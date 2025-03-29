То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Премьера Канады обвинили в плагиате диссертации
National Post: В диссертации премьера Канады Карни нашли десять случаев плагиата
Премьер-министр Канады Марк Карни оказался в центре скандала из-за обвинений в плагиате его докторской диссертации, где, по данным National Post, обнаружено десять случаев заимствования без указания источников.
Как сообщает National Post, премьера Канады Марка Карни обвинили в плагиате при написании его докторской диссертации по экономике, защищенной в Оксфорде. Издание отмечает, что десять случаев плагиата были обнаружены в его научной работе под названием «Динамическое преимущество конкуренции», написанной в 1995 году.
Эксперты заявили, что Карни использовал полные или частичные цитаты, а также измененные формулировки из четырех ранее опубликованных работ без указания авторов. В штабе Либеральной партии Канады, членом которой является Карни, категорически отвергли обвинения в адрес премьера, подчеркнув, что его работа соответствует академическим стандартам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Канады Марк Карни сообщил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент.
Новый премьер-министр Марк Карни отверг возможность вхождения Канады в состав Соединенных Штатов, подчеркнув независимость и отличия страны от Америки.
Карни также распорядился пересмотреть контракт с Lockheed Martin на поставку 88 истребителей F-35 стоимостью 19 млрд канадских долларов.