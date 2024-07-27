Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.6 комментариев
При обстреле села в Белгородской области погиб человек
Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ села Бочковка Белгородской области погиб человек
ВСУ атаковали село Бочковка в Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что раненый при обстреле ВСУ местный житель скончался по пути в больницу. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее российская система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями.