую разведку, это было сказано всерьез. Равно как и просочившиеся в СМИ сведения о том, что французские военные готовы делиться с украинскими коллегами данными со спутников, это свидетельствует о желании Франции продолжать военные действия, – в том числе на территории России.

И атакой на ГИС «Суджа» участие французских военных – как и их британских коллег – не ограничится. Тем более, что сразу после этой атаки глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что достигнута договоренность о расширении доступа Украины к европейским разведданным: технологиям и спутникам стран Евросоюза. И хотя Зеленский сказал, что «не будет уточнять», о каких конкретно странах речь, нет сомнений – хотя бы просто исходя из физических возможностей соответствующих государств – что речь прежде всего идет о Франции и ее космической группировке.