  • Новость часаСистема ПВО сбила три беспилотника ВСУ над российскими регионами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    Дробницкий спрогнозировал ход дебатов Трампа и Харрис
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    Олимпийский флаг в Париже подняли не той стороной
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    Экс-глава департамента «Оборонэнерго» задержан в Москве
    Латвиец на плоту приплыл с маленькой дочерью в Россию попросить убежища
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    24 комментария
    27 июля 2024, 10:14 • Новости дня

    Система ПВО сбила три беспилотника ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО сбила три беспилотника ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.

    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

    Коментарии (21)
    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

    Коментарии (15)
    26 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву техническое решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонные переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которых озвучил предложение Братиславы, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России.

    В этом решении могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин, передает РИА «Новости». При этом не уточняется, о каком конкретно решении идет речь.

    Там также сообщили, что в ходе повторного телефонного разговора Фицо и Шмыгаль снова обсудили вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию.

    Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил Киев в шантаже Венгрии и Словакии.

    Коментарии (2)
    26 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор, экс-глава концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба предприятия.

    По сообщению пресс-службы, ушел из жизни конструктор авиационной техники Дмитрий Кива, чья судьба была тесно связана с предприятием «Антонов» и который внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины, передает ТАСС.

    Там добавили, что Кива принимал участие в создании практически всех самолетов «Антонов», в том числе Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия».

    По информации пресс-службы, Кива пришел на предприятие после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году. С 1987 года он был главным конструктором, с 1990 по 2005 год – первым заместителем генерального конструктора. В период с 2005 по 2015 год возглавлял работу предприятия в должности президента – генерального конструктора, с 2015 по 2016 год – генерального конструктора. Кива – автор более 100 научных работ, посвященных авиастроению, 18 авторских свидетельств и патентов в области авиационных разработок.

    Коментарии (7)
    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

    Коментарии (4)
    27 июля 2024, 06:44 • Новости дня
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В России не планируется проводить мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, планируется ли мобилизация, Песков заверил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает». Он подчеркнул, что о ней «речи не идет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. Он отметил, что свыше 160 тыс. человек с начала года добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты.

    Коментарии (9)
    26 июля 2024, 11:15 • Новости дня
    Хакеры RaHDit опубликовали данные иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ слила в Сеть хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»), в списке есть участник зимней Олимпиады в Сочи и привлеченный за растление малолетних бывший полицейский США.

    В списке, слитом хакерами, значится проживающий в США Эвелин Ашенбреннер (Evelyn 1981 года рождения). Он служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Указывается, что он в отношении себя применяет местоимение «они», передает РИА «Новости».

    Также упоминается американец, бывший полицейский Пирс Таннер Рид, он был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними.

    В список наемников попал участник зимней Олимпиады в Сочи, проживающий в Латвии Мауринс Кристапс, он занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта. С ним вместе воюет на стороне ВСУ испанский наемник Пабло Гарридо Манседо, до Украины он участвовал в различных конфликтах, а также воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.

    Латвиец Юрис Альбертс Улманис из «интернационального легиона» является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Неоднократно участвовал в военных действиях на Украине, снабжал вещами и финансами ВСУ, русофоб, пять лет служит в нацгвардии.

    Российские хакеры слили в Сеть данные операторов украинских беспилотников, среди которых есть судимые за насилие над детьми.

    Коментарии (5)
    26 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на экспроприацию 1,5 млрд евро от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без ответа экспроприацию в фонды Еврокомиссии (ЕК) для Украины 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие действия являются незаконными, однако они не являются поводом для оперативной реакции, она должна быть продумана, передает ТАСС.

    «Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», – подчеркнул Песков.

    Ранее стало известно, что ЕК отправила на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

    Коментарии (19)
    26 июля 2024, 22:54 • Новости дня
    Премьер Индии собрался посетить Украину

    Wion сообщил о планах премьера Индии Моди посетить Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Индии Нарендра Моди посетит Украину в конце августа, сообщил Wion со ссылкой на дипломатические источники.

    Визит прорабатывается. Вероятно, Моди посетит Украину «в третью неделю августа, скорее всего, 23 августа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wion.

    Напомним, МИД Индии вызвал украинского посла из-за резких высказываний лидера Украины Владимира Зеленского о визите Моди в Москву.

    Коментарии (8)
    27 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений, сообщается в судебных документах.

    Указывается, что речь идет о «преступлениях против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», передает РИА «Новости».

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Он заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов.

    Он обвиняется в покушении на еще один теракт и в подготовке к третьему. Кроме того, известно об обвинениях по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, а также об обвинении в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.


    Коментарии (2)
    27 июля 2024, 00:46 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что «никого не убивал»

    Предполагаемый убийца экс-депутата Рады Фарион отверг причастность к преступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Молодой человек, арестованный по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил, что «никого не убивал».

    После ареста подозреваемый заявил, что «с Фарион ничего не делал», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Галицкий суд Львова арестовал его на два месяца без возможности внесения залога. Во время заседания дочь Фарион высказывала оскорбления в его адрес, спросила, не проглотил ли он язык. Подозреваемый в убийстве часто ухмылялся, гримасничал, а в ответ на вопрос показал язык дочери Фарион.


    Коментарии (3)
    26 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери в суде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предполагаемый убийца бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион гримасничал в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

    Молодой человек показал язык дочери Фарион, передает радио Sputnik. Это произошло, когда она спросила, не проглотил ли он язык. Кроме того, во время заседания подозреваемый часто ухмылялся, а дочь Фарион высказывала оскорбления в его адрес.

    Напомним, 19 июля бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове, она скончалась. По подозрению в нападении задержали 18-летнего жителя Днепра, в пятницу ему предъявили обвинение.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (2)
    26 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Украинского комика увели со сцены за «предвыборные обещания Зеленского»

    Tекст: Вера Басилая

    Охрана музыкального фестиваля Atlas Weekend вывела со сцены украинского стендапера Сергея Чиркова за то, что он напомнил обещания Владимира Зеленского в 2019 году о быстром завершении конфликта, пишут украинские СМИ.

    Чирков не шутил над обещаниями Зеленского о том, что он положит конец эпохе бедности, кумовства и быстро завершит конфликт, но охранник вырвал у него микрофон и вывел со сцены, передает RT.

    Организаторы фестиваля заявили, что произошло «досадное недоразумение».

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда украинцы предъявят Зеленскому счет за издевку над предвыборными обещаниями.

    Коментарии (2)
    26 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Подозреваемому в убийстве Фарион предъявили обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве украинской националистки Ирины Фарион жителю города Днепра, задержанному 25 июля, сообщил замгенпрокурора страны Андрей Войтенко.

    По его словам, согласовано предъявление обвинения лицу, которое было задержано накануне в городе Днепре, по статье «Умышленное убийство», передает ТАСС.

    Войтенко добавил, что обвинение на суде будет требовать в качестве меры пресечения арестовать обвиняемого без права внесения залога.

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (6)
    27 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Венгрия обвинила Еврокомиссию в оправдании «украинских шантажистов»

    Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал «брюссельских бюрократов» за оправдание «украинских шантажистов»

    Tекст: Антон Антонов

    Энергобезопасность Венгрии и Словакии оказалась под угрозой, а Еврокомиссия пытается оправдать «украинских шантажистов», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал на «исторический грех брюссельских бюрократов» – способность ЕС защищать собственные интересы оказалась «слабее, чем когда-либо». Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель создали ситуацию, при которой Евросоюз не может «защитить свои страны-участницы от шантажа кандидата в члены» – Украины, заявил Сийярто.

    По его словам, украинский запрет на поставки нефти от «Лукойла» создал угрозу для «трети импорта венгерской нефти и 45% импорта словацкой нефти», а ЕК «вместо того, чтобы крепко стоять на ногах и защищать» страны ЕС, «ищет оправдания и защищает украинских шантажистов», передает ТАСС.

    Венгрия и Словакия намерены сообща действовать в сложившейся ситуации, считают действия Украины и Еврокомиссии неприемлемыми. Сийярто заявил: «Мы не поддадимся на шантаж из Киева или Брюсселя».

    Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита российской нефти через Украину «местью» Будапешту.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов
    Венгрия обвинила Еврокомиссию в оправдании «украинских шантажистов»
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвинен в девяти тяжких преступлениях
    Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что «никого не убивал»
    Пекин обвинил Филиппины в посягательстве на суверенитет Китая
    ФБР признало ранение Трампа пулей

    Центробанк спасает Россию от повышения цен

    Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. Почему ЦБ был вынужден принять такое решение, что это означает с точки зрения сдерживания роста цен – и какое влияние новая ставка окажет и на стоимость кредитов, и на банковские вклады? Подробности

    Перейти в раздел

    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

    Перейти в раздел

    Мотоциклы создают новый облик российской штурмовой тактики

    «Банзай-атаки»: такой термин придумала западная пресса для описания новой тактики действий российских штурмовых групп, использующих для атак легкие мотоциклы. Почему западная пропаганда сравнивает современную Российскую армию с японской времен Второй мировой и зачем штурмовики пересели с тяжелобронированной бронетехники на легкие мотоциклы? Подробности

    Перейти в раздел

    Фарион стала жертвой нового типа украинского национализма

    Убийство Ирины Фарион обрастает новыми подробностями. Украинские силовики дали понять, что версия с «рукой Москвы» не рассматривается ими как приоритетная. Напротив, в деле могут быть замешаны неонацистские организации, которые поддерживают официальный Киев. Что данный факт означает для внутренней политики Украины и какие выводы из этого следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............