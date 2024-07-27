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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    19 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    19 комментариев
    27 июля 2024, 07:42 • Новости дня

    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о желании получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна гарантировать, что российские активы останутся замороженными в течение длительного периода, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Йеллен, США хотят получить от европейцев «гарантии того, что активы будут заморожены в течение длительного периода», передает РИА «Новости».

    Напомним, Йеллен также сообщила, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет российских активов.


    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

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    25 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов, пишет The New York Times.

    Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась программируемая пользователем вентильная матрица, или FPGA, производимая такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.

    Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.

    Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».

    Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.

    New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.

    Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.

    В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.

    Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.

    При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».

    Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».

    Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

    Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.

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    24 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева

    Политолог Рар: Киеву сойдет с рук использование энергетики в качестве оружия

    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но Киеву, видимо, это сойдет с рук, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Между тем в Венгрии пригрозили продолжить блокировку помощи Киеву из фонда мира ЕС.

    «Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Будапешт и Братислава обвинили Киев в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за ограничения транзита нефти. «Ведь нельзя так препятствовать поставкам энергетических ресурсов. Посмотрим, что в защиту Венгрии и Словакии скажет Евросоюз», – отметил собеседник. Как считает Рар, Брюссель встанет на сторону Киева. 

    «В Евросоюзе готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

    «Между тем Украина играет в ва-банк. Страна фактически начинает дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – заключил Рар.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. По его словам, поведение венгерских властей принесло вред украинцам, и ответ со стороны Киева был закономерен.

    «Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война – это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальной ЕС», – сказал Подоляк.

    Между тем сама Венгрия пригрозила, что не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. «Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» – задался вопросом глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны – члены ЕС ни полностью, ни частично», – пояснил министр.

    Напомним, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Сийярто сообщил, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр.

    Венгрия считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие инструменты есть в распоряжении Будапешта и Братиславы для принуждения Украины к выполнению своих обязательств.

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    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

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    26 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции посольства США на концерт Shaman

    Песков: Посольство США не отреагировало на акцию Shaman у своего здания

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве никак не отреагировало на митинг-концерт певца Shaman (Ярослав Дронов) у своего здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

    «Они никак не реагируют», – ответил Песков на вопрос о реакции посольства США на митинг, передает ТАСС.

    По его словам, Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию наиболее доступным ему образом.

    Песков также заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, потому что де-факто между Россией и США «просто нет двусторонних отношений».

    Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

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    26 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на экспроприацию 1,5 млрд евро от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без ответа экспроприацию в фонды Еврокомиссии (ЕК) для Украины 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие действия являются незаконными, однако они не являются поводом для оперативной реакции, она должна быть продумана, передает ТАСС.

    «Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», – подчеркнул Песков.

    Ранее стало известно, что ЕК отправила на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

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    24 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперт оценил шансы Шольца на переизбрание в 2025 году

    Политолог Кузьмин: Предвыборная гонка за пост канцлера ФРГ окажется крайне сложной для Шольца

    Эксперт оценил шансы Шольца на переизбрание в 2025 году
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немногие граждане Германии готовы положительно оценить деятельность Олафа Шольца на посту канцлера. Однако внутри СДПГ нет других политиков, способных вытянуть гонку за должность главы правительства. На этом фоне шансы на победу представителя ХДС Фридриха Мерца заметно возрастают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Кузьмин. Ранее Олаф Шольц заявил о намерении баллотироваться на пост канцлера в 2025 году.

    «Несмотря на уверенно озвученное решение идти на переизбрание, Шольц не имеет больших шансов на сохранение должности главы правительства. Согласно опросам общественного мнения, немногие граждане Германии готовы положительно оценить его пребывание во власти», – сказал Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    «Однако не стоит обманываться тем, что фигура лидера ХДС Фридриха Мерца обладает большей популярностью среди населения. Немцы относятся к нему нейтрально. Но на контрасте с негативом, окружающим действующего канцлера, Мерц действительно смотрится более выигрышным кандидатом на пост первого лица ФРГ», – отмечает он.

    «Кроме того, блок ХДС/ХСС значительно опережает по рейтингу партию Шольца. Согласно последним опросам, за ХДС готовы проголосовать 31% населения. Поддержать «Альтернативу для Германии» хотят 17%, а СДПГ всего лишь 14%. При этом среди социал-демократов есть и другие достойные претенденты на должность канцлера», – акцентирует собеседник.

    «Таковым долгое время считали министра обороны страны Бориса Писториуса. Однако в последнее время возглавляемый им процесс реформирования бундесвера сталкивается с большим количеством проблем. Тем не менее он до сих пор является одним из наиболее популярных политиков в ФРГ», – уточняет эксперт.

    «Конечно, в плане общественного мнения он бы мог составить Шольцу неплохую конкуренцию. Но Писториус сам неоднократно отрицал желание выдвигаться на пост канцлера. При этом он выражал и поддержку действующему лидеру СДПГ», – считает он.

    «Другие представители данной партии, способные войти в гонку за должность главы, например, Ларс Клингбайль и Кевин Кюнерт, обладают значительно меньшим опытом и пока вряд ли могут называться идеальными претендентами для столь ответственного поста. Таким образом, социал-демократы не могут похвастаться большим числом перспективных кандидатур», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы правительства страны. Об имеющихся планах он сообщил в рамках летней пресс-конференции в Берлине. Глава правительства также назвал СДПГ сплоченной партией, отметив, что она намерена победить на федеральных выборах 2025 года.

    «Желание Шольца продлить свое канцлерство предсказуемо», – пишет в своем Telegram-канале Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его мнению, в настоящий момент в СДПГ нет других кандидатов, способных достойно представить партию на выборах.

    «Социал-демократы планируют повторить «эффект Шольца» 2021 года. Тогда ситуация была принципиально иной, но и ожиданий от политика было меньше. Сейчас в пользу Шольца должны сыграть его невозмутимость, образ «крепкого хозяйственника» и предсказуемость. Появился и административный ресурс. Отягчающих обстоятельств много, но альтернатив нет», – подчеркивает он.

    По его мнению, если СДПГ на выборах 2025 года ставит главной задачей договориться с блоком ХДС/ХСС о перезапуске «большой коалиции», то именно Олаф Шольц станет наиболее удобным кандидатом для необходимых переговоров.

    Напомним, по результатам выборов в Европейский парламент Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз набрали 29,5% голосов, в то время как СДПГ заняли лишь третье место. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного голосования для будущего ЕС.

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    24 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса

    В МИД пообещали ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса

    Tекст: Александра Юдина

    Япония продолжает двигаться по направлению на размывание безъядерного статуса, Москва обязательно ответит на потенциальные угрозы, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    По его словам, озабоченность вызывают японские идеи по «размыванию» национального безъядерного статуса, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что это касается деятельности Токио по совместным ядерным учениям с США, проведения учений с применением союзнической стратегической авиации, а также обсуждения возможности размещения американских ракет средней дальности на Японских островах.

    «В Токио должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее в МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ России.

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    24 июля 2024, 22:46 • Новости дня
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение действующего главы США Джо Байдена о выходе из борьбы за пост президента было «личным и сложным», оно не связано с состоянием его здоровья, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Также она добавила, что Байден намерен остаться на посту президента США до истечения срока своих полномочий, несмотря на отказ от амбиций по переизбранию, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

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    24 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Стали известны итоги консультаций ЕС о прекращении поставок нефти через Украину

    Консультации ЕС о прекращении поставок нефти через территорию Украины не дали результата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты не смогли прийти к соглашению в ходе консультаций по вопросу прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию через украинскую территорию.

    На консультациях в Комитете по торговой политике Евросоюза (ЕС) на уровне старших дипломатов миссий стран – членов ЕС сторонам не удалось достичь практических договоренностей, сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает ТАСС.

    Еврокомиссия запросила дополнительную информацию, консультации планируется продолжить на следующей неделе, добавил он.

    В понедельник Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России. Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Брюссель в этом конфликте займет сторону Киева.

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    25 июля 2024, 22:58 • Новости дня
    США заявили об уважительном отношении к интересам России в сфере безопасности

    Помощник госсекретаря Стюарт заверила в уважительном отношении США к интересам России в сфере безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    США с уважением относятся к обеспокоенности России и Китая в вопросах безопасности и контроля над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    «Мы много слышим от России и от Китая, что мы каким-то образом не уважаем их интересы в сфере безопасности. Я не считаю, что это верно», – приводит ее слова ТАСС.

    Она заверила, что в Вашингтоне «с уважением относятся к их обеспокоенностям». Именно поэтому США контактируют с Россией и Китаем. При этом, как отметила Стюарт, в Вашингтоне «не всегда» согласны с тем, какую «степень ответственность несут» США, передает РИА «Новости».

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО).

    Напомним, Стюарт заявила, что США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями.

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    26 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США

    Посол Китая в США Се Фэн призвал не превращать конфликт на Украине в препятствие для отношений Пекина и Вашингтона

    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием для отношений Китая и США, заявил китайский посол в Вашингтоне Се Фэн.

    В посольстве состоялся торжественный прием в честь 97-летия со дня создания Народно-освободительной армии Китая. Се Фэн подчеркнул, что все, кого касается конфликт на Украине, заинтересованы в скорейшем прекращении огня, передает РИА «Новости».

    Он призвал Китай и США «ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации». Се Фэн признал, что развитие отношений между двумя странами было исторически сопряжено с трудностями. По его словам, «любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям» для Китая, США и всего мира.

    Посол заверил, что Китай стремится к «открытости и глобальному сотрудничеству». Он выразил надежду, что США также намерены двигаться «в этом направлении». Се Фэн заверил, что «Китай желает быть другом и партнером США», «не ведем игру против» Вашингтона и не собирается вмешиваться в американские президентские выборы. Пекин рассчитывает, что США будут придерживаться аналогичного подхода, в том числе в «тайваньском вопросе».

    Напомним, спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой. Кулеба позднее уточнил, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоро», но пока для них «нет никаких условий».

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    25 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Nikkei обвалился на 2,83% на фоне падения индексов в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) упали почти на 3% на фоне резкого снижения биржевых показателей, зафиксированных в США в среду, следует из данных по итогам торгов.

    Ключевой индекс Nikkei, который отражает изменения курсов акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 2,83% и составил 38 048,69 пункта, передает ТАСС.

    В ходе торгов индекс временно потерял более 3%, опустившись ниже психологически важной отметки в 38 000 пунктов.

    Местные аналитики отмечают, что основным фактором падения в Токио стало снижение на американских рынках, где ключевые индексы достигли худших показателей с 2022 года.

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    26 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    США и ЕС обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России

    Глава минфина США Йеллен и еврокомиссар Джентилони обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России

    США и ЕС обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони обсудили действия по выделению Украине займов за счет замороженных российских активов, сообщил минфин США.

    На полях министерской встречи G20 в Рио-де-Жанейро Йеллен и Джентилони «обсудили следующие шаги», направленные на то, чтобы «извлечь пользу из иммобилизованных суверенных активов России» в интересах Украины, передает ТАСС.

    На встрече с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти Йеллен заявила, что нужно укреплять санкции против России. Кроме того, стороны обсудили «избыточные промышленные мощности Китая», которые, по мнению США, грозят «глобальными негативными побочными эффектами и ценовыми искажениями».

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    25 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    ЕК изучила письмо Венгрии и Словакии по прекращению транзита нефти через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выясняет обстоятельства прекращения Украиной транзита российской нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию, заявил представитель ЕК Олоф Гилл.

    Гилл напомнил, что в понедельник замглавы ЕК Валдис Домбровскис получил письмо от глав МИД Венгрии и Словакии по теме прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины, передает РИА «Новости».

    «Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации... Еврокомиссия изучает факты», – сказал в ходе брифинга ЕК в Брюсселе.

    Ранее стали известны итоги консультаций ЕС о прекращении поставок нефти через Украину.

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