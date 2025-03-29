Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и спецназначения около Старой Николаевки, Новооленовки, Ульяновки и Северска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 300 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV. Уничтожен склад с боеприпасами.

Кроме того в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоандреевки, Каменского, Степногорска Запорожской области, Днепровского и Никольского Херсонской области.

Уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Между тем на Белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны рядом с Краснопольем, Угроедами, Проходами и Миропольским Харьковской области.

Потери противника при этом составили до 185 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, израильская радиолокационная станция RADA и станция РЭБ «Нота».

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ у Нового, Ямполя ДНР, Надии Луганский народной республики и Криничков Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах Зеленого, Котлино, Елизаветовки, Новоалександровки, Красноармейска, Котляровки, Петровского и Новосергеевки ДНР, сообщили в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 105 мм гаубица М101.

А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблихости от Отрадного, Воскресенки, Новополя ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника при этом составили до 150 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ безуспешно контратаковали позиции российских войск у Щербаков.

За предыдущие сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек.

Напомним, что накануне российские войска освободили харьковское село Красное Первое.