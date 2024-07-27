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    Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    Олимпийский флаг в Париже подняли не той стороной
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    Экс-глава департамента «Оборонэнерго» задержан в Москве
    Латвиец на плоту приплыл с маленькой дочерью в Россию попросить убежища
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    24 комментария
    27 июля 2024, 10:40 • Новости дня

    Задержанные в Дагестане боевики планировали убивать полицейских в Каспийске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Задержанные в Дагестане боевики планировали убивать сотрудников полиции, которые патрулировали улицы Каспийска, следует из видео, опубликованного ФСБ России.

    Один из задержанных рассказал во время допроса, что они приобрели ножи для совершения этих преступлений, передает РИА «Новости».

    «В нашем кругу мы считали правоохранителей кафирами и полагали, что их можно убивать», –добавил он.

    В субботу ФСБ сообщила, что совместно с МВД удалось предотвратить теракты в Дагестане. Три местных жителя были задержаны в Каспийске за планы осуществления атак на правоохранительные органы и православный храм. Позже они признались в своих намерениях. Полиция возбудила уголовные дела, включая статью о приготовлении к теракту.

    26 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова

    Значительная часть имущества Булгакова оформлена на его жену

    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    @ Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Арестованный по делу о коррупции бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, согласно его последней открытой декларации, заработал 15,2 млн рублей в 2018 году, а в 2010 году его супруга приобрела земельный участок площадью 23 сотки и дом размером более 620 кв. метров.

    Согласно данным деклараций, доход Булгакова в 2018 году составил более 15 млн рублей, а вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 кв. метров. Остальная часть имущества семьи оформлена на его жену, передает РИА «Новости».

    В их собственности находятся три земельных участка, самый крупный из которых составляет 23 сотки, а также жилой дом площадью более 620 кв. метров, приобретенные в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации за 2019 год, также записан на имя жены. Автомобиль был куплен в 2013 году как замена другому кроссоверу Lexus.

    Доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тыс. рублей. Подобные суммы она получала на протяжении 2009–2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с домом.

    ФСБ и СК ранее сообщили, что Булгаков арестован по делу о коррупции. Он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России в Минобороны.

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    26 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис

    Американист Дробницкий: Харрис создают образ «прокурора Трампа»

    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    @ IMAGO,Michael Reynolds/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Демократы хотят реванша. По их мнению, новый боец Камала Харрис на дебатах порвет Дональда Трампа «как тузик грелку». Другое дело, что республиканцы не спешат принимать бой, пока в Демпартии официально не определились с кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом.

    «Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис могут состояться в сентябре, однако до этого Демпартия должна провести конференцию и решить вопрос с официальной номинацией кандидата», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. До тех же пор, по прогнозам собеседника, республиканцы и демократы продолжат лишь обмениваться взаимными упреками.

    Он напомнил, что Трамп уже сыронизировал, что не спешит соглашаться на дебаты, потому что в Демпартии могут еще десять раз передумать. «Выбранная Республиканской партией тактика – «мы побьем вас потом, когда вы сами себя измордуете» – может сыграть им на руку», – уточнил спикер.

    «Вместе с тем республиканские стратеги уверены: дебатировать с Харрис нужно, потому что она обязательно скажет какую-нибудь глупость. И она, скорее всего, действительно это сделает, поскольку, во-первых, сама политически недалекая, а во-вторых, у нее очень непрофессиональный штаб. Предвыборный ролик тому подтверждение», – указал аналитик. Более того, без ребрендинга и помощи со стороны команды Барака Обамы реальные рейтинги Камалы Харрис в скором времени начнут падать, прогнозирует Дробницкий.

    Демократы же пытаются использовать ситуацию в своих интересах. «Они очень хотят реванша. По их мнению, новый боец – молодая по сравнению с президентом Харрис – на дебатах порвет Трампа «как тузик грелку». Хотя то же самое в Демпартии говорили и о Байдене, но ссылались на опыт и достижения политика», – указал политолог.

    При этом даже ничью демократы выдадут за большую победу. «Их цель – зарядить прессу, чтобы потом журналисты кричали, что Харрис на две головы выше Трампа», – пояснил аналитик. Вместе с тем многое будет зависеть от правил проведения дебатов, вопросов, поведения модераторов. Американист прогнозирует: Харрис в ходе дискуссии с республиканцем, если она все же состоится, будет повторять традиционные программные вещи.  

    «Ей уже создают образ «прокурора Трампа». На дебатах она может выступить с критикой в адрес экс-президента. Тот станет оппонировать: Харрис поддерживала дефинансирование полиции, а теперь метит на роль главного копа», – предположил Дробницкий. Аналитик также указал: подобные нападки Харрис будут свидетельствовать о том, что Трампа в случае победы демократов посадят, но это – игра на обострение, которая в конечном счете приблизит гражданскую войну в США.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. По ее словам, избиратели заслуживают услышать эту дискуссию. При этом она обвинила Трампа в том, что он, по ее словам, «дал задний ход». «Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», – сказала Харрис, ее слова приводит РИА «Новости».

    Предвыборный штаб Трампа заявил, что не согласится на предвыборные дебаты кандидата с Харрис, пока демократы официально не определятся с ее кандидатурой, сообщает The Hill. Пресс-секретарь экс-президента США Стивен Чанг назвал Харрис «марксистской мошенницей» и отметил, что многие в Демократической партии убеждены, что она не сможет победить Трампа, и они ждут кого-нибудь получше». В связи с этим, сказал Чанг, «было бы неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать».

    Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который, напомним, решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать свое участие. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.

    В четверг Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах на пост президента, представляя Демократическую партию. Об это она сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ). Харрис прикрепила агитационное видео, в котором обещает на высшем государственном посту бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

    Однако пользователи Сети не оценили ролик. «Ты – Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз Демократической партии», – написал пользователь real_defender. Другой комментатор отметил, что Харрис баллотируется в то время, когда в США высокая инфляция, большие налоги и открытые границы. «Ты – Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в истории США», – добавила Bubblebathgirl.

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    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

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    26 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Названа причина задержания экс-замглавы Минобороны Булгакова

    Источник: Булгакова заподозрили в лоббировании интересов Грязинского пищевого комбината

    Названа причина задержания экс-замглавы Минобороны Булгакова
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный за коррупцию экс-замглавы Министерства обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области, используя служебное положение, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что Булгаков длительное время лоббировал интересы пищевого комбината в Грязях. Отмечается, что СК возбудил уголовное дело против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» по статье УК о присвоении имущества в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

    Ранее ФСБ сообщила, что экс-замминистра обороны России генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в «Бутырку».

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    26 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Журова объяснила ошибочность выбора Парижа как столицы Олимпиады

    Журова: Олимпиаду следовало проводить в другом месте

    Журова объяснила ошибочность выбора Парижа как столицы Олимпиады
    @ VESA MOILANEN/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «И хотя эта концепция – проведение Олимпиады во французской столице – красиво смотрелась на бумаге, было понятно, что по итогам в новых реалиях жизненных и политических, она наверняка требовала какой-то корректировки», – заявила олимпийская чемпионка и зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, комментируя множество ограничений и беспорядков в Париже в связи с проведением Олимпиады-2024.

    «Я не хочу сильно критиковать Францию за то, что происходит в связи с Олимпиадой, потому что в условиях, когда наблюдается множество угроз, причем как угроз забастовками, так и террористических, организовать Игры действительно непросто. Но, вероятнее всего, этого можно было бы избежать при правильном выборе места проведения Олимпийских игр», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало более настойчиво просить организаторов поменять концепцию проведения Игр. Депутат понимает, что здесь, скорее всего, было сильное давление со стороны бизнеса, ведь проведение такого масштабного мероприятия – это колоссальная прибыль. В действительности потерь может оказаться куда больше. На данный момент стоимость открывающихся во французской столице Игр оценивается в 11 млрд евро, что почти вдвое превышает предполагавшийся изначально бюджет.

    «И хотя эта концепция – проведение Олимпиады во французской столице – красиво смотрелась на бумаге, когда они ее презентовали, было понятно, что по итогам в новых реалиях жизненных и политических, она наверняка требовала какой-то корректировки. И я не поверю, что это было не так. Понятно, что перенос соревнований в другое место – это существенная потеря прибыли, но целесообразнее оказалось так», – замечает собеседница.

    Журова замечает, что для того, чтобы избежать проблем с инфраструктурой, Россия в 2014 году приняла решение сделать олимпийской столицей город Сочи. «Мы фактически на голой земле отстроили город-сад, сделали из Сочи целый спортивный кластер. С другой стороны, есть хороший опыт Пекина, который хоть и является китайской столицей, но не имел таких проблем. МОК нужно будет делать выводы, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем», – заключила Журова.

    Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью. Также известно, что участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой. А персонал принимающего делегацию МОК на ОИ-2024 отеля уже объявил протест.

    Работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан сообщила, что Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады, не допустив к их освещению часть российских журналистов. Пресс-конференция, которая традиционно проходит на Играх в преддверии церемонии открытия, была отменена руководством оргкомитета Олимпийских игр 2024. Причину такого решения не уточнили.

    Напомним, старт Олимпиады в Париже начнется в 20:30 мск в пятницу, 26 июля, и пройдет на открытом воздухе – на набережной Сены и на самой реке. Закрытие Игр запланировано на 11 августа.

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    26 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР, погибло почти все командование рот, заявил бывший заместитель командира батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

    «Практически все командование рот погибло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.

    Мосийчук считает, что ВСУ будут продолжать оставлять территории, так как военное руководство Украины не стремится решать возникающие проблемы. «Они говорят, что нужно стоять насмерть, но не противнику, а до последнего своего бойца», – добавил он.

    Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери у села Прогресс, что, по его мнению, связано с проблемами в украинском командовании.

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    26 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены

    Политолог Ципис: Республиканцы и демократы намерены прекратить конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время

    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены
    @ Jack Guez/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в сложном положении: его коалиция правых сил создана вокруг идеи конфликта с ХАМАС, но местные левые партии, как и США, подталкивают его к перемирию. Вероятно, его дни в большой политике подходят к концу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в Вашингтоне Нетаньяху встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис.

    «В американской политике сейчас нет сил, заинтересованных в продолжении конфликта на Ближнем Востоке. Ни республиканцы, ни демократы не видят благоприятных перспектив в противостоянии Израиля и ХАМАС. Поэтому обе партии выразили желание остановить боевые действия, однако их подходы по достижению этой цели отличаются», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Демократы оказались крайне зависимыми от мнения пропалестинских активистов. Они склонны к критике Израиля и с пониманием относятся к ограничениям, предлагаемым в отношении еврейского государства. Дональд Трамп, в свою очередь, не собирается прекращать поддержку Израиля, однако риторически пытается вынудить страну прекратить затянувшийся конфликт», – подчеркивает он.

    «При этом в самом Израиле наблюдается серьезный политический раскол. Местные левые активно давят на Биньямина Нетаньяху с требованиями начать переговоры с ХАМАС, в то время как правые настаивают на продолжении боевых действий. На этом фоне решения, принятые премьер-министром в ближайшем будущем, окажут максимальное воздействие на всю страну», – отмечает собеседник.

    «Учитывая его поездку в США, можно сказать, что Нетаньяху в настоящий момент настроен содействовать прекращению огня. Это ставит под колоссальный удар налаженную им коалицию правых сил. Скорее всего, его дни во власти сочтены, но пойти против воли Вашингтона он не может. Однако до окончания выборов в Штатах он не будет предпринимать серьезных действий», – акцентирует эксперт.

    «Нетаньяху попытается дотянуть до ноября: текущее положение дел на Ближнем Востоке будет сохраняться. Ему нужно понять, с кем именно предстоит более предметно обсуждать вопрос завершения конфликта. Скорое прекращение огня уже неоспоримо, однако важно понять, на чьих условиях будет достигаться столь значимое решение», – заключил Ципис.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис. На повестке был вопрос о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент США заявил главе еврейского государства о необходимости «закрыть оставшиеся пробелы» и заключить сделку с палестинским движением ХАМАС, чтобы как можно скорее освободить заложников. Байден также подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля «от всех угроз» со стороны Ирана, «Хезболлы» и хуситов.

    С призывом как можно скорее согласовать с палестинским движением прекращение огня к Нетаньяху обратилась и Харрис. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «положить конец страданиям местных жителей и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение». «Я изложила премьеру свою серьезную обеспокоенность в том числе большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа», – сказала вице-президент США на пресс-конференции.

    Как сообщили источники портала Axios, представители еврейского государства «были застигнуты врасплох заявлением Харрис на камеру и ошеломлены ее тоном». По их оценкам, ее заявление по итогам встречи с премьером Израиля было сказано гораздо жестче, чем то, что она говорила в ходе переговоров. Нетаньяху был также расстроен тем фактом, что Харрис говорила о сделке с ХАМАС как о полном окончании войны, что противоречит позиции еврейского государства.

    Впрочем, риторику демократов поддержал и республиканец Дональд Трамп. Встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии с Нетаньяху должна состояться в пятницу. Накануне Трамп заявил: «Израиль должен прекратить войну в Газе, и сделать это следует быстро». Его слова приводит The New York Times.

    Напомним, переговоры Израиля с ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. В конце мая Байден предложил проект трехэтапного соглашения о прекращении огня. Предполагалось, что стороны достигнут окончательного прекращения боевых действий при полном выводе армии обороны Израиля из Газы для освобождения израильских заложников.

    Нетаньяху заявил, что поддерживает этот план, а все препятствия чинит ХАМАС. При этом, по его словам, Израиль продолжит военное давление на палестинских радикалов, поскольку, по его версии, это приближает заключение соглашения об освобождении заложников.

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    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    26 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву техническое решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонные переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которых озвучил предложение Братиславы, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России.

    В этом решении могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин, передает РИА «Новости». При этом не уточняется, о каком конкретно решении идет речь.

    Там также сообщили, что в ходе повторного телефонного разговора Фицо и Шмыгаль снова обсудили вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию.

    Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил Киев в шантаже Венгрии и Словакии.

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    27 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

    По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».

    Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

    При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».

    Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.

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    26 июля 2024, 14:17 • Новости дня
    В МВД Украины назвали следующую жертву, намеченную убийцей Фарион

    Глава МВД Украины Клименко: Стрелявший в Фарион планировал нападение на депутата Рады

    В МВД Украины назвали следующую жертву, намеченную убийцей Фарион
    @ mvs.gov.ua

    Tекст: Дарья Григоренко

    Житель города Днепр (Днепропетровск), стрелявший в украинскую националистку Ирину Фарион, планировал нападение на депутата Верховной рады Максима Бужанского, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    Как указал Клименко, украинское ведомство продемонстрировало историю поиска в интернете обвиняемого. По его словам, одно из имен, которое искал мужчина, было Макс Бужанский. Имена остальных глава МВД раскрывать отказался, передает ТАСС.

    Клименко уточнил, что в поиске в интернете были запросы о «пророссийских депутатах Украины». Он подчеркнул, что в настоящее время идут поиски пистолета, из которого был произведен выстрел в Фарион. Министр добавил, что фигурант дела дает показания.

    Бужанский входит в правящую партию «Слуга народа», но выступает с критическими заявлениями в адрес власти. Он также выступал в защиту русского языка и советских памятников.

    Ранее прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве украинской националистки Ирины Фарион жителю города Днепр, задержанному 25 июля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    27 июля 2024, 06:26 • Новости дня
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров

    Племянница Ле Пен Марешаль раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже за трансвеститов и унижение гвардии

    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    @ Francois-Xavier Marit/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже. Греческий портал pronews.gr назвал церемонию «парадом трансгендеров» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    Марешаль рассказала, что смотрела церемонию «со своими детьми». По ее словам, было сложно «оценить несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами».

    Также она заявила об «унижении республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой», и «общем уродстве костюмов и хореографии», передает РИА «Новости» со ссылкой на pronews.gr.

    Марешаль назвала церемонию «безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры».

    Обращаясь к христианам, которые почувствовали себя оскорбленными «пародией на тайную вечерю», Марешаль заверила, что «это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

    Pronews.gr пишет, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

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    26 июля 2024, 13:33 • Новости дня
    Полиция в Петербурге и Ленобласти провела масштабную операцию против мигрантов

    Полиция в Петербурге и Ленобласти провела масштабную операцию в отношении мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 7,5 тыс. правонарушений среди мигрантов выявили полицейские Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе двухнедельной операции, включившей тотальные проверки иностранных работников на стройплощадках, рынках, в сферах общественного питания и пассажирских перевозок. Около 1 тыс. мигрантов задержаны для выдворения из страны, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    По сообщению пресс-службы, были проведены проверки нескольких десятков рынков, порядка 200 мест компактного проживания мигрантов, около 150 стройплощадок, 140 точек общепита, в результате было выявлено более 7,5 тыс. административных правонарушений, большинство из которых связаны с нарушением миграционного законодательства, передает ТАСС.

    Так, сотрудники ГАИ выявили почти 3,5 тыс. нарушений ПДД водителями-иностранцами, к ответственности привлекли и около 100 коммерческих структур, допустивших нарушения при найме иностранных работников.

    В пресс-службе добавили, что около 1 тыс. мигрантов, допустивших наиболее грубые нарушения, направлены в специализированные центры для последующего выдворения за пределы России с запретом на возвращение в течение нескольких лет, также полиции удалось ликвидировать две преступные группы, организовавшие каналы нелегальной миграции.

    «Возбуждено 141 уголовное дело по ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконной легализацией иностранных граждан в регионе. Раскрыто более 70 преступлений, совершенных мигрантами», – сообщили в ГУ МВД.

    Ранее в СК сообщили, что житель Петербурга, являющийся учредителем компании по подбору персонала, был задержан за незаконную легализацию более 400 мигрантов в течение полутора лет.

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    26 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор, экс-глава концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба предприятия.

    По сообщению пресс-службы, ушел из жизни конструктор авиационной техники Дмитрий Кива, чья судьба была тесно связана с предприятием «Антонов» и который внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины, передает ТАСС.

    Там добавили, что Кива принимал участие в создании практически всех самолетов «Антонов», в том числе Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия».

    По информации пресс-службы, Кива пришел на предприятие после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году. С 1987 года он был главным конструктором, с 1990 по 2005 год – первым заместителем генерального конструктора. В период с 2005 по 2015 год возглавлял работу предприятия в должности президента – генерального конструктора, с 2015 по 2016 год – генерального конструктора. Кива – автор более 100 научных работ, посвященных авиастроению, 18 авторских свидетельств и патентов в области авиационных разработок.

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    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

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