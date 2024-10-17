Военкор Коц: Работа с Mirage 2000 станет «сущим адом» для ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Технический персонал теперь столкнется с необходимостью обслуживать не только F-16, но и отличающиеся по конструкции Mirage 2000. «Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом», – отметил военкор в своем материале для РИА «Новости».

Эти самолеты имеют высокую аварийность, из 614 выпущенных с 1983 по 2007 год машин в летных происшествиях было потеряно 59. Коц подчеркнул, что украинским техникам придется прилагать усилия для поддержания летного состояния этих самолетов, так как передаваемые истребители не новы.

Кроме того, Коц указал на их потенциальное использование в качестве носителей крылатых ракет SCALP-EG, которые являются французским аналогом британских Storm Shadow. Эти ракеты имеют дальность до 560 километров и выполнены с применением технологии снижения радиолокационной заметности.

В начале октября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставить на Украину французские истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года.

Генерал авиации Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что западные истребители, такие как Mirage 2000, требуют квалифицированного управления, иначе они могут стать «грудой металлолома» в руках неподготовленных специалистов.