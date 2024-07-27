Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.6 комментариев
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
Россияне смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление госуслуг и мер соцподдержки, а банки и микрофинансовые организации будут записывать и хранить записи разговоров о возврате гражданами долгов, сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Россияне в августе начнут получать онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление госуслуг и результатах оказания мер социальной поддержки, что упростит процесс получения госуслуг, следует из сообщения в Telegram-канале Володина.
Кроме того, банки и микрофинансовые организации, а также коллекторы будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров, касающихся возврата гражданами долгов. По словам Володина, это защитит должников от нарушений, оскорблений и угроз.
Также с августа муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации, такое право разрешено закрепить в уставе муниципального образования.