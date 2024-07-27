Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине до декабря

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такая задача уже поставлена перед администрацией страны и дипломатической командой, передает ТАСС.

«Думаю, что план будет готов до конца ноября», – заявил Зеленский, выразив уверенность в том, что к справедливому завершению конфликта приведут укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию.

Кроме того, президент Украины рассказал, что к нему поступали неофициальные предложения о заморозке конфликта, но отметил, что не может их принять.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

