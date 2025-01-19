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    19 января 2025, 09:30 • В мире

    Зачем Франция жалуется на «устрашающее поведение России»

    Зачем Франция жалуется на «устрашающее поведение России»

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Попыткой устрашения со стороны России» назвали во Франции рутинные действия российской системы ПВО в районе Балтийского моря. Жалобы французского министра обороны по поводу российской реакции на действия самолета-разведчика НАТО не только нелепы – они пытаются скрыть тот факт, что провокации устраивает именно Запад, а не Россия.

    Летел себе французский самолет-разведчик над Балтийским морем – и попал «на мушку» российской системы ПВО С-400. Нет, никто не погиб, и в итоге ровным счетом ничего не случилось – кроме того, что во Франции по этому поводу разразился неожиданный скандал.

    Министр обороны Франции Себастьен Лекорню отчитался о происшедшем в лапидарной манере: «В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России». Издание «Фигаро» сообщает подробности: самолет был частью разведсистемы НАТО, и при этом, как выяснилось, на его борту находился журналист «Агентства Франс Пресс».

    Как объяснил полковник Гийом Верне, представитель французского генерального штаба, так называемое «подсвечивание» системой ПВО «не является в этой зоне чем-то исключительным» и всего лишь «означает, что Россия не сидит сложа руки». В то же время, по словам полковника, своим актом Россия «обозначила… свою враждебность», однако «профессиональное поведение французского экипажа позволило избежать эскалации». Как будто появление самолета-разведчика у российских границ само по себе является признаком французского дружелюбия.

    За последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных кабелей, и Запад упорно видит в происходящем «акты гибридной войны», в которой подозревает Россию. Как сообщается, французский самолет пять часов облетал балтийские воды, контролируя движение приблизительно двух сотен кораблей, и не обнаружил ничего подозрительного.

    Разумеется, самолет-разведчик НАТО вблизи российских границ не может остаться без внимания систем ПВО ВС РФ – но это почему-то удивило французских военных. Их самолет даже не сбили, всего лишь затронули радиолучами локаторов, а возмущаются они так, словно Россия отняла у них Корсику и устроила там свою военную базу.

    «Факт подсвечивания радаром нашего самолета, который находился в зоне международных вод, является агрессивным действием»,

    объявил полковник Верне. Очевидно, предполагается само собой разумеющимся, что самолет-разведчик не напрашивался на неприятности, не пытался прощупать российскую зону ПВО и пролетал там совершенно случайно.

    Стоит напомнить, что авиация НАТО давно не стесняется проявлять активность вблизи российских границ, особенно в балтийском регионе, и началось это даже не в 2022 году. Еще в сентябре 2019 французский самолет-разведчик Transall C-160NG совершал полеты вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Приблизительно тогда же и в той же зоне был замечен британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W, а его «коллега» обследовал черноморское побережье.

    В августе 2020 российский истребитель Су-30СМ перехватил в воздушном пространстве над Черным морем самолеты-разведчики: французский «Atlantique 2» и британский «R1 Sentinel». После февраля 2022 года активность стран НАТО значительно возросла. Летом 2024 военно-воздушные силы НАТО устроили тренировки в балтийском регионе, а также проводили учения сил ПВО у границ Калининградской области и морские учения в Балтийском море.

    Сюда можно добавить постоянные полеты разведывательных беспилотников возле российских границ и тот факт, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, снабжая ее оружием, разведданными, наемниками и давая целеуказание ракет, которые бьют по нашей территории. Во Франции, к примеру, обработку данных со спутников и все необходимые расчеты осуществляет Центр военной экспертизы (CED).

    Как сообщает Le Point, именно разработанными Францией и Британией ракетами Scalp (в Британии они называются Storm Shadow) наносились удары по российским объектам в Крыму. По состоянию на середину 2024 года Франция отправила Украине оружия на 3 млрд евро, начиная от патронов и пулеметов и заканчивая гаубицами «Цезарь» и самолетами «Мираж».

    По сути, Франция ведет себя как откровенный враг России – и после этого смеет еще возмущаться, что ее самолет у российских границ отслеживали российские системы ПВО. По-хорошему, ей надо не возмущаться, а радоваться, что в данном случае ее военные легко отделались. И если Минобороны Франции жалуется в данном случае на устрашение со стороны России - что ж, значит, французы действительно испугались, и комплексы ПВО сделали свое дело, не применяя оружие.

    Что бы предприняла сама Франция, если бы российские самолеты-разведчики начали активно проявляться возле ее границ, где-нибудь в районе Гавра или Марселя?

    Если бы Россия устраивала военные учения возле ее территории? Если бы российские официальные лица, как Габриэль Атталь в свою бытность премьер-министром, делали публичные заявления, что «Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции, во всех отношениях»?

    Внушая согражданам, что Россия представляет угрозу для Франции (и, наверное, нацелилась взять Париж, не меньше), французские власти преследуют и вполне прагматические цели. Военные действия – это опыт, который они явно планируют использовать в будущих конфликтах и, кроме того, это бизнес. Оружие для Украины – это чьи-то прямые прибыли, это новые рабочие места и рост ВВП. Который у Франции, как известно, не самый блестящий – поэтому любую попытку увеличить его они не упустят.

    «Страны НАТО, в том числе Франция, ведут активную разведку против нас. Полученные данные они отправляют украинской стороне.

    Объем информации, которую они предоставляют, мы не знаем. Но, по всей видимости, это играет очень большую роль в определении целей в глубине нашей территории, по которым украинская сторона потом наносит удары», – отмечает военный эксперт Юрий Лямин.

    «Французские самолеты весьма регулярно проводят полеты около разных участков нашей границы. Очевидно, что данные они передают Украине. Они ведут враждебную политику против нас. Нашему врагу, против которого мы ведем боевые действия, они оказывают всю возможную поддержку. В этом плане их присутствие вдоль наших границ откровенно нежелательно. А действия наших подразделений ПВО не нарушают международных правил. Но если им не нравятся такие действия, они не должны летать около нас. Или должны прекращать поддержку Украины», – заключил эксперт.

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