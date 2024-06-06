Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Макрон заявил о планах Франции передать Украине истребители Mirage
Макрон: Франция планирует передать Украине истребители Mirage
Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов уже этим летом, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
По его словам, объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 Париж собирается «уже завтра». Макрон заявил, что сначала начнется программа подготовки пилотов, после чего будет обеспечена поставка самолетов, передает ТАСС.
Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов вглубь России.