Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.0 комментариев
Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине
Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине до декабря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.
По его словам, такая задача уже поставлена перед администрацией страны и дипломатической командой, передает ТАСС.
«Думаю, что план будет готов до конца ноября», – заявил Зеленский, выразив уверенность в том, что к справедливому завершению конфликта приведут укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию.
Кроме того, президент Украины рассказал, что к нему поступали неофициальные предложения о заморозке конфликта, но отметил, что не может их принять.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.
Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.