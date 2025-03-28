Российские войска освободили курскую Гоголевку

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Могрицы, Новониколаевки, Ободов, Пролетарского, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять бронемашин, два артиллерийских орудия, два квадроцикла, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 700 военнослужащих, 402 танка, 327 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 бронемашины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

В пятницу утром источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.