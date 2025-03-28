Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Запад» было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций РЭБ и десять полевых складов с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В пятницу они освободили населенный пункт Гоголевка.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 бронемашины. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 бронемашины, в том числе три американских бронетранспортера М113 и машину пехоты Bradley. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ, десять складов боеприпасов и два склада горючего.

Между тем в результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден пункт Срибное в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех штурмовых и егерской бригад, бригады беспилотных систем, центра сил спецопераций «Восток» ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355 военнослужащих, четыре танка, 26 бронемашин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113 и два французских бронетранспортера VAB. Уничтожено 21 артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны.

ВСУ при этом потеряли более 1015 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь складов боеприпасов.

А подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ.

ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113 и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и десять складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб JDAM и 20 снарядов РСЗО HIMARS, а также 1160 беспилотников.

С начала спецоперации были уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 879 беспилотников, 601 ЗРК, 22 554 танка и других бронемашин, 1532 боевые машины РСЗО, 23 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.