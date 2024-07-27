  • Новость часаПутин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    Названы доходы и имущество семьи экс-замминистра Булгакова
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
    Орбан: Понемногу весь мир начал поддерживать Россию
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    25 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    34 комментария
    27 июля 2024, 13:05 • Новости дня

    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине

    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине до декабря

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    По его словам, такая задача уже поставлена перед администрацией страны и дипломатической командой, передает ТАСС.

    «Думаю, что план будет готов до конца ноября», – заявил Зеленский, выразив уверенность в том, что к справедливому завершению конфликта приведут укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию.

    Кроме того, президент Украины рассказал, что к нему поступали неофициальные предложения о заморозке конфликта, но отметил, что не может их принять.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

    Коментарии (32)
    26 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву техническое решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонные переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которых озвучил предложение Братиславы, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России.

    В этом решении могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин, передает РИА «Новости». При этом не уточняется, о каком конкретно решении идет речь.

    Там также сообщили, что в ходе повторного телефонного разговора Фицо и Шмыгаль снова обсудили вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию.

    Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил Киев в шантаже Венгрии и Словакии.

    Коментарии (2)
    26 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор, экс-глава концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба предприятия.

    По сообщению пресс-службы, ушел из жизни конструктор авиационной техники Дмитрий Кива, чья судьба была тесно связана с предприятием «Антонов» и который внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины, передает ТАСС.

    Там добавили, что Кива принимал участие в создании практически всех самолетов «Антонов», в том числе Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия».

    По информации пресс-службы, Кива пришел на предприятие после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году. С 1987 года он был главным конструктором, с 1990 по 2005 год – первым заместителем генерального конструктора. В период с 2005 по 2015 год возглавлял работу предприятия в должности президента – генерального конструктора, с 2015 по 2016 год – генерального конструктора. Кива – автор более 100 научных работ, посвященных авиастроению, 18 авторских свидетельств и патентов в области авиационных разработок.

    Коментарии (7)
    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

    Коментарии (5)
    27 июля 2024, 06:44 • Новости дня
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В России не планируется проводить мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, планируется ли мобилизация, Песков заверил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает». Он подчеркнул, что о ней «речи не идет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. Он отметил, что свыше 160 тыс. человек с начала года добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты.

    Коментарии (26)
    26 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на экспроприацию 1,5 млрд евро от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без ответа экспроприацию в фонды Еврокомиссии (ЕК) для Украины 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие действия являются незаконными, однако они не являются поводом для оперативной реакции, она должна быть продумана, передает ТАСС.

    «Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», – подчеркнул Песков.

    Ранее стало известно, что ЕК отправила на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

    Коментарии (19)
    27 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений, сообщается в судебных документах.

    Указывается, что речь идет о «преступлениях против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», передает РИА «Новости».

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Он заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов.

    Он обвиняется в покушении на еще один теракт и в подготовке к третьему. Кроме того, известно об обвинениях по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, а также об обвинении в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.


    Коментарии (5)
    27 июля 2024, 00:46 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что «никого не убивал»

    Предполагаемый убийца экс-депутата Рады Фарион отверг причастность к преступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Молодой человек, арестованный по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил, что «никого не убивал».

    После ареста подозреваемый заявил, что «с Фарион ничего не делал», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Галицкий суд Львова арестовал его на два месяца без возможности внесения залога. Во время заседания дочь Фарион высказывала оскорбления в его адрес, спросила, не проглотил ли он язык. Подозреваемый в убийстве часто ухмылялся, гримасничал, а в ответ на вопрос показал язык дочери Фарион.


    Коментарии (5)
    26 июля 2024, 22:54 • Новости дня
    Премьер Индии собрался посетить Украину

    Wion сообщил о планах премьера Индии Моди посетить Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Индии Нарендра Моди посетит Украину в конце августа, сообщил Wion со ссылкой на дипломатические источники.

    Визит прорабатывается. Вероятно, Моди посетит Украину «в третью неделю августа, скорее всего, 23 августа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wion.

    Напомним, МИД Индии вызвал украинского посла из-за резких высказываний лидера Украины Владимира Зеленского о визите Моди в Москву.

    Коментарии (10)
    27 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Венгрия обвинила Еврокомиссию в оправдании «украинских шантажистов»

    Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал «брюссельских бюрократов» за оправдание «украинских шантажистов»

    Tекст: Антон Антонов

    Энергобезопасность Венгрии и Словакии оказалась под угрозой, а Еврокомиссия пытается оправдать «украинских шантажистов», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал на «исторический грех брюссельских бюрократов» – способность ЕС защищать собственные интересы оказалась «слабее, чем когда-либо». Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель создали ситуацию, при которой Евросоюз не может «защитить свои страны-участницы от шантажа кандидата в члены» – Украины, заявил Сийярто.

    По его словам, украинский запрет на поставки нефти от «Лукойла» создал угрозу для «трети импорта венгерской нефти и 45% импорта словацкой нефти», а ЕК «вместо того, чтобы крепко стоять на ногах и защищать» страны ЕС, «ищет оправдания и защищает украинских шантажистов», передает ТАСС.

    Венгрия и Словакия намерены сообща действовать в сложившейся ситуации, считают действия Украины и Еврокомиссии неприемлемыми. Сийярто заявил: «Мы не поддадимся на шантаж из Киева или Брюсселя».

    Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита российской нефти через Украину «местью» Будапешту.

    Коментарии (4)
    26 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери в суде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предполагаемый убийца бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион гримасничал в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

    Молодой человек показал язык дочери Фарион, передает радио Sputnik. Это произошло, когда она спросила, не проглотил ли он язык. Кроме того, во время заседания подозреваемый часто ухмылялся, а дочь Фарион высказывала оскорбления в его адрес.

    Напомним, 19 июля бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове, она скончалась. По подозрению в нападении задержали 18-летнего жителя Днепра, в пятницу ему предъявили обвинение.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (2)
    26 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Украинского комика увели со сцены за «предвыборные обещания Зеленского»

    Tекст: Вера Басилая

    Охрана музыкального фестиваля Atlas Weekend вывела со сцены украинского стендапера Сергея Чиркова за то, что он напомнил обещания Владимира Зеленского в 2019 году о быстром завершении конфликта, пишут украинские СМИ.

    Чирков не шутил над обещаниями Зеленского о том, что он положит конец эпохе бедности, кумовства и быстро завершит конфликт, но охранник вырвал у него микрофон и вывел со сцены, передает RT.

    Организаторы фестиваля заявили, что произошло «досадное недоразумение».

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда украинцы предъявят Зеленскому счет за издевку над предвыборными обещаниями.

    Коментарии (2)
    27 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц известен простодушными заявлениями и «простенькими идеями», заявил глава МИД Сергей Лавров касательно заявления канцлера об условии для отказаот размещения американских ракет в ФРГ по окончанию спецоперации на Украине.

    «Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС российского министра.

    Также Лавров отметил, что канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

    «Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

    Ранее Шольц заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

    Коментарии (0)
    26 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о том, что приказы командования привели к значительным потерям, сообщили в военной службе правопорядка ВСУ.

    «Выявлены отдельные факты управленческих решений и обстоятельств, которые могут негативно сказываться на выполнении боевых задач военной частью», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что некоторые лица командования бригады привлечены к ответственности.

    Отметим, что 59-я бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на Покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук заявила о потерях среди бойцов, вызванных приказами офицеров, отметив, что из-за таких распоряжений погибло большое количество украинских солдат.

    Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.

    Коментарии (0)
    27 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    В МИД заявили, что не слушают заявлений Зеленского о «готовности к переговорам»

    Глава МИД Лавров заверил, что не слушает заявления Зеленского о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    По словам министра, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже не первый раз говорит о готовности к переговорам, однако потом снова начинает говорить противоположные вещи, передает ТАСС.

    «Совсем недавно они говорили про переговоры… Я их не слушаю, честно говоря», – отметил Лавров.

    Ранее сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

    Коментарии (4)
    Главное
    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвинен в девяти тяжких преступлениях
    Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что «никого не убивал»
    Венгрия обвинила Еврокомиссию в оправдании «украинских шантажистов»
    Экс-глава департамента «Оборонэнерго» задержан в Москве

    Центробанк спасает Россию от повышения цен

    Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. Почему ЦБ был вынужден принять такое решение, что это означает с точки зрения сдерживания роста цен – и какое влияние новая ставка окажет и на стоимость кредитов, и на банковские вклады? Подробности

    Перейти в раздел

    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

    Перейти в раздел

    Мотоциклы создают новый облик российской штурмовой тактики

    «Банзай-атаки»: такой термин придумала западная пресса для описания новой тактики действий российских штурмовых групп, использующих для атак легкие мотоциклы. Почему западная пропаганда сравнивает современную Российскую армию с японской времен Второй мировой и зачем штурмовики пересели с тяжелобронированной бронетехники на легкие мотоциклы? Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу

    Восемьдесят лет назад, 27 июля 1944 года закончилась Режицко-Двинская наступательная операция, по итогам которой советские войска освободили восточную часть Латвии. Еще не так давно эта дата была для местных жителей праздничной. С недавнего времени тем, кто пожелает прилюдно почтить годовщину освобождения, угрожает тюрьма. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............