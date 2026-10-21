Бойцы «Востока» захватили опорный пункт ВСУ в Тимошевке во время чаепития

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дождливая погода помогла российским бойцам скрытно приблизиться к позициям противника по открытой местности, поскольку осадки мешали работе украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

«В опорник зашли тихо, без шума, они нас даже не ждали. Просто сидели, чай пили. Ну все, после чего начали работать, делать свое дело», – рассказал на видеозаписи Минобороны России командир взвода с позывным Троха.

По его словам, группа из 10 человек выдвинулась ночью в непогоду. Бойцы прошли открытый участок до лесополосы, после чего короткими перебежками подобрались к укреплениям.

В военном ведомстве отметили, что благодаря освобождению Тимошевки группировка «Восток» установила контроль над районом обороны противника площадью около шести квадратных километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ударные беспилотники уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА в регионе. Во вторник российские войска освободили запорожскую Тимошевку.