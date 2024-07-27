Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

Пленный: Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого сослуживцами солдата ВСУ

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его пытались расстрелять сослуживцы во время сдачя в плен в Торецке.

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали место, наблюдательный пункт и скоро к нам подошли русские ребята, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут», – цитирует пленного ТАСС.

Наталенко и несколько его сотоваришей вышли с поднятыми руками, однако он тут же «почувствовал боль в спине и ноге». «Выстрелы были сзади, со своих позиций. Сами мне говорили, мол, не иди – застрелят (россияне), но в итоге получил от своих в спину», – возмутился украинский пленный.

Наталенко сообщил, что в колонне сдавшихся шел последним, поэтому принял удар бывших сослуживцев на себя.

Однако российские военнослужащие на руках вынесли раненого украинского солдата. «Все равно не оставили, забрали раненого в плен. Оказали помощь, все заживает», – заключил он.

На прошлой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино.