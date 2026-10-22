Шествие студентов парализовало движение в центре Вены

Tекст: Вера Басилая

Тысячи участников движутся по Рингштрассе с плакатами и барабанами. По центральным улицам остановлено движение транспорта, на прилегающих улицах образовались заторы. Повестка акции не ограничивается финансированием вузов: некоторые участники несут антивоенные плакаты, палестинские флаги и лозунги в защиту животных, передает РИА «Новости».

К акции присоединились студенты, преподаватели и другие представители университетского сообщества, в том числе из других регионов Австрии. Организаторы ожидали около 20 тыс. человек, однако источник агентства в правоохранительных органах оценил количество участников в 20–25 тыс.

Протест связан с планами австрийского правительства выделить государственным университетам около 16 млрд евро на 2028–2030 годы. Университеты считают, что этой суммы не хватит для покрытия расходов с учетом инфляции и повышения зарплат, и оценивают реальное сокращение финансирования примерно в 10%. Участники опасаются, что нехватка средств приведет к сокращению рабочих мест, ухудшению условий обучения и ограничению возможностей для исследований.

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