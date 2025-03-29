National Post: В диссертации премьера Канады Карни нашли десять случаев плагиата

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает National Post, премьера Канады Марка Карни обвинили в плагиате при написании его докторской диссертации по экономике, защищенной в Оксфорде. Издание отмечает, что десять случаев плагиата были обнаружены в его научной работе под названием «Динамическое преимущество конкуренции», написанной в 1995 году.

Эксперты заявили, что Карни использовал полные или частичные цитаты, а также измененные формулировки из четырех ранее опубликованных работ без указания авторов. В штабе Либеральной партии Канады, членом которой является Карни, категорически отвергли обвинения в адрес премьера, подчеркнув, что его работа соответствует академическим стандартам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Канады Марк Карни сообщил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент.

Новый премьер-министр Марк Карни отверг возможность вхождения Канады в состав Соединенных Штатов, подчеркнув независимость и отличия страны от Америки.

Карни также распорядился пересмотреть контракт с Lockheed Martin на поставку 88 истребителей F-35 стоимостью 19 млрд канадских долларов.