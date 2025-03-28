Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Стало известно об освобождении Гоголевки в Курском приграничье
Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка, сообщили источники в группировке «Север».
Как следует из сообщения в неофициальном информационном ресурсе группировки «Север» «Северный ветер», российские войска освободили село Гоголевка, расположенное в Суджанском районе Курской области. Операция прошла успешно, несмотря на упорное сопротивление противника.
Помимо освобождения Гоголевки, российские войска продвигаются и на других участках фронта. Враг был отброшен из лесных массивов северо-восточнее и восточнее села Гуево. Западная часть Басовки, расположенная в Сумской области, полностью находится под контролем группировки «Север».
Ранее ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.
Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.
Минобороны сообщило, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад украинской армии в четырех населенных пунктах.