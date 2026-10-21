Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ во время чаепития
Бойцы «Востока» захватили опорный пункт ВСУ в Тимошевке во время чаепития
Военнослужащие группировки войск «Восток» незаметно проникли на позиции Вооруженных сил Украины в запорожской Тимошевке и взяли под контроль опорный пункт, пока противник пил чай.
Дождливая погода помогла российским бойцам скрытно приблизиться к позициям противника по открытой местности, поскольку осадки мешали работе украинских беспилотников, передает РИА «Новости».
«В опорник зашли тихо, без шума, они нас даже не ждали. Просто сидели, чай пили. Ну все, после чего начали работать, делать свое дело», – рассказал на видеозаписи Минобороны России командир взвода с позывным Троха.
По его словам, группа из 10 человек выдвинулась ночью в непогоду. Бойцы прошли открытый участок до лесополосы, после чего короткими перебежками подобрались к укреплениям.
В военном ведомстве отметили, что благодаря освобождению Тимошевки группировка «Восток» установила контроль над районом обороны противника площадью около шести квадратных километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ударные беспилотники уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА в регионе. Во вторник российские войска освободили запорожскую Тимошевку.