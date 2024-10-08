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    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    19 комментариев
    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

    7 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой
    Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с идеей некоторых евродепутатов о возможности использования Украиной ракет средней и большой дальности для ударов по России.

    «Мы слышим, как некоторые члены Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», – сказал Фицо, передает RT.

    Он также призвал прекратить убийства славянами друг друга, «потому что именно украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза прошли через эту долину смерти», говоря о  Карпатско-Дуклинской операции, 80-летие которой отмечается в эти дни. 

    Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет американской военной помощи Украине могут включить ракеты средней дальности для истребителей F-16.

    При этом также сообщалось, что, несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории.

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    7 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, инициатива Вэнса включает в себя отказ Украины от территорий, занятых Россией, и от стремления к членству в НАТО.

    Как написал в своем Telegram-канале председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, взамен Украине предполагается получить гарантии суверенитета и нейтралитета. Вэнс считает, что восстановление Украины должна профинансировать Германия. Напарник Трампа по президентской гонке в США подчеркивает, что продолжение конфликта требует огромных затрат, которые неприемлемы как для США, так и для европейских стран.

    По словам Вэнса, такие меры могли бы снизить напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных держав и способствовать более стабильному урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине.

    Коментарии (19)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

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    7 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    В ДТП погиб народный артист Украины

    В Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив

    В ДТП погиб народный артист Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Закарпатье в результате аварии с участием BMW на трассе «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» погиб народный артист Украины Богдан Сташкив, а его 67-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.

    В Закарпатье произошло смертельное ДТП, передает нацполиция Украины. В аварии на трассе «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» столкнулись автомобили, в результате чего погибли два человека, включая Сташкива, сообщает издание «Страна».

    Среди пострадавших числится 67-летняя женщина, находившаяся в автомобиле Сташкива в качестве пассажира. Она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Петр Никитин умер в возрасте 61 года. Он снимался в сериале «Слуга народа».

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    8 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных

    Запорожье стало территорией массовых захоронений украинских военных

    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Запорожья увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, и, по данным украинской стороны, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

    Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть Запорожской области становятся местом многочисленных захоронений военнослужащих украинской армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, количество земель, выделенных под захоронения, продолжает увеличиваться.

    Рогов отметил, что с учетом данных, предоставленных украинской стороной, в регионе уже похоронено более 16 тыс. украинских военных. Он подчеркнул, что эти цифры базируются исключительно на открытых источниках информации. Рогов также описал часть Запорожской области, включая сам город Запорожье, как «территорию кладбищ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России добилась тактического успеха и продвинулась в селе Каменское на запорожской линии фронта, где часть села удерживают украинские боевики. Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье. Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России с целью запугивания граждан и препятствования их мирной жизни, однако эти попытки обречены на провал.

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    8 октября 2024, 00:55 • Новости дня
    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II

    В Одессе задержали женщину за попытку вывесить флаг России у памятника Екатерине II

    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного местными властями памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    В Одессе на Екатерининской площади произошел инцидент с женщиной, пытавшейся вывесить российский флаг. Она вышла с триколором к постаменту, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, сообщают украинские СМИ. 

    Женщина была задержана правоохранительными органами после возмущения со стороны нескольких проукраински настроенных граждан, которые стали оскорблять женщину.

    Памятник Екатерине II, как и многие другие объекты, связанные с российской и советской историей, был демонтирован в рамках украинского закона о декоммунизации, принятого в 2015 году. Этот закон стал частью усилий властей по изменению топографических названий и устранению символики, связанной с Россией и СССР.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти продолжают политику дерусификации и ассимиляции, направленную на вытеснение русского культурного наследия.

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    8 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной

    Марочко: ВС России начали освобождение Серебрянки и Григоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска прорвали оборону ВСУ около Кременной и начали наступление на Серебрянку и Григоровку, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате активных действий ВС РФ удалось продвинуться юго-западнее Кременной, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что передовые подразделения Российской армии уже начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка.

    Он также подчеркнул важность этого прорыва для дальнейшего продвижения российских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, ранее сообщалось о продолжающихся интенсивных боях в этом районе.

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    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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    8 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году

    Французские истребители Mirage 2000 поступят на Украину в первой половине 2025 года

    Стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские истребители Mirage 2000, которые оснащают новым оборудованием, могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Он отметил, что самолеты будут оснащены новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – поверхность», передает ТАСС.

    Министр также подчеркнул важность обучения украинских пилотов и механиков, которое продолжается в Нанси. Программа подготовки была анонсирована еще в июне президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда было объявлено о планах согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5.

    Франция планировала согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступить к обучению украинских пилотов уже летом. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины. Впоследствии Франция сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5.

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    7 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Украина отказалась продлевать договор с Россией о транзите газа

    Премьер Украины сообщил о прекращении транзита газа из России по окончании текущего договора

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, об этом он сообщил на пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо.

    «Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия» – заявил украинский премьер, сообщает РИА «Новости».

    Совместная пресс-конференция проходила в связи с тем, что транзит газа через Украину является важным вопросом для европейских стран, включая Словакию, которая также зависит от поставок газа через украинскую территорию. Решение Киева может повлиять на газовые поставки в Европу и требует пересмотра энергетической стратегии региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию после завершения его действия в 2024 году, в то время как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не просил и не будет просить Москву о продлении контракта, несмотря на то что украинская газотранспортная система остается важным маршрутом для поставок российского газа в Европу.

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    8 октября 2024, 02:53 • Новости дня
    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы

    Минюст выявил в публикациях Понасенкова идеи превосходства Европы над Россией

    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минюст обнаружил в публикациях блогера Евгения Понасенкова идею превосходства европейской государственности над российским строем, что стало причиной для включения его в реестр иноагентов.

    Минюст в ходе проверки блогера иноагента Евгения Понасенкова выявил в его публикациях идею «превосходства европейской государственности перед российским политическим строем», передает РИА «Новости».

    Ведомство обнаружило, что Понасенков неоднократно выезжал из России, преимущественно в Италию, откуда записал около тридцати видеороликов.

    В материалах дела указано, что контент Понасенкова несет идею «превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». Минюст также отметил, что блогер использует «аллегории, метафоры и образы» для донесения своих идей.

    Кроме того, Понасенков в своих видеороликах призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС и ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России.

    Мосгорсуд, в свою очередь, признал законным решение Минюста о включении Понасенкова в реестр иноагентов, отклонив апелляционную жалобу блогера. Понасенков пытался оспорить законность проверки Минюста, утверждая, что не получил копию распоряжения и что акт проверки составлен неверно. Однако суд поддержал доводы министерства, ссылаясь на выявленные факты иностранного влияния.

    Ранее сообщалось, что Понасенков решил повторно оспорить статус иноагента.

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    8 октября 2024, 00:39 • Новости дня
    Российская триатлонистка умерла после заплыва в Барселоне

    Елена Смирнова умерла в карете скорой помощи после триатлона Ironman в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях Ironman из-за проблем во время заплыва.

    Российская спортсменка Елена Смирнова, участвовавшая в триатлонном соревновании Ironman в Испании, скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу, передает РИА «Новости».

    Организаторы турнира сообщили, что спортсменка подала сигнал о помощи во время заплыва, после чего команда по безопасности на воде оперативно доставила ее в медпункт.

    Персонал на месте оказал первую помощь, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти спортсменку не удалось.

    Организаторы выразили соболезнования семье и друзьям Елены Смирновой, подчеркнув, что продолжают оказывать им поддержку в это трудное время.

    Они также поблагодарили команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров за оперативную медицинскую помощь.

    Из уважения к семье спортсменки организаторы воздержались от дальнейших комментариев.

    Ранее сообщалось, что каратист умер во время занятий в Спортивном фонде молодежи «Характер спортсмена» в подмосковной Истре, юному спортсмену было 14 лет.

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    7 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Навальную осудили за подготовку теракта на референдуме в ДНР

    Жительницу Мариуполя осудили за подготовку теракта на референдуме

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде вынесен приговор жительнице Мариуполя Ирине Навальной по делу о подготовке террористического акта на референдуме в ДНР.

    Навальную признали виновной и приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщили в суде РИА «Новости».

    Там добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

    Согласно данным следствия, осужденная 27 сентября 2022 года, осуществляя задуманное вместе с украинскими спецслужбами, привезла самодельную бомбу массой более 1,5 кг к избирательному участку в Приморской районной администрации Мариуполя. После этого она поехала за пультом дистанционного управления для подрыва бомбы, но ее задержали.

    Дело завели по статьям о покушении на теракт, незаконном хранении и перевозке взрывчатых устройств.

    В конце августа в Мариуполе ФСБ задержала женщину, подозреваемую в финансировании террористической деятельности.

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    7 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России ударили «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Российские войска нанесли удар «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ в Павлограде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска атаковали временный пункт дислокации 72-й бригады ВСУ в Павлограде Днепропетровской области с помощью «Искандера», сообщили в Минобороны.

    Удар был направлен на промышленное предприятие, где находились украинские военные. Министерство обороны России в Telegram сообщило, что были предоставлены кадры объективного контроля, на которых виден момент удара по ангару.

    Ранее в МО сообщали, что российская ракета комплекса «Искандер-М» нанесла удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный Одесской области. Кроме того, «Искандер-М» также нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, в результате чего ВСУ потеряли до 80 человек.

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