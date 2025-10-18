В Вене началась демонстрация против милитаризации ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Участники выступают против милитаризации Евросоюза и конфликта с Россией. Организаторы ожидают, что число протестующих может увеличиться до 3 тыс. человек по мере продвижения марша через центр Вены, передает ТАСС.

В анонсе акции представители движения заявили: «Современный ориентированный на войну курс ЕС приводит к огромным тратам на перевооружение, что ложится бременем на отстаивание мира, предоставление государством социальных гарантий и рост благосостояния. Правительство Австрии стремится в военный альянс НАТО. Таким образом оно действует против закрепленного в конституции нейтралитета и желаний жителей страны, которые хотят мира». Они также подчеркнули, что демонстрация проводится в поддержку практической реализации принципа нейтралитета Австрии.

Акция направлена против плана перевооружения Евросоюза объемом 800 млрд евро, инициативы «Небесный щит» (Sky Shield), транспортировки вооружений через территорию Австрии, а также против «фактического негласного вступления страны в НАТО». Участники осудили политику Евросоюза по формированию образа врага и выразили протест против русофобии. Кроме того, они призывают к отмене «незаконных санкций, например, против России».

Ранее Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что к 2035 году страны Евросоюза планируют инвестировать 6,8 трлн евро в оборону, половина пойдет на реальные военные расходы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о начале программы перевооружения и увеличении военного бюджета. В Риме прошли массовые протесты против курса на перевооружение Евросоюза.