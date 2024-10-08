Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.5 комментариев
Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут
Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.
«Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.
«Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.
По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.
Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.
Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.
На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.
В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.
По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.
Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».
Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.
Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.