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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

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    27 июля 2024, 17:43 • Новости дня

    Украина столкнулась с «гендерным разрывом наоборот» из-за мобилизации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за агрессивной мобилизации на Украине некому выполнять мужскую работу, занять их места предлагают женщинам, но они отказываются работать дальнобойщиками и водить спецтранспорт.

    После ужесточения мобилизации мужчины на Украине начали бросать «опасные» профессии: перестали выходить на работу водители, количество таксистов в некоторых компаниях сократилось на 80%, оставшиеся выходят только в ночную смену, чтобы не встретиться с военкомами. Некоторые перевозчики выпускают на рейсы тех, кто мобилизации не подлежат, сотрудников младше 25 и старше 60 лет. В связи с этим цены на такси в Киеве выросли на 30%, передает РИА «Новости».

    Острый дефицит испытывают пассажирские и логистические компании, в том числе «Новая почта», проблемы есть и у скорой помощи. Помимо водителей не хватает грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, инженеров, прорабов, монтажников, строителей.

    Украинцы жалуются, что даже на фоне военного конфликта зарплаты работникам не поднимают, но о премиях — а вот о премиях для себя и топ-менеджмента не забывают. Однако теперь руководители компаний вынуждены менять политику.

    Из-за мобилизации на Украине возник «гендерный разрыв наоборот» – мужчины стали получать меньше женщин, которые все равно не спешат осваивать «мужские» профессии.

    Киев совместно с ООН запустил специальную программу, направленную на переобучение женщин на водителей автобусов, но она не пользуется спросом.

    По данным ООН, после начала военного конфликта за границу выехало 6,3 млн украинцев, опасность попасть под мобилизацию лишь усиливает в среде эмигрантов желание не возвращаться домой.

    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    27 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц известен простодушными заявлениями и «простенькими идеями», заявил глава МИД Сергей Лавров касательно заявления канцлера об условии для отказаот размещения американских ракет в ФРГ по окончанию спецоперации на Украине.

    «Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС российского министра.

    Также Лавров отметил, что канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

    «Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

    Ранее Шольц заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    27 июля 2024, 06:44 • Новости дня
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В России не планируется проводить мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, планируется ли мобилизация, Песков заверил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает». Он подчеркнул, что о ней «речи не идет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. Он отметил, что свыше 160 тыс. человек с начала года добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты.

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    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

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    27 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений, сообщается в судебных документах.

    Указывается, что речь идет о «преступлениях против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», передает РИА «Новости».

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Он заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов.

    Он обвиняется в покушении на еще один теракт и в подготовке к третьему. Кроме того, известно об обвинениях по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, а также об обвинении в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.


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    27 июля 2024, 00:46 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что «никого не убивал»

    Предполагаемый убийца экс-депутата Рады Фарион отверг причастность к преступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Молодой человек, арестованный по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил, что «никого не убивал».

    После ареста подозреваемый заявил, что «с Фарион ничего не делал», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Галицкий суд Львова арестовал его на два месяца без возможности внесения залога. Во время заседания дочь Фарион высказывала оскорбления в его адрес, спросила, не проглотил ли он язык. Подозреваемый в убийстве часто ухмылялся, гримасничал, а в ответ на вопрос показал язык дочери Фарион.


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    26 июля 2024, 22:54 • Новости дня
    Премьер Индии собрался посетить Украину

    Wion сообщил о планах премьера Индии Моди посетить Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Индии Нарендра Моди посетит Украину в конце августа, сообщил Wion со ссылкой на дипломатические источники.

    Визит прорабатывается. Вероятно, Моди посетит Украину «в третью неделю августа, скорее всего, 23 августа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wion.

    Напомним, МИД Индии вызвал украинского посла из-за резких высказываний лидера Украины Владимира Зеленского о визите Моди в Москву.

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    27 июля 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Лозоватское в ДНР
    Российские войска освободили Лозоватское в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 1-й десантно-штурмовой, 68-й пехотной бригад ВСУ около Торецка, Украинска, Ивановки, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того группировка отразила три контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, отметил Конашенков.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе американскую БТР М113, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

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    27 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Венгрия обвинила Еврокомиссию в оправдании «украинских шантажистов»

    Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал «брюссельских бюрократов» за оправдание «украинских шантажистов»

    Tекст: Антон Антонов

    Энергобезопасность Венгрии и Словакии оказалась под угрозой, а Еврокомиссия пытается оправдать «украинских шантажистов», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал на «исторический грех брюссельских бюрократов» – способность ЕС защищать собственные интересы оказалась «слабее, чем когда-либо». Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель создали ситуацию, при которой Евросоюз не может «защитить свои страны-участницы от шантажа кандидата в члены» – Украины, заявил Сийярто.

    По его словам, украинский запрет на поставки нефти от «Лукойла» создал угрозу для «трети импорта венгерской нефти и 45% импорта словацкой нефти», а ЕК «вместо того, чтобы крепко стоять на ногах и защищать» страны ЕС, «ищет оправдания и защищает украинских шантажистов», передает ТАСС.

    Венгрия и Словакия намерены сообща действовать в сложившейся ситуации, считают действия Украины и Еврокомиссии неприемлемыми. Сийярто заявил: «Мы не поддадимся на шантаж из Киева или Брюсселя».

    Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита российской нефти через Украину «местью» Будапешту.

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    27 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ

    Минобороны сообщило о сдаче в плен 17 морпехов ВСУ на островах Днепра

    На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    На островах в дельте реки Днепр в Херсонской области 17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны отмечается, что в плен сдались 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

    Пленные морпехи рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, отсутствии снабжения. По их словам, воду пили из болота, они сдались в плен после того, как их командование отказалось проводить эвакуацию.

    Ранее украинский пленный рассказал, что под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров уничтожен батальон ВСУ.

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    27 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    В МИД заявили, что не слушают заявлений Зеленского о «готовности к переговорам»

    Глава МИД Лавров заверил, что не слушает заявления Зеленского о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    По словам министра, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже не первый раз говорит о готовности к переговорам, однако потом снова начинает говорить противоположные вещи, передает ТАСС.

    «Совсем недавно они говорили про переговоры… Я их не слушаю, честно говоря», – отметил Лавров.

    Ранее сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

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    26 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о том, что приказы командования привели к значительным потерям, сообщили в военной службе правопорядка ВСУ.

    «Выявлены отдельные факты управленческих решений и обстоятельств, которые могут негативно сказываться на выполнении боевых задач военной частью», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что некоторые лица командования бригады привлечены к ответственности.

    Отметим, что 59-я бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на Покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук заявила о потерях среди бойцов, вызванных приказами офицеров, отметив, что из-за таких распоряжений погибло большое количество украинских солдат.

    Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.

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    27 июля 2024, 11:00 • Новости дня
    Лавров сообщил, что Ван И в ходе встречи рассказал о беседе с Кулебой

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что его китайский коллега Ван И рассказал о своей встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который недавно посетил Китай.

    По словам Лаврова, было отмечено, что китайская позиция остается постоянной.

    «Эта позиция, как я уже говорил, заключается в сосредоточении на первопричинах украинского конфликта», – передает ТАСС слова министра.

    Напомним, после ходе своего визита в Китай Кулеба заявил, китайскому коллеге Ван И, что украинская сторона «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий».

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    27 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Опубликованы кадры полета дрона над Рязанской областью

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка украинских беспилотников нанести удар по Рязанской области.

    На видеокадрах заметно, как украинский беспилотник, сделав крюк, пролетел над жилыми многоэтажными домами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.

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    27 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    В Раде заявили об угрозе нехватки денег на зарплаты военным ВСУ

    Глава бюджетного комитета Рады Пидласа заявила об угрозе нехватки средств на зарплаты военным ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону не примут, средства на обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины могут закончиться уже в сентябре, заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

    На прошлой неделе стало известно, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 млрд гривен (почти 12 млрд долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как подчеркнула Пидласа, необходимо, чтобы поправки «были подписаны и заработали до середины сентября». По ее словам, «когда делали приближение, то в росписи «переставляли» средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года». Она пояснила, что для выплаты денежного обеспечения военных в конце сентября «нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября».

    Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о подготовке украинским кабмином законопроекта о повышении налогов. Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на нужды армии до 12 млрд долларов.

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