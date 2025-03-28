  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковское село Красное Первое
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    В гибели американских военных у границ России подозревают «капитана Болото»
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    Рар: США не вернут Германии золотой резерв
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    Стало известно о планах США контролировать инвестиции на Украине
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    28 марта 2025, 14:21 • Новости дня

    Российские войска освободили харьковское село Красное Первое

    Российские войска освободили харьковское село Красное Первое
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» в результате активных действий освободили Красное Первое в Харьковской области, а с начала недели также Мирное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций РЭБ и десять полевых складов с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В пятницу они освободили  населенный пункт Гоголевка.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 бронемашины. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 бронемашины, в том числе три американских бронетранспортера М113 и машину пехоты Bradley. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ, десять складов боеприпасов и два склада горючего.

    Между тем в результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден пункт Срибное в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех штурмовых и егерской бригад, бригады беспилотных систем, центра сил спецопераций «Восток» ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355 военнослужащих, четыре танка, 26 бронемашин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113 и два французских бронетранспортера VAB. Уничтожено 21 артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны.

    ВСУ при этом потеряли более 1015 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь складов боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ.

    ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113 и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и десять складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб JDAM и 20 снарядов РСЗО HIMARS, а также 1160 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 879 беспилотников, 601 ЗРК, 22 554 танка и других бронемашин, 1532 боевые машины РСЗО, 23 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    28 марта 2025, 00:30 • Новости дня
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с моряками АПЛ «Архангельск».

    «Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой».

    Президент заявил, что украинский конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». Россия, по его словам, выступает за то, чтобы решать «вопросы мирными средствами», но «при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации». Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он, улыбнувшись.

    «Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что ЛНР «освобождена на 99% территории», также освобождено более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, российские войска «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день». Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских войск, заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, старт им дал госпереворот в 2014 году, поддержанный Западом. «И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», – заявил он. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, а западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, сказал Путин.

    «Мы вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев. И очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском», – заявил он.

    России пришлось «предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали», сказал Путин.

    Как подчеркнул президент России, Москва на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию, даже после перехода конфликта на Украине в горячую фазу в 2022 году российская сторона «предлагала решить все вопросы мирным путем».

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации. Украина даже парафировала стамбульский договор, то есть Киев тогда все устраивало, указал президент.

    Напомним, Путин также в качестве одного из вариантов предложил перевести Украину под внешнее управление ООН. Он отметил, что экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии.

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    28 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявили в Белом доме, комментируя предложение ввести внешнее управление на Украине.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления Украиной заявил: «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов в стране. По его словам, это позволило бы привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписании соответствующих документов. Путин уточнил, что это «только один из вариантов».

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    28 марта 2025, 00:49 • Новости дня
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН

    Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для организации выборов

    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Можно было бы обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Такая практика есть», – сказал Путин, указав на прецеденты внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

    Он отметил, что «в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», передает ТАСС.

    Путин считает, что это позволит «провести там демократические выборы». В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым будут возможны «переговоры о мирном договоре», сказал президент. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    Путин уточнил, что это «только один из вариантов», передает РИА «Новости».

    Путин также указал, что нелегитимность Владимира Зеленского как президента Украины ведет к тому, что и украинские «гражданские органы власти не являются законными», поскольку региональные органы власти назначаются президентом.

    Путин подчеркнул, что на Украине есть «проблема, о которой говорят, но вскользь». Как пояснил президент, «очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые «нацики», как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов».

    В условиях «фактической нелегитимности» украинской власти неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, отметил Путин. Он заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды. Усиление неонацистских формирований на Украине может привести власть к ним в руки, заявил президент России.

    Напомним, Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию. Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он.

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    28 марта 2025, 03:48 • Новости дня
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    @ Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Как заявил Тихий, после обсуждения с США в Киеве «убеждены», что договоренности касаются «и гражданского судоходства, и портов». «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», – приводят его слова украинские СМИ.

    Напомним, Россия и США договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

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    27 марта 2025, 16:07 • Новости дня
    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область

    Главком ВСУ объявил о переброске резервов в Сумскую область

    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении интенсивности боевых действий в Сумской области и принятии мер по усилению резервов и пополнению боеприпасов.

    Сырский заявил о переброске резервов в Сумскую область на фоне интенсификации боевых действий в этом регионе, передает ТАСС.

    Сырский сообщил, что решение о перемещении резервов и пополнении боеприпасов было принято после его поездки в Сумскую область. Он подчеркнул, что усилия направлены на усиление оборонительных возможностей региона.

    Сырский подчеркнул, что в рамках этих мер будет произведено пополнение боеприпасов и дронов, что должно помочь в борьбе с интенсификацией боевых действий. Он также отметил важность своевременного реагирования на изменение обстановки на фронте.

    Ранее украинские власти объявили срочную эвакуацию из четырех населенных пунктов Сумской области, сообщили в военной администрации.

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    27 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Источник: Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России закончили зачистку окрестностей международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    На здание контрольно-пропускного пуска установлен флаг Российской Федерации, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в четверг сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.

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    28 марта 2025, 12:47 • Новости дня
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский активно работает над созданием альянса, направленного против главы США Дональда Трампа, чтобы получить поддержку европейских элит и стать лидером свободного европейского мира без влияния США, сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий.

    Зеленский намерен создать альянс, который можно назвать антитрамповским и антиамериканским, чтобы стать лидером свободного европейского мира без участия США, сообщил Шарий в Telegram-канале. На личных встречах в Париже Зеленский негативно отзывался об американской стороне и показал, что не собирается подчиняться требованиям США в переговорах с Россией.

    Эта идея направлена на отказ от взаимодействия с Трампом и получение поддержки европейских элит. Медиаэксперт пишет, что Зеленский стремится стать лидером Европы, свободной от влияния американцев.

    Шарий отметил, что хотя не уверен в жизнеспособности этого плана, он активно внедряется в жизнь. Кроме того, Шарий считает, что Зеленский в ближайшее время может сделать резкие заявления в адрес Трампа и американской администрации, что станет частью его стратегии укрепления позиций в Европе без участия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять Дональду Трампу, если США не будут реагировать на нарушения договоренностей со стороны России.

    На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

    Напомним, что Зеленский умудрился поссориться с Трампом прямо в Белом доме, что привело к свертыванию переговоров и выпроваживанию украинской делегации.

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    28 марта 2025, 10:12 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских»

    ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских семьями»

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Десногорска был задержан за публичные призывы истреблять русское население целыми семьями, которые он распространял в проукраинских сообществах одного из мессенджеров на фоне своей неприязни к СВО, сообщает УФСБ по региону.

    УФСБ по региону сообщает, что житель города Десногорска Смоленской области задержан за призывы к насилию в отношении русских семей, передает ТАСС.

    Мужчина, выступая против проведения специальной военной операции, вступил в различные проукраинские и эмигрантские сообщества в одном из мессенджеров.

    По информации из УФСБ, злоумышленник открыто поддерживал высказывания о применении насилия против русских, в том числе предлагал истреблять их семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми. После задержания он объяснил свои намерения ненавистью к российскому народу.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркивают в УФСБ.

    Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя, причастного к нападениям и подготовке поджога мечети по заданию СБУ.

    Житель Новоалтайска получил 17 лет лишения свободы за госизмену и сотрудничество с террористической организацией, записав видеоприсягу для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

    42-летний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram «уничтожать русских», приговорен к двум годам колонии.

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    28 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает, что достигнутые с США соглашения открывают окно возможностей для реализации меморандума ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.

    «Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    28 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»

    Путин заявил, что кураторы из Европы убедили Киев воевать «до последнего украинца»

    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские кураторы уговорили Киев продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что «кураторы из Европы» убедили власти в Киеве «продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца». При этом целью продолжения конфликта является попытка «нанести России стратегическое поражение», передает РИА «Новости».

    В частности, Путин указал на бывшего премьер-министра Великобритании. Путин заявил, что Борис Джонсон не понимал россиян, предлагая Киеву продолжать военный конфликт: «Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», – передает ТАСС.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года. Но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    28 марта 2025, 07:40 • Новости дня
    Миршаймер раскрыл планы Трампа по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

    По его мнению, президент США не планирует выделять Украине дополнительные пакеты военной помощи, а будет использовать эту тему как рычаг давления на Киев, передает РИА «Новости».

    Профессор Чикагского университета заявил, что Трамп, вероятно, не станет возвращаться в конгресс с запросом на новые поставки оружия для продолжения поддержки Киева.

    Миршаймер добавил, что Трамп, вероятно, скажет украинским властям, что его возможности ограничены из-за нехватки голосов в конгрессе для дальнейшего финансирования.

    Это, по мнению Миршаймера, может вынудить Киев прекратить военные действия до исчерпания запасов оружия.

    Ранее в Польше объявили, что НАТО будет контролировать поставки оружия Украине. Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

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    28 марта 2025, 07:44 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Катериновки
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Катериновки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвались через оборону ВСУ в районе Невского и продвинулись в направлении Катериновки, что позволило укрепить позиции в Донецкой народной республике.

    Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Невского, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после серии атак на украинские позиции западнее Новолюбовки российским силам удалось прорваться и продвинуться в сторону Катериновки в Донецкой народной республике.

    По словам Марочко, часть украинских подразделений после прорыва отошла и укрепила свои позиции южнее Катериновки. Другие подразделения ВСУ рассредоточились по окрестностям западнее реки Жеребец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике. Российские средства радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. Украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой народной республике.

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    28 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    Захарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свою реакцию на события в Киево-Печерской лавре, сравнив их с возвращением мифического Вия.

    Дипломат высказалась по поводу начала захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».

    «Вий вернулся в Киев», – заявила Захарова, сравнивая происходящее с мифическим персонажем Вием.

    Киево-Печерская лавра, один из крупнейших монастырских комплексов Украины, стала местом напряженной ситуации. Лавра известна своими древними пещерами, где находятся усыпальницы святых православной церкви.

    Она не уточнила, какие конкретные действия предпринимаются в ответ на это событие, однако ее заявление нашло отклик в международных новостях.

    Напомним, в пятницу в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь.

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