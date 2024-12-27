Франция дает Украине имитацию помощи с воздуха

Tекст: Валерия Вербинина

Судя по сообщениям французской прессы, украинские пилоты и механики завершили свое обучение на базе в Нанси во Франции. Там летчиков готовили к полетам на истребителях Mirage, а технический персонал – обслуживать эти машины.

О передаче самолетов президент Франции Эммануэль Макрон объявил еще летом этого года. При этом говорилось, что курс обучения продлится всего лишь шесть месяцев, так что летчики «должны быть готовы к вылетам к концу этого года». Затем уточнялось, что боевые вылеты самолетов могут начаться в январе 2025 года.

На вооружении «Миражей», предположительно, будут состоять ракеты класса «воздух – воздух» Mica, а также бомбы AASM для ударов с воздуха и крылатые ракеты Scalp (аналог британских Storm Shadow). Кроме того, на самолетах будет поставлено оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Задача «Миражей» будет заключаться в нанесении ударов с воздуха и в операциях по «противорадиоэлектронной защите». Макрон заявлял, что дал свое согласие на нанесение ударов по России, но по тем местам, откуда наносятся удары по территории Украины.

Речь идет о модификации Mirage 2000-5F, и хотя точное количество французские власти из соображений секретности предпочитают скрывать, журналисты подсчитали, что речь должна идти о трех самолетах из двадцати шести имеющихся в наличии. Впрочем, ранее говорилось о шести машинах, то есть половине эскадрильи. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также предпочел не называть точное число самолетов, но тем не менее указал, что их передача состоится в первом триместре 2025 года.

Mirage 2000-5 – экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость самолета может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км. «Миражи» в настоящее время заменяются во французской армии на более современные «Рафали».

Военкор Андрей Коц отмечал ранее, что Mirage 2000 добавят сложностей для технического персонала ВСУ из-за особенностей в обслуживании и высокой аварийности. По его словам, технический персонал теперь столкнется с необходимостью обслуживать не только F-16, но и отличающиеся по конструкции Mirage 2000, и «для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом».

Эти самолеты действительно имеют высокую аварийность.

Из 614 выпущенных с 1983 по 2007 год машин в летных происшествиях было потеряно 59. Коц подчеркнул, что украинским техникам придется прилагать усилия для поддержания летного состояния этих самолетов, так как передаваемые истребители не новы.

С военной точки зрения эффективность этих пилотов будет чуть выше нуля, полагает военный эксперт Алексей Леонков. «Подготовка шла по ускоренной программе. Если на F-16 самый опытный пилот учился больше года и все-таки погиб, то здесь готовили шесть месяцев. Что это за подготовка? Научить летать, взлет, посадка, маневры – это одно. А чтобы летать в зоне боевых действий, применять средства вооружения – это совершенно другое, обычно на это уходит несколько лет», – отметил он.

В России боевых пилотов готовят пять лет, а затем они, приходя в полк, еще пять лет получают опыт. Только после этого они считаются более или менее готовыми к боевым действиям. «А здесь молодняк нагнали и сейчас пошлют в зону боевых действий. Если что – обнаружим, собьем. Зато для имитации того, что помогли Украине, вполне сойдет», – сказал Леонков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в этом году Киев начал получать истребители F-16. 19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о передаче шести самолетов и планах передать еще 13 машин. Она тогда же рассказала, что тренировки украинских пилотов начались в августе прошлого года, и отметила, что процесс обучения непростой.

Ранее в октябре факт передачи первых истребителей F-16 Украине подтвердило министерство обороны Нидерландов. В заявлении ведомства подчеркивалось, что страна также вносит значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов, переданных Украине. Это включает не только техническое обслуживание, но и возможную подготовку украинских специалистов для работы с новой техникой.

Франция является одной из самых активных поставщиков вооружений для Украины. Ранее она уже поставляла Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, буксируемые гаубицы TRF1, ракетные системы залпового огня (РСЗО) LRU, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Crotale, колесные легкие танки AMX-10 RC. И вот теперь ожидается поставка «Миражей», причем в ближайшие недели.

Что касается того, как Россия могла бы бороться с этими французскими самолетами, то наиболее эффективно могут сбивать «Миражи» зенитные комплексы С-400 и С-300В4, а также самолеты Су-35. «Франция таким образом утилизирует старые самолеты, чтобы получить деньги от блока НАТО в рамках военной помощи Украине. Для Франции это выгодно, для Украины это никак. Разве только для поднятия военного духа, что весь мир помогает», – заключает Алексей Леонков.